FEINDEF 2027 afianza su expansión récord: ocupará 89.100 metros cuadrados y suma ya un 94% de superficie contratada

Entre las novedades destacan la multiplicación por cinco de la superficie del Espacio Innova para startups y pymes, y la creación del Hub Talento junto al Consejo Atlántico Juvenil Español.

El certamen reforzará su perfil internacional con más de 250 empresas procedentes de 36 países (un 33% del total) y duplicará sus pabellones internacionales hasta alcanzar los catorce.

A siete meses de su inauguración, la feria ya ha contratado el 94% del espacio comercializable y cuenta con la formalización de contratos con más de 746 expositores.

La quinta edición de FEINDEF se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2027 en IFEMA Madrid, alcanzando los 89.100 metros cuadrados tras ampliar su superficie un 46% respecto a 2025.

La Fundación FEINDEF ha presentado esta mañana FEINDEF 27, la quinta edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, que se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2027 en IFEMA Madrid.

Durante el acto de presentación, el presidente de la Fundación, Ángel Olivares, anunció que el certamen ocupará cinco pabellones y alcanzará una superficie de 89.100 metros cuadrados, un 46% más que en la edición de 2025. A siete meses de su inauguración, la organización ya ha formalizado contratos con más de 746 expositores y tiene contratado el 94% del espacio comercializable.

Por ello, ante la elevada demanda, Olivares hizo un llamamiento directo al sector, "a todas aquellas empresas que estén dudando si asistir o no, que lo hagan con prontitud, porque si no lo hacen en el próximo mes hay muchas probabilidades de que no podamos atender sus necesidades".

Arranca el evento presentación de #FEINDEF27, síguelo en directo y descubre cómo se construye el futuro de la defensa y la seguridad. ▶️https://t.co/llgFqsJWZX 📍 FEINDEF 27 | 18-20 de mayo de 2027 | IFEMA Madrid #FEINDEF27 #Defensa #Seguridad #Innovación #Tecnología #IndustriaDeDefensa #Talento #Industria #CooperaciónInternacional — FEINDEF (@FEINDEF_) October 26, 2026

En su intervención, Olivares rindió homenaje a los impulsores históricos de la feria y los definió como la memoria viva del proyecto. “Julián García Vargas -expresidente de honor, recientemente fallecido-, Ricardo Martí Fluxá -expresidente de TEDAE- y Gerardo Sánchez Revenga -presidente de Aesmide- son la memoria de FEINDEF, la memoria de la Fundación que lo posibilita y son los actores principales de esta historia de éxito”, declaró durante su intervención.

El presidente de FEINDEF destacó igualmente el respaldo del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, cuya aportación institucional y técnica consideró decisiva para la consolidación del certamen. “Yo no confundo valor y precio. El valor que aportan es incalculable: han puesto al servicio de esta Fundación y de esta feria su prestigio, su conocimiento, su saber hacer y su experiencia profesional”, subrayó.

Y recordó que "la industria de defensa es una industria que asume responsabilidades públicas de primera magnitud". Y subrayó que "la Feria va a permitir a la sociedad española, a la sociedad europea y a todos los que nos visisten, conocer la industria de defensa", que en su opinión, "es uno de los cinco pilares en los que se sustenta la defensa nacional".

Olivares enmarcó también el desarrollo de la feria en el actual entorno estratégico, destacando el posicionamiento de España como un socio fiable con una base industrial innovadora e integrada en programas europeos, respaldada por un incremento sostenido de la inversión en defensa.

Y señaló que "en los últimos años estamos viviendo un incremento sustancial del gasto en defensa" y que "en 2025 se ha concretado en 2,5% del PIB mundial".

Sobre el papel de la seguridad colectiva en el escenario internacional, el presidente de la Fundación subrayó que la defensa es la condición previa para la libertad y la estabilidad. “Sin seguridad, no hay libertad. Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay bienestar. Y si no hay voluntad de defenderse, no hay ni seguridad, ni paz, ni bienestar, ni libertad”, afirmó.

En la misma línea, advirtió de que la fragilidad estratégica puede tener consecuencias directas: “La debilidad puede invitar a la agresión y la fortaleza contribuye a prevenirla”.

Internacionalización

Para impulsar la cooperación entre empresas e instituciones, FEINDEF habilitará salas de reuniones gratuitas y canales de comunicación bidireccionales, concebidos para agilizar las agendas de los participantes y reducir los tiempos de espera.

Olivares insistió en que los grandes desafíos del sector exigen una respuesta conjunta: “La magnitud de los retos que tenemos que asumir no se pueden solucionar en el marco de una sola empresa, en un solo Estado, y necesitamos aliarnos”.

Entrevista a los patrocinadores Global de Feindef, junto a la presentadora del evento, Yolanda Ferrer. De izquierda a Derecha: Fernando Lombo (Airbus); Enrique López (Amper); Fernando Fernández (EM&E); Josep María Recasens (Indra); Ricardo Domíngez (Navantia); Luis Furnells (Oesía); José Julián Echevarría (Sener); Javier López (Telefónica) y Justo Sierra (Uro). EE

Entre las principales novedades operativas de la próxima edición destaca el Espacio Innova, que multiplicará por cinco su superficie para convertirse en un punto de encuentro de startups, pymes, universidades y centros tecnológicos, con el respaldo del CDTI, ISDEFE y los mandos técnicos.

La feria estrenará también el Hub Talento, creado junto al Consejo Atlántico Juvenil Español para incorporar a estudiantes universitarios a los debates estratégicos del sector.

La proyección internacional será otra de las señas de la edición, con la participación de más de 250 empresas procedentes de 36 países —el 33% del total— y la duplicación de los pabellones internacionales, que pasarán de siete a catorce.

Olivares cerró su intervención reivindicando la trayectoria del certamen, iniciado en 2019, y la capacidad del tejido industrial español para integrarse en programas internacionales de primer nivel.

El acto, presidido por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, contó con la presencia de las principales empresas del sector y distintas autoridades civiles y militares.