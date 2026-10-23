Robles destaca que Ceuta y Melilla "son lo mejor de España" y "nos representan a todos"

El general de división Fernando Ruiz Gómez asume el mando de la Comandancia General de Melilla con el compromiso de integrar al Ejército en la sociedad local con disciplina y lealtad.

El Mando de Canarias destaca la paulatina recuperación de la normalidad en Ceuta y el refuerzo de la seguridad en la zona, peñones y otros enclaves españoles.

Robles defiende el orgullo por la labor de las Fuerzas Armadas tras la crisis migratoria de Ceuta y confirma que las denuncias sobre posibles abusos a migrantes se han remitido a la Fiscalía.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, califica a Ceuta y Melilla como "lo mejor de España" durante la toma de posesión del general Fernando Ruiz Gómez en la Comandancia de Melilla.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este viernes que tanto Melilla como Ceuta son "ciudades españolísimas" y "lo mejor de España", tras el acto de toma de posesión del general de división Fernando Ruiz Gómez como mando de la Comandancia General de Melilla.

Además, ha reiterado su "orgullo" por la labor que desempeñan las Fuerzas Armadas tras la crisis de Ceuta de finales de julio. "Todos estamos con Ceuta, apoyando a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de Ceuta, a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".

En declaraciones a los medios tras la ceremonia celebrada en la Base Alfonso XIII, Robles ha puesto en valor el "vínculo" del Ejército con Melilla, a la que ha dicho que "todos llevan en el corazón". "Hay que decir muy alto y muy claro que Melilla, como Ceuta, son lo mejor de España", ha señalado.

"Todos los españoles nos sentimos en Melilla representados y es españolísima; Ceuta y Melilla nos representan a todos", ha enfatizado, antes de añadir que las Fuerzas Armadas "van a estar siempre unidas a la población, prestando los mejores servicios y orgullosos de servir a España".

La ministra también ha tenido palabras de recuerdo para el soldado Sergio Ajenjo Cordero fallecido en Córdoba. "Hoy es un día de gran dolor para todos, porque ayer hubo una enorme tragedia en Córdoba, donde falleció un soldado atropellado por otro compañero de su unidad", ha declarado.

Situación de Ceuta

Por su parte, el teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, ha recordado también la coordinación entre diferentes comandancias para reforzar la seguridad en Ceuta y Melilla, así como en peñones y otros enclaves españoles.

"Lo hemos reforzado en momentos clave en esta crisis y en ocasiones especiales como la visita del Rey", ha indicado el teniente general Salom.

El teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, del que dependen las comandancias de Ceuta y Melilla. MDE

"Estamos recuperando la normalidad, tratando de ir reduciendo la presencia de migrantes en las calles", ha sostenido sobre la crisis en Ceuta tras la entrada a finales de julio de miles de migrantes.

Según el teniente general, en Ceuta se está haciendo una "labor impecable", a lo que la ministra de Defensa ha añadido que el trabajo de los militares se realiza con "mucha responsabilidad y discreción", aunque a veces, ha reconocido, "ha habido críticas". Y ha destacado también "la gran labor que se realiza en los peñones".

Al ser preguntada sobre las investigaciones sobre supuestos maltratos de militares a migrantes en Ceuta, tanto el teniente general como Robles han recordado que "todo" se ha puesto en manos de la Fiscalía.

"Cuando ha habido algún tipo de denuncia, precisamente porque soy plenamente consciente de la labor que realizan, que no quepa la menor duda, si ha habido alguna conducta, que yo no lo sé y no me corresponde a mí, lo hemos pasado a la Fiscalía y al juzgado", ha dicho.

"Si hay alguna conducta, para eso están las autoridades judiciales", ha terciado Robles, antes de subrayar su "orgullo" por las Fuerzas Armadas.

Comandante general de Melilla

En su primera alocución como comandante general de Melilla, Fernando Ruiz Gómez ha destacado la importancia de que la Comandancia General, "tan estrechamente vinculada a la historia y presente de España", se integre en la sociedad melillense, de la que ha puesto en valor su convivencia respetando "distintas sensibilidades".

También ha reclamado "huir de complacencias" para ofrecer desde la Comandancia General de Melilla lo mejor de todas las unidades militares aquí desplegadas, y hacerlo con "disciplina y lealtad".

Fernando Ruiz Gómez, nuevos comandante general de Melilla. MDE

El nuevo comandante general ingresó en la Academia General Militar formando parte de la XLVIII Promoción y cuenta con una dilatada trayectoria con participación en operaciones en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Jordania y Etiopía, así como en la Campaña Antártica de 2009 al mando de la expedición.

También ha realizado, entre otros, los cursos nacionales de Superior de Montaña, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Planeamiento Operacional, además de diversos cursos internacionales de la OTAN y de la Unión Europea relacionados con operaciones, inteligencia y planeamiento.

Antes de asumir la Comandancia General de Melilla (COMGEMEL), Ruiz Gómez fue destinado en 2020, tras su ascenso a coronel, como jefe del Área de Preparación del Cuartel General de la Fuerza Terrestre.

En febrero de 2024 ascendió al empleo de general de brigada, asumiendo el mando de la Brigada Guzmán el Bueno X y ejerciendo como comandante militar de Córdoba y Jaén.

La ceremonia militar se ha iniciado con la incorporación de las unidades a la Explanada de los Héroes y la jura del cargo con la entrega del Guion de la COMGEMEL, uno de los momentos de mayor simbolismo de la ceremonia.

El cierre del acto, desarrollado bajo la presidencia de la ministra de Defensa y del teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, ha incluido un desfile y la despedida de la bandera a los acordes del himno nacional.

La formación ha estado compuesta por todas las unidades de la Comandancia General de Melilla al mando de sus jefes, entre ellas el Grupo de Regulares de Melilla número 52 o el Tercio Gran Capitán 1º de La Legión.