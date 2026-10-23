Ucrania busca reducir su dependencia de Starlink con una red soberana de satélites junto a ICEYE y Nokia

Esta iniciativa se apoya en la alianza previa entre ICEYE y Nokia para desplegar sistemas seguros de banda ancha en órbita terrestre baja a partir de 2028.

El proyecto busca que el gobierno ucraniano mantenga el control total sobre la infraestructura, que incluye satélites, estaciones terrestres y terminales.

El objetivo de Kiev es reducir su dependencia de proveedores externos y servicios comerciales como Starlink para sus Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa de Ucrania firmó una carta de intenciones con ICEYE y Nokia para explorar el desarrollo de una red de comunicaciones por satélite propia.

Ucrania busca reforzar su autonomía tecnológica en plena guerra con Rusia. El Ministerio de Defensa ha firmado una carta de intenciones con ICEYE y Nokia para explorar el desarrollo de una red soberana de comunicaciones por satélite que permita a Kiev reducir su dependencia de proveedores externos como Starlink, el sistema de SpaceX que se ha convertido en una infraestructura clave para sus Fuerzas Armadas.

El acuerdo se firmó el 22 de octubre, durante la visita a Ucrania del primer ministro finlandés, Petteri Orpo, y contempla estudiar un sistema seguro cuya infraestructura —desde los satélites hasta las estaciones terrestres y los terminales— permanezca bajo control ucraniano.

La guerra ha demostrado que las comunicaciones son un elemento crítico para coordinar tropas, transmitir inteligencia y operar drones.

Aunque Starlink ha permitido mantener la conectividad en zonas donde las redes terrestres han sido destruidas, depender de una infraestructura comercial gestionada por una empresa extranjera plantea interrogantes sobre la autonomía operativa en un conflicto.

La iniciativa no implica una sustitución inmediata de Starlink, sino la exploración de una alternativa que permita a Kiev diversificar sus fuentes de conectividad y ganar margen de decisión sobre una capacidad estratégica.

El proyecto se apoya en la alianza que ICEYE y Nokia anunciaron a principios de octubre para desarrollar sistemas seguros de banda ancha en órbita terrestre baja (LEO), destinados a gobiernos y usuarios militares.

Ambas compañías prevén lanzar los primeros satélites de esta iniciativa en 2028, aunque todavía no se ha confirmado un calendario específico para una eventual constelación ucraniana.

Visualización del terminal de usuario del sistema de comunicaciones satelitales de ICEYE y Nokia. Captura de pantalla de un vídeo de ICEYE/Nokia.

El objetivo es que los países mantengan la propiedad y el control de los satélites, las estaciones terrestres y los terminales, garantizando comunicaciones resilientes incluso cuando las infraestructuras convencionales sufran interrupciones.

Rafal Modrzewski, consejero delegado y cofundador de ICEYE, ha destacado la necesidad de que Ucrania disponga de comunicaciones satelitales seguras y soberanas. Nokia, por su parte, considera que estas redes son esenciales para mantener la conectividad cuando los sistemas terrestres quedan fuera de servicio.

Vínculos entre Kiev e ICEYE

La cooperación amplía los vínculos entre Kiev e ICEYE. En enero de 2026, el Ministerio de Defensa ucraniano firmó un acuerdo para ampliar el acceso de sus Fuerzas Armadas a los datos de inteligencia satelital de la compañía.

Sus satélites de radar de apertura sintética (SAR) permiten observar la superficie terrestre de día y de noche, independientemente de las condiciones meteorológicas, una capacidad útil para vigilar movimientos de tropas y detectar cambios en infraestructuras militares.

El nuevo proyecto pretende explorar cómo complementar esa inteligencia con comunicaciones seguras bajo control nacional. La iniciativa refleja, además, la creciente importancia de la soberanía espacial para Europa, que busca reducir dependencias tecnológicas y proteger infraestructuras críticas en un escenario de creciente confrontación geopolítica.