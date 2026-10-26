España afina la puntería de sus misiles Patriot contra aviones de combate F-16 de Turquía

El despliegue forma parte de la operación de Defensa Aérea y Antimisil Integrada de la OTAN dentro del plan de defensa 'Persistent Effort'.

Las maniobras buscaron optimizar la respuesta ante amenazas aéreas convencionales y mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de ambos países.

El ejercicio contó con la participación de cuatro cazas F-16 turcos que simularon ser aeronaves enemigas para poner a prueba los radares españoles.

La Unidad Patriot del contingent español en Turquía ha realizado un entrenamiento de alta intensidad en la base aérea de Incirlik.

Ante la necesidad de mantener altos niveles de preparación operativa, dado el contexto geopolítico actual, la Unidad Patriot perteneciente al XXIV contingente español integrado en la operación de la OTAN de Apoyo a Turquía ha llevado a cabo un adiestramiento en la base aérea de Incirlik, en la provincia turca de Adana, próxima a la frontera con Siria.

La batería española ha completado un entrenamiento de alta intensidad junto a cuatro cazas F-16 pertenecientes al Escuadrón 166 de la Fuerza Aérea Turca, según han informado este lunes desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de un comunicado.

La maniobra ha tenido como objetivo perfeccionar la respuesta frente a las denominadas amenazas aéreas convencionales o ABT (Air Breathing Threat), un término con el que la Alianza Atlántica clasifica a las aeronaves y misiles hostiles.

El ejercicio estuvo diseñado para exprimir al máximo el rendimiento y la sensibilidad de los radares del sistema español ante maniobras complejas. Con el fin de emular escenarios de combate creíbles, los pilotos de combate turcos asumieron el rol de aeronaves enemigas, ejecutando vuelos tácticos a gran velocidad orientados a ocultarse de los sensores o inducir al engaño electrónico aprovechando la sobresaliente maniobrabilidad de los F-16.

Esta recreación fidedigna de perfiles agresivos permitió a los militares españoles medir con precisión milimétrica la capacidad de discriminación, el seguimiento continuo y la respuesta de tiro que ofrece el escudo antimisiles Patriot frente a amenazas dinámicas.

Baterías Patriot españolas en Turquía EMAD

"Entrenar frente a aeronaves reales es la mejor garantía para cumplir nuestra misión", ha señalado el capitán Pelegrina, jefe de operaciones de la misión. Trabajar con aparatos físicos en el aire permite someter a los operadores a un nivel de estrés y exigencia técnica casi idéntico al que enfrentarían en un choque armado real.

Al someter el sistema Patriot a diferentes perfiles de ataque y aproximación, no solo se eleva la destreza del personal militar español, sino que se refuerza de manera tangible la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de ambos países, consolidando los procedimientos comunes de defensa aérea en un entorno multinacional.

El desarrollo de la actividad demandó una coordinación milimétrica entre ambos países aliados. Por la parte española, la responsabilidad operativa recayó de manera directa sobre las tripulaciones del Centro de Información y Coordinación, encargado de la gestión general del mando y control de la unidad, así como sobre el personal desplegado en la Estación de Control de Empeño, el auténtico núcleo desde donde se dirige y autoriza el combate en tiempo real.

Por su parte, la Fuerza Aérea Turca aportó los cuatro cazas con sus correspondientes dotaciones y movilizó un destacamento de enlace en la propia base de Incirlik, el cual garantizó un canal de comunicaciones ininterrumpido y seguro entre los pilotos en vuelo y los operadores en tierra durante todas las fases de las interceptaciones simuladas.

El despliegue de esta batería en territorio turco forma parte de la operación de Defensa Aérea y Antimisil Integrada de la OTAN, encuadrada dentro del plan de defensa permanente de la Alianza conocido como Persistent Effort.

España mantiene una notable presencia en esta iniciativa, con medios como la unidad de misiles NASAMS en Letonia, el radar de vigilancia AN/TPS-43M del destacamento 'Tigru' en Rumanía o las misiones de policía aérea asignadas al destacamento 'Paznic' en ese mismo país.