Operadores ucranianos de drones asombran al US Army en un ejercicio en Alemania: causan el 70% de las bajas

El ejercicio Combined Resolve ha acelerado la revisión de la doctrina militar occidental frente a la amenaza de las tácticas de guerra de drones.

La fuerza estadounidense logró reducir las bajas a menos del 30% mediante camuflaje, dispersión y reducción de emisiones electromagnéticas.

El empleo de drones FPV y aeronaves guiadas por fibra óptica anuló la eficacia de las interferencias electrónicas estadounidenses.

Operadores ucranianos con experiencia en combate provocaron más del 70% de las bajas simuladas a una brigada blindada de EE. UU. en Alemania.

Durante unas maniobras militares desarrolladas en el centro de adiestramiento de Hohenfels, en Alemania, el Ejército de Estados Unidos (US Army) ha presenciado de primera mano el impacto devastador que la guerra de drones moderna puede infligir sobre una fuerza mecanizada convencional.

En el marco del ejercicio Combined Resolve, un análisis estadounidense reveló que un grupo de operadores ucranianos con experiencia real en combate causó más del 70% de las bajas simuladas a la 3.ª Brigada de Combate Blindada de la 1.ª División de Caballería del US Army durante las primeras jornadas de la operación.

El escenario, que abarcó un área operativa de casi 400 km², puso a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas blindadas estadounidenses frente a una constante amenaza aérea no tripulada.

Los operadores ucranianos pertenecientes a la unidad Nemesis -una formación especializada que acumula miles de misiones de ataque y reconocimiento en la guerra contra Rusia- lanzaron un acoso ininterrumpido que superó los 750 contactos con las tropas estadounidenses.

Esta presión constante puso al descubierto la vulnerabilidad de las columnas acorazadas tradicionales cuando son detectadas desde el aire incluso antes de desplegarse en el terreno.

La efectividad de los vehículos aéreos no tripulados radica en su capacidad para neutralizar objetivos de alto valor estratégico mediante plataformas económicas de visión en primera persona (FPV) y bombarderos pesados con munición adaptada.

Además, el empleo de aeronaves guiadas por fibra óptica anuló la eficacia de los equipos de interferencia electrónica habituales, permitiendo al enemigo simulado rastrear movimientos, golpear cadenas de suministro e inmovilizar unidades acorazadas sin necesidad de empeñar piezas de artillería convencional en cada contacto.

A pesar del contundente impacto inicial, la brigada estadounidense logró reducir la cuota de bajas atribuidas a los drones a menos del 30% en los días posteriores. Esta mejora sustancial no se debió únicamente a la tecnología de interceptación, sino a una rápida adaptación táctica basada en el camuflaje, la dispersión en el movimiento y una drástica reducción de las emisiones electromagnéticas y de radio para evitar ser detectados.

La experiencia obligó también a agilizar la toma de decisiones, demostrando que la disciplina de ocultación en el campo de batalla resulta tan crítica como los propios sistemas de defensa antiaérea.

Las conclusiones del ejercicio en Alemania han acelerado las reflexiones dentro de la doctrina militar occidental. La brecha entre los métodos de combate tradicionales y las tácticas asimétricas consolidadas en el este de Europa exige reorganizar la arquitectura de inteligencia, descentralizar el mando de operaciones y dotar a las unidades acorazadas de una mayor autonomía en la detección y neutralización de plataformas no tripuladas.