Muere atropellado un militar en la base de Cerro Muriano de Córdoba

El accidente ocurre en la misma base donde dos soldados murieron ahogados durante unas maniobras en diciembre de 2023.

Efectivos de la Guardia Civil se han desplazado a las instalaciones y los hechos están bajo investigación judicial.

El suceso ha ocurrido durante una maniobra del vehículo en una zona de escasa visibilidad.

Un militar ha fallecido tras ser atropellado por un camión de la base en Cerro Muriano (Córdoba).

Un militar ha muerto atropellado en un accidente este jueves en la base militar Guzmán el Bueno X, en Cerro Muriano (Córdoba), han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del Ejército de Tierra.

Al parecer, en el siniestro se ha visto implicado un camión de la base que realizaba una maniobra en una zona con escasa visibilidad. De momento, se desconocen más detalles de los hechos "que se encuentran sujetos a investigación judicial", indican fuentes militares.

Tras recibir el aviso del siniestro, varios efectivos de la Guardia Civil se han desplazado de inmediato hasta las instalaciones militares para coordinar la intervención en el lugar de los hechos.

En esta misma base fallecieron dos militares ahogados mientras participaban en unas maniobras en diciembre de 2023.

El cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años, y el soldado Carlos León Rico, de 24, murieron ahogados en las aguas cenagosas de un embalse de tres metros de profundidad en el que apenas se podía ver nada.

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