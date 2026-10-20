España lidera un nuevo programa para el desarrollo del sistema de reabastecimiento en vuelo autónomo para drones

Las pruebas de vuelo utilizarán un avión cisterna Airbus A330 MRTT modificado en Getafe y una plataforma receptora experimental del Centro Aeroespacial Alemán.

Esta segunda fase busca superar deficiencias técnicas para lograr la recarga simultánea de múltiples aeronaves no tripuladas mediante tecnologías de navegación relativa y sensores.

El proyecto se realiza en colaboración con Alemania y Bélgica, e incluye la participación de empresas españolas como Airbus Defence and Space y GMV.

España encabeza un nuevo programa de la Agencia de Defensa Europea, dotado con 8 millones de euros, para desarrollar el reabastecimiento de combustible en vuelo autónomo en drones.

Tras avanzar en los últimos años en el reabastecimiento autónomo de cazas, España lidera un nuevo programa de investigación tecnológica para incluir a los drones dentro del sistema de recarga de combustible.

El proyecto, que se llevará a cabo junto a Alemania y Bélgica, se articulará a través de la Agencia de Defensa Europea (EDA, European Defence Agency) con el objetivo final de posibilitar el reabastecimiento de combustible en vuelo entre aeronaves no tripuladas, tanto en formato pértiga como cesta.

Esta nueva fase, cuya dotación económica se estima que alcanzará los 8 millones de euros, se basa en el proyecto que el propio EDA impulsó con España y Alemania en 2022.

Durante esa primera fase, se empleó un avión cisterna Airbus A330 MRTT que llenó los tanques de combustible de un caza Tornado de la Fuerza Aérea alemana y un F-18 del Ejército del Aire y del Espacio español.

El programa logró entonces demostrar que la automatización en la maniobra de repostaje en vuelo autónoma era técnicamente factible. Se desarrolló entonces un sistema de seguimiento por cámara de la pértiga y del avión receptor, y se probaron métodos para la estabilización en vuelo de este sistema.

La segunda fase, en la que España presenta un papel de líder, se centra en el reabastecimiento de combustible de vehículos aéreos no tripulados.

Mientras que la primera etapa buscaba demostrar que la automatización podía funcionar con aviones tripulados, la nueva fase pretende superar las deficiencias técnicas en la automatización de las operaciones de reabastecimiento de combustible en vuelo para coordinar múltiples receptores no tripulados con un único avión cisterna simultáneamente.

El proyecto, según explican desde la EDA, sienta las bases para futuras capacidades automatizadas de reabastecimiento de combustible en vuelo, esenciales para la interoperabilidad de las fuerzas aéreas europeas y de la OTAN.

Prueba de reabastecimiento autónomo en vuelo Airbus

La apuesta por el desarrollo de los drones de combate colaborativos (CCA, de sus siglas en inglés) de las grandes compañías aeronáuticas del ámbito militar provoca una serie de necesidades asociadas a su operación entre las que se incluye el reabastecimiento en vuelo.

Si las previsiones se cumplen, este tipo de plataformas no tripuladas tomarán cada vez más peso en el dominio de batalla aéreo, ejecutando las misiones más complejas hasta ahora encomendadas a sistemas tripulados, por lo que sus necesidades se irán, poco a poco, alineando con las de los cazas convencionales.

La segunda fase se centrará en la exploración de tecnologías de navegación relativa, que permite a una aeronave determinar su posición y movimiento con respecto a otra aeronave en lugar de a una referencia global fija, como el GPS.

También abarcará sensores de imagen, conectividad entre activos y el hardware necesario para procesar los datos de los sensores y ejecutar algoritmos de seguimiento. El proyecto "deberá posibilitar futuras operaciones autónomas de reabastecimiento de combustible en vuelo (A4R) con tecnología europea", señalan.

Los trabajos se dividirán en tres partes, tal y como explican. Realizarán simulaciones de operaciones de reabastecimiento en vuelo con múltiples aeronaves receptoras de forma simultánea. También se realizarán pruebas de laboratorio con brazos robóticos para simular el movimiento entre la manguera y el receptor.

Y, por último, se llevarán a cabo pruebas en tierra y en vuelo para recopilar datos adicionales tanto de la aeronave cisterna como de la receptora.

"España se considera líder mundial en reabastecimiento de combustible en vuelo", indican desde la EDA. Además, la Agencia europea también recoge en un comunicado que la Estrategia de Tecnología e Innovación de Defensa (ETID 2026) identifica este ámbito como prioritario.

"Mediante el avance del nivel de madurez tecnológica del sistema de pértiga y cesta, España pretende consolidar esta posición", prosiguen.

Dentro del consorcio de compañías participantes en la segunda fase se encuentran Airbus Defence and Space y GMV por parte de España; Airbus Defence and Space, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y AES Technology por Alemania; y ScioTeq y el Instituto Von Karman de Bélgica.

El Airbus A330 MRTT convertido en Getafe (Madrid) será la aeronave de reabastecimiento en las pruebas de vuelo, mientras que la plataforma receptora será un avión experimental de DLR.

Éxito de la fase uno

En diciembre de 2022, la Agencia de Defensa Europea impulsó la primera fase de investigación del proyecto para el desarrollo de un sistema de reabastecimiento en vuelo automático compatible tanto para la pértiga como la cesta.

El estudio no comenzó de cero, los ingenieros de Airbus Defence and Space ya llevaban trabajando varios años en este ámbito, aunque centrado en exclusiva en la pértiga, con la que consiguieron muchos avances.

La primera fase del proyecto se centró en el equilibrio tecnológico necesario para llevar a cabo la automatización de la operación, como por ejemplo los niveles de autonomía o asistencia que se requieren implementar para las plataformas.

Permitió la correcta identificación y seguimiento del sistema de pértiga y cesta, así como de la aeronave receptora del combustible. Se desarrollaron sensores, el procesamiento de la maniobra y el ensayo en todo tipo de condiciones meteorológicas, incluido el reabastecimiento nocturno.