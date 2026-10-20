Defensa aprobará antes de acabar el año los 15 nuevos Programas de Modernización con una inversión de 1.400 millones

Con los nuevos proyectos se alcanzarán los 95 programas activos en Defensa, lo que podría movilizar hasta 32.000 millones de euros en compromisos plurianuales.

La aprobación se realizará mediante un Real Decreto de prefinanciación con el objetivo de cerrar la contratación antes de que finalice el año.

El director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, teniente general Miguel Ivorra, anunció este martes en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio que los 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) se aprobarán previsiblemente este mes, con el objetivo de que la contratación esté lista a final de año.

Así lo ha asegurado Ivorra en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, durante el que respondió a una pregunta sobre si el Ejecutivo aprobará los 15 Programas Especiales de Modernización previstos para este año con la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

Ivorra dijo que los PEM 2026, con una inversión de más de 1.400 millones de euros, se espera que salgan “este mes”, a través de un Real Decreto de prefinanciación y añadió que “se espera que la contratación esté a final de año”. "En ese aspecto no hay ninguna variación", ha subrayado.

Los 15 nuevos PEM elevarán a 95 el número de programas en marcha, desde los 79 que ya gestiona Defensa, puesto que a ellos se añadirá el programa Capacidad LEO Nacional, la contribución española al programa europeo IRIS2 de comunicaciones seguras por satélite.

El conjunto de iniciativas podría movilizar hasta 32.000 millones de euros mediante compromisos plurianuales, en una nueva fase de modernización que tendrá un importante componente industrial y tecnológico.

Contratación

El teniente general ha reconocido que "hay que cambiar cosas" en el sistema de contratación actual para acortar los plazos y simplificar la burocracia porque la actual estructura es lenta y también ha defendido la necesidad de que las empresas estén en contacto con el usuario final. "Si no, creas algo que no es", ha advertido.



El director general ha incidido en la importancia de mantener un diálogo permanente con la industria y ha admitido que en defensa "no concebimos el fracaso", lo que, a su juicio, "es un problema".



En su opinión, no es posible modernizar nuestras capacidades militares sin una industria competitiva y, a la vez, esto no es posible sin una demanda operativa.