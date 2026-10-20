El Gobierno aprueba acuerdos marco para la entrada en servicio y el mantenimiento del 8x8 'Dragón'

Defensa prevé aprobar este mes los 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) de 2026, con una inversión de más de 1.400 millones de euros.

El Ejército de Tierra prevé finalizar la evaluación del VCR 8x8 en noviembre con el objetivo de iniciar su vida operativa a principios de 2027.

Los acuerdos suman una inversión superior a los 68 millones de euros, destinados a garantizar la disponibilidad operativa, asistencia técnica y suministro de repuestos.

El Gobierno aprueba dos acuerdos marco para la entrada en servicio, apoyo al ciclo de vida y mantenimiento del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 'Dragón'.

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para la fase de entrada en servicio y gestión del apoyo al ciclo del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 'Dragón'.

Este servicio, según queda reflejado en la documentación, tiene como finalidad asegurar la disponibilidad operativa de los vehículos, la operación segura, así como la eficiencia económica en la gestión del programa desde la etapa de preparación y durante la etapa de vida operativa de aquellos.

Además, es necesario para poner en marcha la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del Vehículo, que será la responsable de gestionar su sostenimiento desde el momento de su entrada en servicio.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 14,4 millones de euros y una duración desde la formalización hasta el 31 de diciembre de 2029, sin posibilidad de prórroga.

Continuando con el 'Dragón', el Gobierno ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para proporcionar apoyo al mantenimiento al vehículo.

Este acuerdo "permitirá garantizar el mantenimiento y la disponibilidad operativa de los vehículos VCR 8x8 'Dragón', mediante apoyo técnico especializado, suministro de repuestos y asistencia en las tareas que excedan las capacidades del Ejército de Tierra", explican.

El valor estimado de este acuerdo asciende a 53,9 millones de euros y contará con un periodo de vigencia de cuatro años, prorrogable dos más.

En cuanto a la entrada en servicio, fuentes del Ejército de Tierra han explicado a EL ESPAÑOL que el objetivo es terminar con la evaluación de la plataforma el próximo mes de noviembre con la intención de inaugurar su vida operativa en los primeros meses del 2027.

PEM pendientes

El director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, teniente general Miguel Ivorra, ha anunciado este mismo martes en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio que los 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) se aprobarán previsiblemente este mes, con el objetivo de que la contratación esté lista a final de año.

Ivorra dijo que los PEM 2026, con una inversión de más de 1.400 millones de euros, se espera que salgan “este mes”, a través de un Real Decreto de prefinanciación y añadió que “se espera que la contratación esté a final de año”. "En ese aspecto no hay ninguna variación", ha subrayado.

Fuentes industriales consultadas por EL ESPAÑOL apuntan a esta misma ventana temporal para la tramitación completa de los PEM. Según han explicado, desde el Gobierno apuntan a aprobar la prefinanciación en las próximas semanas, trasladando la adjudicación para finales de año, exactamente igual que ocurrió en 2025.

"Las capacidades estratégicas no dependen exclusivamente de los presupuestos, dependen de la dignidad ciudadana, del diálogo institucional y de un proyecto de Estado compatible", ha asegurado Ivorra.

Y, en este sentido, ha recordado que "el sector de la industria de defensa español ha demostrado una notable capacidad de adaptación e internacionalización".

Ivorra ha señalado algunos retos a los que la industria de defensa tendrá que hacer frente. Entre ellos, "acortar la distancia entre la innovación y la adquisición; coordinar la necesidad operativa con la tecnología y la industria; preservar la competencia y asegurar continuidad estratégica".