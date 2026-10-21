Marruecos ultima la compra de la 'Honda de David', una cúpula israelí de 300 km de alcance para destruir misiles y drones

Esta compra supone un salto cualitativo en la modernización de las Fuerzas Armadas magrebíes y se suma al interés por adquirir misiles balísticos LORA de largo alcance.

Su incorporación añadiría un nivel superior a la arquitectura antiaérea marroquí, complementando a los sistemas ya adquiridos como el Barak MX y el Spyder.

La operación requiere el visto bueno de EE. UU. al ser una tecnología desarrollada conjuntamente entre Israel y Washington, dándose por descontado la aprobación del programa de ventas militares FMS.

Marruecos e Israel negocian la adquisición de la 'Honda de David', un avanzado sistema de defensa aérea capaz de interceptar misiles y drones con un alcance de hasta 300 kilómetros.

Marruecos e Israel continúan estrechando, cada vez más, sus vínculos en materia militar. Tras desvelarse el interés de Rabat en adquirir misiles balísticos de largo alcance fabricados por la industria israelí, ahora ambos países están negociando la posible integración del sistema de defensa aérea Honda de David -uno de los pilares del escudo antimisiles de Tel Aviv- en las Fuerzas Armadas marroquíes, de acuerdo a la prensa local de ambas naciones.

Estas negociaciones reflejan la plena disposición de Israel para cooperar en el desarrollo de una Cúpula de Hierro marroquí, capaz de interceptar misiles y vehículos aéreos no tripulados.

De hecho, Marruecos ya ha adquirido y desplegado varias plataformas de defensa aérea de origen israelí en los últimos años. Entre ellas destacan los sistemas fabricados por las empresas Israel Aerospace Industries (IAI) y Rafael, concretamente las familias Barak MX y Spyder.

El Barak MX está diseñado para interceptar una variedad de amenazas aéreas en diversos radios de acción, mientras que el Spyder proporciona una capacidad más móvil contra aeronaves, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y armas de precisión.

De concretarse finalmente la compra por parte de la monarquía magrebí, la Honda de David añadiría un nivel superior a esta red, completando una arquitectura multicapa concebida para proteger el territorio frente a proyectiles de mayor sofisticación y alcance.

Sistema antiaéreo Honda de David Ministerio de Defensa de Israel

Las negociaciones actuales se enmarcan en una relación de defensa más amplia que se ha expandido notablemente en el marco de los Acuerdos de Abraham que, firmados en 2020 con el auspicio de EEUU, han normalizado las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.

El deseo de Rabat por esta defensa antiaérea coincide, asimismo, con la negociación para la adquisición de sistemas ofensivos de largo alcance y alta precisión: los misiles balísticos LORA, capaces de impactar contra objetivos a más de 400 kilómetros de distancia.

La Honda de David es un avanzado equipo de defensa aérea israelí-estadounidense desarrollado conjuntamente por Rafael y el gigante armamentístico estadounidense Raytheon, con el apoyo de la Organización de Defensa Antimisiles de Israel (IMDO) y la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos (MDA).

Precisamente, al tratarse de una tecnología diseñada conjuntamente entre Israel y EEUU, cualquier venta a un tercer país debe contar con el beneplácito de la Casa Blanca.

En portada | El escudo antimisiles 'Iron Dome' de Israel impide que los cohetes de Hamás impacten

Para la exportación de armamento a países aliados Washington dispone del programa Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), gestionado por el Departamento de Estado y ejecutado por el Pentágono previa supervisión del Congreso.

Dentro del FMS, el país comprador no negocia con la empresa fabricante sino directamente con el Gobierno de EEUU, que actúa como intermediario. Dadas las buenas relaciones que mantienen actualmente Rabat y la Administración Trump, el visto bueno para la compra de la Honda de David se da por descontada.

Cabe destacar que, el pasado abril, ambos gobiernos sellaron en Washington una nueva hoja de ruta de cooperación en materia de defensa para el periodo 2026-2036. Este acuerdo permitirá a Rabat comprar el mismo armamento al alcance de los países que integran la OTAN.

Las Fuerzas Armadas marroquíes destacaron que, en aquel encuentro, se abordaron vías para reforzar la cooperación en materia de defensa e industrial, como la formación de personal, el intercambio de experiencias, la realización de ejercicios conjuntos y el suministro de equipos militares.

Implicaciones para España

La posible adquisición de la Honda de David supondría un nuevo salto cualitativo en sus capacidades de defensa antiaérea y antimisil, en plena modernización de sus Fuerzas Armadas y en un contexto de tensiones al alza en el flanco sur.

En un hipotético enfrentamiento con España, esta tecnología podría permitir a Rabat detectar e interceptar determinados cohetes, proyectiles y amenazas aéreas, poniendo en duda la advertencia del teniente general Gan Pampols sobre las capacidades militares españolas: "Les apagaríamos en 24 horas, todo lo que volara iría al suelo". No obstante, el éxito marroquí en un escenario como este dependería de la configuración adquirida, su integración con otros sensores y sistemas de armas y el tipo de ataque.

De concretarse, la compra del armamento israelí se produciría tras reforzar España su posición como pieza clave del escudo antimisiles de la OTAN: la semana pasada, Rota recibió el sexto destructor estadounidense, el USS John Basilone, equipado con el sistema Aegis y un radar avanzado SPY-6, que completa la ampliación del componente naval de la defensa antiaérea de la Alianza Atlántica en el sur de Europa.

Precisamente, la principal ventaja estratégica española no reside únicamente en su capacidad militar, sino también en su pertenencia a la OTAN, aunque la eventual respuesta aliada ante un conflicto dependería de las circunstancias y del marco geográfico y jurídico aplicable: el artículo 5 no debe interpretarse como una garantía automática para cualquier escenario en Ceuta y Melilla.

Características del sistema

Concebido como un sucesor directo del Patriot, el sistema fue puesto en servicio en 2017 y ocupa un lugar singular en la arquitectura de defensa antimisiles de Israel, al cubrir específicamente la franja de interceptación entre la defensa de corto alcance y los escudos para amenazas más distantes.

Esta tecnología se compone de varios elementos clave, entre los que se incluyen un lanzador vertical para los interceptores, el radar de control de tiro ELM-2084 y una estación de gestión.

La pieza central del sistema es el interceptor Stunner, un proyectil de 4,6 metros de largo construido en dos etapas que utiliza un motor de combustible sólido con tres impulsos. Los dos primeros aceleran el misil durante la fase inicial, mientras que el tercero se activa antes de la intercepción para aumentar su velocidad hasta alcanzar un máximo de Mach 7,5 y dotarlo de una gran maniobrabilidad.

El interceptor está diseñado para atacar objetivos a altitudes de hasta 15 kilómetros y a distancias comprendidas entre los 40 y los 300 kilómetros. Su método para destruir la amenaza se basa en el impacto directo.

Su ojiva asimétrica alberga dos sensores independientes, combinando un sensor electroóptico e infrarrojo con un buscador de radar, lo que permite la adquisición del objetivo en diversas condiciones meteorológicas.

Durante la fase intermedia del vuelo, el interceptor recibe actualizaciones del radar terrestre a través de un enlace de datos, combinando el control guiado desde tierra con los sensores terminales a lo largo de las múltiples etapas del trayecto. Los costes de producción de este misil se estiman en aproximadamente un millón de euros.

El sistema también ha recibido un sólido respaldo en el mercado internacional. Finlandia firmó un contrato de compra en noviembre de 2023 tras seleccionar la Honda de David para sus necesidades de defensa aérea de medio y largo alcance.

De igual manera, el pasado agosto, Israel y Grecia sellaron un acuerdo por un valor aproximado de 3.100 millones de euros para un paquete de defensa aérea multicapa que incluye la Honda de David junto a los sistemas Spyder y Barak MX, los mismos que ya opera Marruecos.

Alianza militar e industrial

Desde la firma de los mencionados Acuerdos de Abraham, el volumen de las exportaciones de armamento israelí hacia Marruecos ha experimentado un crecimiento notable, superando los 2.000 millones de dólares (1.787 millones de euros) en esta década.

De acuerdo a datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Israel se ha consolidado como el tercer mayor proveedor de equipamiento militar de Marruecos, sólo por detrás de socios históricos como Estados Unidos y Francia.

Lanzacohetes israelí PULS que dispara a 300 kilómetros. Elbit Systems

La lista de sistemas avanzados que Rabat ha ido incorporando a su inventario en los últimos años ilustra la envergadura de este proceso de modernización militar.

Además de los sistemas de defensa aérea arriba mencionados Barak MX y Spyder, la monarquía magrebí ha incorporado el lanzacohetes de alta precisión PULS, fabricado por Elbit Systems, e incluso la compra de satélites espía de última generación valorados en cerca de 1.000 millones de dólares (894 millones de euros).

A todo esto se suma la colaboración industrial para la producción local de drones tácticos y munición merodeadora mediante acuerdos con la compañía BlueBird, que, a finales de 2025, anunció la instalación de una planta para fabricar en Marruecos sistemas SpyX, diseñados para misiones de reconocimiento y ataque a tropas terrestres.

Si bien la empresa israelí no ha brindado detalles sobre este proyecto, se prevé que el mismo incluya transferencia de tecnología y la formación de técnicos locales.