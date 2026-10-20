Airbus entrega el tercer avión A330 MRTT al Ejército del Aire, capaz de reabastecer en vuelo combustible a cazas

El A330 MRTT cuenta con 111 toneladas de capacidad de combustible, un alcance de 16.000 kilómetros y más de 18 horas de autonomía.

La conversión del modelo comercial a tanquero militar se ha realizado en las instalaciones de Airbus en Getafe.

Las tres unidades de este avión cisterna serán operadas por el Ala 45 desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Airbus ha entregado al Ejército del Aire y del Espacio el tercer y último avión A330 MRTT contratado por el Ministerio de Defensa en 2021.

"El tercer A330 MRTT ya está listo para despegar y servir a España", ha señalado Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus España, durante la ceremonia de entrega del último de los tres aviones cisterna contratados por el Ministerio de Defensa, en noviembre de 2021.

De esta manera, la compañía aeroespacial y el Ejército del Aire y del Espacio ponen el broche final a un proceso que se ha extendido por casi cinco años. Esta nueva unidad, al igual que las primeras dos, serán operadas desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), por el Ala 45 de la fuerza aérea española.

La entrega del aparato ha tenido lugar en las instalaciones que el gigante aeroespacial posee en Getafe (Madrid), donde Airbus lleva a cabo la conversión de este avión comercial en un tanquero con capacidades militares.

El evento ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha destacado el valor de estas unidades para el Ejército del Aire. "Contar con medios propios permite atender necesidades nacionales y contribuir con nuestros aliados de la forma que corresponde", ha afirmado.

Los MRTT de España están equipados con un sistema de reabastecimiento de tipo manguera y cesta de última generación y, según ha detallado su fabricante, disponen de una autonomía de más de 18 horas de vuelo y un alcance de 16.000 kilómetros.

Una de las particularidades del avión desarrollado por Airbus es su capacidad básica de combustible de 111 toneladas que le permite, entre otras funciones, desempeñar con éxito misiones de repostaje aéreo sin necesidad de añadir depósitos de combustible adicionales.

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