Kiev pide a Lockheed Martin reparar los cazas F-16 en Ucrania y garantizar el suministro de los misiles Patriot

Cuatro países europeos han prometido cazas F-16 a Ucrania, siendo Países Bajos y Dinamarca los principales proveedores con entregas ya realizadas o avanzadas.

El presidente Zelenski plantea la posibilidad de fabricar interceptores en Ucrania mediante acuerdos industriales y autorizaciones del Gobierno de Estados Unidos.

Kiev busca garantizar un suministro estable de misiles interceptores PAC-3 para sus sistemas Patriot con el fin de contrarrestar los ataques de misiles balísticos y drones rusos.

Ucrania solicita a Lockheed Martin ampliar el mantenimiento de los cazas F-16 dentro de su propio territorio para acortar plazos y aumentar la flota disponible, la cual sufre parones por reparaciones en el extranjero.

Ucrania quiere reforzar su defensa aérea y reducir la dependencia de proveedores e instalaciones extranjeras. Para ello, ha pedido a Lockheed Martin que amplíe las capacidades de mantenimiento de los cazas F-16 y garantice un suministro más estable de interceptores PAC-3 para los sistemas Patriot.

Ambas cuestiones se abordaron en una reunión en Kiev entre el ministro de Defensa ucraniano, Yevgueni Jmara, el jefe del Ejército, Mijailo Drapati, y una delegación de la compañía estadounidense, según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania.

"Es importante que se haga todo lo posible para garantizar que la mayor cantidad de F-16 posible estén en servicio y operativos en los cielos de Ucrania", afirmó Jmara.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya advirtió a principios de octubre de que cerca de la mitad de los F-16 de Ucrania estaban fuera de servicio por necesidades de reparación y mantenimiento.

Parte de estos trabajos debe realizarse en centros especializados de otros países europeos, lo que prolonga el tiempo que los aparatos permanecen en tierra.

Kiev plantea ampliar la red de mantenimiento en el extranjero y habilitar instalaciones en su propio territorio para acortar los plazos de reparación y aumentar la disponibilidad de la flota.

La urgencia es también operativa. Los F-16 desempeñan un papel relevante en la interceptación de drones y misiles rusos, y han comenzado a asumir misiones contra la aviación de combate enemiga.

En julio de 2026, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, confirmó ante el Senado que un F-16 ucraniano había derribado un caza ruso Su-35S. No se han divulgado detalles concluyentes sobre el misil utilizado ni sobre el desarrollo del enfrentamiento.

El episodio refleja la ampliación de los cometidos de los aviones occidentales, cuya eficacia depende no solo de sus capacidades, sino también de que estén disponibles y cuenten con armamento suficiente.

Hasta la fecha, cuatro países europeos se han comprometido a entregar F-16 a Ucrania: Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica.

Hasta ahora, Países Bajos ha completado su entrega y Dinamarca ha transferido la mayor parte de sus cazas; Noruega y Bélgica han tenido retrasos, aunque se espera que este último país entregue las primeras tres unidades previstas antes de finales de 2026.

Más interceptores PAC-3

La segunda prioridad de Kiev es estabilizar el suministro de misiles PAC-3, esenciales para interceptar proyectiles balísticos rusos mediante los sistemas Patriot.

Zelenski ha denunciado retrasos en la entrega de interceptores ya pagados y los ha atribuido a decisiones políticas de la Administración Trump. Washington no ha confirmado esa interpretación.

La preocupación ucraniana se centra en garantizar que las entregas respondan a las necesidades de una defensa aérea sometida a una presión constante.

El lunes 19 de octubre, Zelenski recibió a representantes de Lockheed Martin y reiteró su interés en que Ucrania pueda fabricar sus propios interceptores.

Sistemas de defensa antimisiles Patriot. -

Para avanzar en esa dirección, Kiev necesita las autorizaciones correspondientes de EEUU y acuerdos industriales que permitan acceder a la tecnología necesaria.

La iniciativa se enfrenta a una demanda internacional creciente y a las limitaciones de producción. La fabricación propia podría reducir la dependencia de las entregas exteriores, aunque no resolvería de inmediato las necesidades ucranianas.

Las conversaciones con Lockheed Martin ponen de relieve dos retos complementarios: mantener operativos los cazas disponibles y asegurar los misiles necesarios para proteger el espacio aéreo.

En una guerra marcada por los ataques rusos con drones y misiles, la capacidad de reparar los sistemas y reponer sus interceptores resulta tan importante como disponer de las plataformas