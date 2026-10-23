El jefe de Estado Mayor de la Defensa subraya la "importancia" de 'Atlas 26' para la detección de drones

El ejercicio sirve como plataforma de colaboración entre las Fuerzas Armadas, empresas nacionales del sector de defensa y universidades para impulsar la innovación tecnológica.

Durante las pruebas se evaluó el uso de tecnología 5G para integrar la defensa C-UAS en las estructuras de mando y control y en la Defensa Aérea y Antimisil Integrada.

Las maniobras buscan ofrecer una respuesta efectiva frente a amenazas aéreas multi-capa y cuentan con la participación del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y Fuerzas de Seguridad.

El JEMAD ha destacado la importancia del ejercicio conjunto 'Atlas 26' en Huelva para validar sobre el terreno las capacidades de detección y neutralización de drones (UAS y C-UAS).

El jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha destacado este viernes la importancia del ejercicio conjunto 'Atlas 26', que se está desarrollando desde el pasado lunes en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro (Huelva), para "validar sobre el terreno las capacidades UAS y C-UAS".

Así lo ha señalado el almirante durante una visita, junto al comandante Supremo Aliado de Transformación (SACT), el almirante Pierre Vandier, a las instalaciones donde se está desarrollando el ejercicio, donde ha presenciado una demostración de detección y neutralización de drones.

Tras la exposición sobre el desarrollo y los aspectos más destacados del 'Atlas26', el jefe de Estado Mayor de la Defensa y el comandante supremo Aliado de Transformación han seguido sobre el terreno el funcionamiento de los sistemas de armas desplegados para la detección y neutralización de drones.

🔹️El Jefe de Estado Mayor de la Defensa , almirante general Teodoro E. Calderón ha visitado hoy, acompañado por el almirante Pierre Vandier, Comandante Supremo Aliado de Transformación , a las unidades que han participando en el ejercicio conjunto “Atlas 26”. 🔹️Sobre el terreno han podido supervisar una maniobra de detección y neutralización de drones. @EjercitoTierra @Armada_esp @EjercitoAire — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) October 23, 2026

El ejercicio, liderado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), está organizado por el Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y dirigido por el Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra.

El objetivo pasa por "responder de forma efectiva ante una amenaza aérea multi-capa y, en especial, contra los drones", según indican desde el Ejército de Tierra.

Durante el mismo también se ha puesto a prueba la utilización de la tecnología 5G para interconectar la defensa C-UAS y su integración en la estructura de mando y control y en la Defensa Aérea y Antimisil Integrada (IAMD).

El ejercicio ha servido como plataforma de colaboración entre empresas nacionales —entre ellas Indra Sistemas, Escribano Mechanical Engineering, Sener, Atl Europa, Amper, Thalanor, Asedios Group, Adevex, Art, Sensia, Vig-Sec-Drone, Armmo Defense Technologies y Ericsson—, la Universidad de Alcalá y la Universidad Politécnica de Madrid, y los centros de experimentación de las Fuerzas Armadas. El objetivo es impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de las capacidades de defensa aérea frente a drones.

El ejercicio “Atlas 26” ha sido el resultado de un gran esfuerzo de coordinación y organización por parte del Mando de Apoyo a la Maniobra, integrando a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para estar en disposición de responder rápida y eficazmente ante cualquier amenaza aérea que pretenda vulnerar la soberanía nacional o la protección de nuestras fuerzas desplegadas en el exterior.