Marruecos arma a sus nuevos vehículos de combate con los cañones de Israel que España rechazó para el 8x8 Dragón

Rabat adquirió 150 blindados WhAP a la india Tata, los cuales se ensamblan en una planta cerca de Casablanca y destacan por su diseño modular y capacidad anfibia.

La torreta UT30MK2 cuenta con un cañón de 30 mm, ametralladora coaxial, misiles antitanque y avanzada protección electrónica, reduciendo el perfil radar para maximizar el sigilo.

El sistema de armas de Elbit Systems fue evaluado por el Ministerio de Defensa español bajo el proyecto 'Tizona', pero finalmente España lo descartó en favor de la torreta Guardian 30 para el 8x8 Dragón.

Marruecos equipará sus nuevos blindados 8x8 WhAP con la torreta israelí UT30MK2, fabricada localmente por Moroccan Military Industry tras un acuerdo de 277 millones de dólares.

Uno de los proyectos de modernización más importantes en los que está inmerso el Ejército Real de Marruecos está relacionado con su flota de vehículos de combate, donde el blindado 8x8 WhAP juega un papel protagónico.

Rabat compró, en septiembre de 2024, 150 unidades de este vehículo militar. Exactamente un año después, la empresa india Tata, fabricante del WhAP, abrió una planta industrial a las afueras de Casablanca para producir localmente el blindado. Las primeras unidades fueron entregadas a comienzos de este año.

Las unidades en versión de infantería estarán equipadas con una torreta con un cañón de 30 mm. Precisamente, días atrás, Tata exhibió los primeros de estos blindados equipados con la torre UT30MK2 desarrollada por la compañía israelí Elbit Systems.

Este sistema de armas remoto está siendo fabricado, en Marruecos, por la firma Moroccan Military Industry (MMI) tras firmar un acuerdo con la industria israelí por alrededor de 277 millones de dólares (247 millones de euros al cambio actual).

MMI comenzará a entregar las torretas para los nuevos blindados del ejército marroquí en marzo de 2027, según declaró su director general, Kaduri Naor, en declaraciones recogidas por Reuters.

La compañía posee una planta de sistemas de armas en la zona industrial de Midparc, cerca de Casablanca, mientras que se está construyendo una segunda planta en Sidi Yahya, al norte de Rabat, para fabricar munición de calibre medio y grande.

Si bien desde MMI aseguran ser una empresa 100% marroquí, con anterioridad publicaciones de la prensa israelí han afirmado que está estrechamente vinculada a Elbit Systems y utiliza incluso la tecnología de la firma israelí.

Descartada por España

La UT30MK2 fue una de las torres consideradas por el Ministerio de Defensa para equipar en los vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, que actualmente produce Tess Defence y de los cuales ya han sido entregadas un centenar de unidades, de las 348 contratadas.

La propuesta fue realizada por las empresas Navantia y Expal, bajo el nombre 'Tizona', tras sellar una alianza con Elbit, en 2018, para producir localmente la UT30MK2 y adaptarla a las necesidades de la fuerza terrestre española.

De hecho, en julio de 2020, una versión de la Tizona -construida por Navantia Sistemas en sus instalaciones de San Fernando (Cádiz)- llegó a ser evaluada por el Ejército de Tierra montada sobre uno de los demostradores del 8x8 Dragón, en unas pruebas llevadas a cabo en el campo de maniobras y tiro Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería).

Sin embargo, en junio de 2021, la cartera liderada por Margarita Robles escogió la torre Guardian 30, desarrollada por Escribano Mechanical & Engineering (EM&E Group), como armamento principal de los nuevos blindados del Ejército español.

Características de la torreta

La UT30MK2 destaca como una torreta de última generación de diseño modular, concebido para alternar de forma fluida entre configuraciones tripuladas y no tripuladas. Su silueta de perfil bajo resulta fundamental para minimizar la sección transversal radar del vehículo, optimizando el sigilo en escenarios de alta intensidad.

En términos de potencia de fuego, equipa como armamento principal un cañón automático ATK MK44 Bushmaster de 30 mm, ampliamente reconocido por su elevada probabilidad de impacto desde el primer disparo, complementado por una ametralladora coaxial de 7,62 mm dedicada a la defensa a corta distancia.

Un blindado con la torreta UT30MK2 Elbit Systems

Además, integra misiles guiados antitanque (ATGM) acoplados a su sistema de control de fuego para neutralizar objetivos blindados con precisión milimétrica.

La capacidad de supervivencia de la plataforma se ve significativamente reforzada gracias a un conjunto integral de contramedidas que incluye un sistema de alerta láser (LWS), lanzagranadas de humo (SGL) y la posibilidad de incorporar el sistema de protección activa Iron Fist, desarrollado también por Elbit.

El rendimiento táctico se completa con visores electroópticos independientes y estabilizados para el comandante y el artillero, asegurando una puntería eficaz en movimiento y bajo cualquier condición meteorológica o de iluminación.

Probada en combate por diversas fuerzas armadas internacionales, la UT30MK2 garantiza la máxima seguridad de los operadores al evitar la exposición del personal durante la acción. Esta adaptabilidad permite responder a misiones específicas de apoyo de fuego o combate antitanque, alineándose plenamente con las necesidades operativas modernas.

Flota de 8x8 WhAP

Si bien ni el Gobierno marroquí ni la firma india han hecho público el valor al que asciende este contrato, los 8x8 WhAP tienen un precio estimado por unidad de 3,7 millones de dólares (3,3 millones de euros), por lo que el acuerdo rondaría los 555 millones de dólares (495 millones).

El WhAP, con un peso de entre 20 y 27 toneladas, es una plataforma blindada diseñada según un esquema modular y desarrollada para cumplir con los estándares de la OTAN.

Vehículo 8x8 WhAP TATA

Esta modularidad y flexibilidad son un factor decisivo para Marruecos, ya que puede configurarse para satisfacer diferentes necesidades dentro de las Fuerzas Armadas.

Por ejemplo, se puede establecer como un vehículo de combate de infantería, para el transporte de personal, como tanque ligero, plataforma de reconocimiento, para mando y control, vehículo de recuperación, evacuación médica o en variantes equipadas con todo tipo de sensores.

En el apartado de las especificaciones, el WhAP cuenta con una motorización de 600 caballos de potencia, suspensiones independientes o un sistema centralizado de inflado de neumáticos.

La ficha técnica indica que en su interior pueden viajar hasta 11 soldados sin contar con el conductor, proporcionando apoyo al despliegue de personal de infantería con los sistemas de misión y la electrónica a bordo.

8x8 WhAP TATA

Una parte muy importante de los vehículos ya entregados está equipada con sistemas de comunicaciones digitales y de gestión del campo de batalla de última tecnología, integrados con el resto de los efectivos del Ejército marroquí.

Continuando con el aspecto modular de la plataforma, el WhAP puede incorporar torres de armas remotas, cañones de calibre medio o sistemas de misiles guiados contracarro.

En cuanto a la capacidad anfibia, desde Marruecos destacan que mejora notablemente la movilidad del blindado a través de ríos y zonas costeras, un factor determinante dada la geografía del país africano.