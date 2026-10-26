Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) y su estrategia en España: participación en programas clave e integración industrial

Kongsberg ha evaluado a más de 60 empresas españolas para integrarlas en su cadena global de suministro, colaborando con grandes contratistas y pymes en ingeniería, fabricación y mantenimiento.

La adopción del misil NSM por la Armada española refuerza la capacidad de ataque naval y disuasión marítima de quinta generación, impulsando al mismo tiempo la industria tecnológica nacional.

El programa del NASAMS moderniza los lanzadores actuales y entrega equipos de última generación con mando y control FDC, radares Sentinel y capacidad multi-misil para el Ejército de Tierra y el del Aire.

La estrategia de Kongsberg Defence & Aerospace en España se articula en torno a dos grandes proyectos: la modernización de los sistemas antiaéreos NASAMS y la implantación del misil Naval Strike Missile (NSM).

En un escenario geopolítico caracterizado por la necesidad imperiosa de modernizar las capacidades defensivas y reforzar la autonomía estratégica europea, los programas de armamento de alta tecnología y la cooperación industrial entre aliados se han consolidado como ejes prioritarios.

Teniendo en cuenta este contexto, la actividad de Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) en España destaca tanto por la integración de sus sistemas en las Fuerzas Armadas como por un modelo de cooperación orientado a proporcionar capacidades tecnológicas nacionales.

Actualmente, la relación entre la compañía noruega y el Ministerio de Defensa liderado por Margarita Robles se vertebra en torno a dos grandes programas tractores.

El primero de ellos es la modernización del sistema de defensa aérea NASAMS, con ramificaciones en el Ejército de Tierra y en el Ejército del Aire y del Espacio. El segundo pilar es la implantación del misil antibuque Naval Strike Missile (NSM) para la Armada.

Además, según los Programas Especiales de Modernización (PEM) previstos para este mismo 2026, el Ministerio de Defensa contempla el NSM como un sistema estratégico para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas, aunque de momento no han trascendido públicamente más detalles.

NASAMS

El contrato de modernización del NASAMS, firmado en 2024 y en plena fase de ejecución, constituye uno de los pilares fundamentales de la defensa antiaérea de alcance medio en España.

Junto con los Patriot —que cubren más larga distancia— y los Hawk —especializados en corto alcance y en sus últimos años de servicio—, los NASAMS conforman la cúpula antiaérea elemental nacional.

El programa de modernización combina el reacondicionamiento de los lanzadores ya desplegados con la entrega de equipos de última generación, estos últimos dedicados al Escuadrón de Apoyo al Despliegue del Ejército del Aire (EADA).

Entre las novedades operativas de este contrato destaca la integración de la solución de Mando y Control de última generación (Fire Distribution Center, FDC), la incorporación del nuevo lanzador Multi-Missile Mark2 y la llegada de radares AN/MPQ-64F1 Sentinel de altas prestaciones, junto a sistemas de sensores electroópticos e infrarrojos, según ha explicado a EL ESPAÑOL José Luis Laso, director general de KDA en España.

José Luis Laso Taylor, director general de Kongsberg Defence & Aerospace en España.. Yolanda Rodríguez

Cuenta con arquitectura modular y red abierta, que permitirá a las Fuerzas Armadas españolas disponer de una capacidad multi-misil avanzada, abriendo la puerta a municiones como AMRAAM o su versión de alcance extendido AMRAAM ER, adaptando de esta forma el efector según la naturaleza de cada amenaza.

El programa se está ejecutando conforme al cronograma contractual y en coordinación con el Ministerio de Defensa y los Ejércitos, garantizando la operatividad continua del sistema original mientras se acomete el programa de mejoras.

A nivel internacional, el NASAMS se consolida como el sistema de defensa aérea de alcance medio más desplegado del mundo, operado por 18 países —con la reciente incorporación de Bélgica— y probado en combate en Ucrania, recalca Laso.

La hoja de ruta tecnológica del sistema prevé su evolución hacia la cobertura de todo el espectro de amenazas, incluyendo blancos lentos o de reducida firma de radar, misiles balísticos tácticos y la integración de cañones, láseres e interceptores de bajo coste contra drones (C-UAS).

NSM

En el dominio marítimo, la selección e implantación del Naval Strike Missile (NSM) por parte de la Armada española representa otro hito industrial y operativo de primer nivel.

Se trata de una munición de ataque naval de quinta generación que refuerza la capacidad de disuasión marina y sirve de catalizador para nuevos proyectos tecnológicos en el país.

La ejecución del programa NSM ya está generando resultados tangibles en la industria nacional, según ha explicado el directivo a EL ESPAÑOL.

Lo que abre la puerta a futuras oportunidades de desarrollo conjunto en áreas como la defensa de costas (coastal strike), la defensa integrada antiaérea y antimisil, sistemas navales y plataformas autónomas o no tripuladas.

Cooperación industrial

Uno de los aspectos que destacan desde KDA es su estrategia de cooperación industrial. La firma noruega ha estado impulsando la inserción directa de proveedores españoles en su cadena de valor europea y mundial.

Hasta la fecha, KDA ha evaluado a más de 60 empresas españolas para identificar capacidades competitivas, combinando el trabajo con grandes contratistas nacionales del sector de defensa con la integración de pymes altamente especializadas.

Las áreas de participación industrial comprenden el soporte de ingeniería, la fabricación de componentes seleccionados, la integración de sistemas, la formación, el mantenimiento y el apoyo al ciclo de vida útil.

Para las empresas españolas, esto supone acceder a procesos de certificación internacional de alta exigencia y participar en programas internacionales de exportación, reforzando la seguridad de suministro europea y la resiliencia industrial.

La hoja de ruta de KDA en España se fundamenta en la ejecución rigurosa de los programas vigentes NASAMS y NSM, asegurando el soporte del ciclo de vida y fomentando el know-how en la industria local.