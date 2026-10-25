EEUU blinda sus destructores con el radar AN/SPY-6(V)4 frente a la amenaza de los misiles de largo alcance

General Dynamics NASSCO ejecutará las obras tras la adjudicación de un contrato de 149,6 millones de dólares, con una fecha de finalización prevista para septiembre de 2028.

Los trabajos forman parte del programa Destroyer Modernization 2.0 para prolongar la vida operativa y reforzar las capacidades de combate de los destructores Arleigh Burke Flight IIA.

El nuevo sistema de radar mejorará significativamente la detección temprana y el seguimiento de misiles balísticos, de crucero, drones y aeronaves a mayores distancias.

La Armada de EEUU inicia la modernización del destructor USS Pinckney, el primer buque de guerra que incorporará el avanzado radar AN/SPY-6(V)4 desarrollado por Raytheon.

La Armada de Estados Unidos ha iniciado la modernización del destructor USS Pinckney (DDG 91), que se convertirá en el primer buque de guerra en incorporar el radar AN/SPY-6(V)4, desarrollado por Raytheon.

La intervención forma parte del programa Destroyer Modernization 2.0 (DDG MOD 2.0), con el que Washington busca prolongar la vida operativa de sus destructores Arleigh Burke de la variante Flight IIA y adaptarlos a un escenario marcado por la proliferación de misiles de largo alcance, drones y amenazas aéreas cada vez más sofisticadas.

Con el nuevo radar y la modernización de sus sistemas de combate, EEUU mejorará la detección temprana y la respuesta frente a ataques con misiles, dos capacidades fundamentales para proteger sus buques y mantener su presencia militar en regiones estratégicas como el Indo-Pacífico.

En este contexto, modernizar los buques ya operativos permite reforzar las capacidades de combate de la Marina sin depender exclusivamente de la construcción de nuevas unidades.

El citado buque ya ha entrado en los astilleros de General Dynamics NASSCO, en San Diego (California), para acometer una nueva fase de actualización de sus sensores, sistemas de guerra electrónica y capacidades de combate, según indica Defence Blog.

Detectar misiles

El principal avance será la instalación del radar AN/SPY-6(V)4, que sustituirá al actual AN/SPY-1D(V).

El nuevo sistema está diseñado para detectar y seguir misiles balísticos, misiles de crucero, aeronaves y amenazas de superficie a mayores distancias, reforzando la capacidad de vigilancia y respuesta del destructor.

El radar contará con cuatro antenas fijas que proporcionarán cobertura de 360 grados. Cada una integrará 24 módulos de ensamblaje de radar (Radar Modular Assemblies, RMA), una configuración más compacta que la del AN/SPY-6(V)1 instalado en los nuevos destructores Arleigh Burke Flight III, que incorporan 37 módulos por antena.

El sistema se integrará con la versión Baseline 10 del sistema de combate Aegis, uno de los pilares de la defensa aérea y antimisil de la Armada estadounidense.

La combinación permitirá mejorar la integración de sensores y sistemas de armas, así como el seguimiento de múltiples objetivos en escenarios de elevada complejidad.

La modernización cobra especial relevancia ante la evolución de las amenazas.

Los misiles de crucero de vuelo bajo, los proyectiles balísticos y los ataques coordinados con drones obligan a las fuerzas navales a detectar los objetivos con mayor antelación y reducir el tiempo disponible para que un ataque alcance sus buques.

Más potencia eléctrica

La incorporación de sensores más avanzados también exige modificar la infraestructura del buque. Por ello, el USS Pinckney será el primero en recibir las nuevas plantas de climatización High Efficiency Super-Capacity, diseñadas para responder a las mayores necesidades de refrigeración de los sistemas electrónicos y de combate.

Esta adaptación refleja uno de los retos de la modernización naval: integrar equipos de última generación en plataformas concebidas para tecnologías con menores exigencias energéticas y térmicas.

El capitán Tim Moore, responsable del programa DDG MOD 2.0, ha destacado que la coordinación entre los organismos militares y las empresas implicadas ha permitido iniciar esta fase de ejecución.

Una vez finalizados los trabajos, el destructor regresará a la flota con un conjunto integrado de sensores multiespectrales destinado a mantener sus capacidades operativas durante las próximas décadas.

Una modernización hasta 2028

El programa se ha dividido en varias fases para aprovechar la experiencia obtenida en cada instalación y reducir los riesgos técnicos y los plazos de ejecución en los siguientes buques.

El USS Pinckney completó la primera etapa en 2024, cuando se convirtió en el primer destructor en incorporar el sistema de guerra electrónica de superficie AN/SLQ-32(V)7 Block 3, desarrollado en el marco del programa de mejora de guerra electrónica de superficie (SEWIP).

Los trabajos incluyeron modificaciones estructurales para alojar los nuevos equipos.

Después de esa primera actualización, el buque desplegó en el Pacífico y Oriente Próximo y regresó a San Diego en agosto, tras nueve meses en el mar. Según informó Janes, fue el primer destructor del programa DDG MOD 2.0 que entró en combate, durante las operaciones contra Irán en marzo.

El pasado 5 de septiembre, la Armada estadounidense adjudicó a General Dynamics NASSCO un contrato de 149,6 millones de dólares para la actual fase de modernización, cuya finalización está prevista para septiembre de 2028.

Como parte de los preparativos, Raytheon instaló en agosto la primera antena del AN/SPY-6(V)4 en las instalaciones de pruebas terrestres de la Marina en Wallops Island, Virginia.

Estas pruebas permitirán verificar la integración del radar con el sistema eléctrico antes de su instalación a bordo y reducir el tiempo necesario para las comprobaciones en el astillero.

Además del USS Pinckney, la Armada ha seleccionado otros tres destructores Flight IIA para liderar la implantación de estas mejoras: el USS Chung-Hoon (DDG 93), el USS James E. Williams (DDG 95) y el USS Halsey (DDG 97).

Construido por Ingalls Shipbuilding y puesto en servicio en 2004, el USS Pinckney tiene su base en San Diego.

El buque lleva el nombre de William Pinckney, un marinero condecorado con la Cruz de la Armada por rescatar a un compañero a bordo del portaaviones USS Enterprise durante la batalla de Santa Cruz, en la Segunda Guerra Mundial.