Canadá recibe sus primeros F-35 de Lockheed Martin mientras se plantea sustituir 72 por cazas Gripen de Saab

La decisión final impactará en el retorno industrial, la logística y la estrategia de defensa del espacio aéreo en el Ártico junto a EE. UU.

Ottawa evalúa el Gripen E de la sueca Saab como alternativa o complemento para renovar su flota de veteranos CF-18 Hornet.

El Gobierno canadiense revisa la compra de 72 de los 88 F-35 previstos por el encarecimiento del programa, que asciende a 33.200 millones de dólares canadienses.

Canadá ha recibido sus primeros dos cazas F-35A en EE. UU. para formación, pero las entregas en su territorio se retrasarán hasta 2028.

Canadá ha recibido sus dos primeros F-35A Lightning II en la base estadounidense de Luke, en Arizona, un primer paso tangible en un programa de 88 cazas que sigue marcado por dudas sobre su coste y continuidad.

Los dos aparatos permanecerán en Estados Unidos para formar a pilotos y técnicos; las entregas en territorio canadiense no comenzarán hasta 2028. Mientras tanto, el Gobierno de Mark Carney mantiene bajo revisión la compra de 72 de los 88 aviones previstos y estudia el Gripen E de Saab como alternativa, en un contexto en el que la Fuerza Aérea necesita reemplazar a sus veteranos CF-18 Hornet, en servicio desde 1982.

La incertidumbre responde, en gran medida, al encarecimiento del programa: el coste de adquisición ha pasado de 19.000 a 27.700 millones de dólares canadienses (de unos 12.100 a unos 17.600 millones de euros), un 45,8% más. Con al menos otros 5.500 millones previstos para infraestructuras y armamento, el gasto identificado asciende ya a 33.200 millones de dólares canadienses.

La revisión abierta por Carney en marzo de 2025 contempla tanto las necesidades operativas de la Fuerza Aérea como los retornos industriales de la compra y la posibilidad de recurrir a otros fabricantes. Entre las alternativas figura el Gripen E de la compañía sueca Saab, que propone fabricar o ensamblar parte de los aviones en Canadá si recibe un pedido de al menos 40 unidades.

Sobre la mesa se han planteado distintas configuraciones para combinar ambos modelos. Una de ellas contempla adquirir 30 F-35A y 60 Gripen E, mientras que otra prevé una flota de 72 F-35A y 40 Gripen E.

Ninguna de estas opciones ha recibido la aprobación definitiva y ambas obligarían a revisar el presupuesto, los calendarios de entrega y los sistemas de mantenimiento y entrenamiento.

La elección enfrenta dos planteamientos industriales y operativos diferentes. El F-35A ofrece capacidades furtivas diseñadas para penetrar en espacios aéreos defendidos y combina sensores avanzados con sistemas de fusión de datos.

Parte inferior del Saab Gripen Wikimedia

El Gripen E, por su parte, incorpora radar AESA, sensores infrarrojos y capacidad para emplear misiles aire-aire Meteor de largo alcance.

Una flota mixta permitiría distribuir las misiones entre ambas plataformas, pero también obligaría a sostener dos cadenas logísticas, dos sistemas de formación y dos estructuras de mantenimiento.

Además, el Gripen E no eliminaría todas las dependencias de Estados Unidos, ya que su motor GE F414 está sujeto a los controles de exportación estadounidenses.

Un calendario condicionado

Los dos primeros aviones aceptados en Arizona no constituyen todavía una capacidad de combate operativa para Canadá. La Fuerza Aérea debe completar la conversión de pilotos, la cualificación de instructores y la certificación del personal de mantenimiento, además de integrar el armamento y evaluar las capacidades del sistema.

El plan contempla que otros ocho cazas se incorporen a la fase inicial de entrenamiento en Estados Unidos antes de 2028.

Las primeras entregas destinadas a operar en Canadá están previstas para ese año, con la base de Cold Lake, en Alberta, como uno de los centros principales. La capacidad operativa inicial se fija para finales de 2030 y la plena operatividad, para diciembre de 2034.

El calendario también depende de unas infraestructuras que acumulan retrasos. Las instalaciones permanentes de los escuadrones de Cold Lake y Bagotville, en Quebec, no se esperan hasta 2031, más de tres años después de lo previsto inicialmente.

A ello se suma la necesidad de incorporar más de 500 puestos de personal especializado, entre pilotos, técnicos y profesionales civiles, principalmente durante 2028 y 2029.

Mientras tanto, Canadá deberá mantener sus CF-18 en servicio. El programa de extensión de vida de estos aviones, dotado con 1.300 millones de dólares canadienses, busca prolongar su utilización hasta comienzos de la década de 2030 e incluye mejoras de capacidad de combate para 36 aparatos.

La transición obligará, por tanto, a sostener dos generaciones de cazas al mismo tiempo, con la consiguiente presión sobre el personal, el mantenimiento y las infraestructuras. Una eventual reducción del pedido de F-35 complicaría además la planificación de la disponibilidad de aeronaves para las misiones de defensa aérea.

El Ártico, clave

La dimensión estratégica del programa va más allá de la sustitución de los CF-18. Canadá necesita garantizar la vigilancia y la defensa de su amplio espacio aéreo septentrional, en coordinación con Estados Unidos a través del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD).

El F-35A combina una velocidad máxima de Mach 1,6, un alcance publicado superior a los 2.200 kilómetros y un radio de combate superior a los 1.000 kilómetros, en condiciones de misión determinadas.

Estas capacidades, junto con su baja observabilidad y sus sensores, resultan relevantes para operar en escenarios exigentes. Sin embargo, la cobertura sostenida del Ártico también depende del despliegue avanzado y del reabastecimiento en vuelo.

La configuración canadiense incorpora, además, un paracaídas de frenado para mejorar las operaciones en pistas mojadas o heladas y el misil Joint Strike Missile (JSM), seleccionado en julio de 2026, con un alcance publicado superior a los 350 kilómetros. Este armamento amplía las opciones de ataque contra objetivos terrestres y marítimos.

La discusión sobre la flota de combate se extiende asimismo a los aviones de vigilancia y alerta temprana.

Ottawa estudia adquirir entre cinco y seis aeronaves Saab GlobalEye, basadas en el reactor Bombardier Global 6500, para reforzar la detección aérea y la coordinación de las interceptaciones. Washington, sin embargo, presiona a Canadá para que opte por el Boeing E-7 Wedgetail.

Impacto industrial

Canadá también debe ponderar las consecuencias industriales de la decisión. El país participa en el programa Joint Strike Fighter desde 1997 y, en abril de 2026, más de 110 empresas canadienses habían obtenido contratos relacionados con el F-35 por un valor superior a los 5.200 millones de dólares canadienses, aunque solo 37 mantenían contratos activos en ese momento.

Lockheed Martin calcula que el programa completo podría generar más de 15.500 millones de dólares canadienses en actividad industrial en Canadá hasta 2058.

Saab, por su parte, vincula su propuesta a la creación de una cadena de suministro y capacidades de ensamblaje nacionales, con una previsión de entre 6.000 y 12.600 empleos asociados, condicionados a los pedidos canadienses y a la producción para la exportación.

La recepción de los dos primeros F-35A pone en marcha la transición de la Fuerza Aérea canadiense, pero no resuelve la principal incógnita del programa: si Ottawa mantendrá el objetivo de 88 aviones o rediseñará su flota para combinar cazas estadounidenses y suecos.

La respuesta determinará no solo el coste y las capacidades futuras de la aviación de combate canadiense, sino también su margen de maniobra industrial y estratégico en la defensa del Ártico.