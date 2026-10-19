La US Navy y Lockheed Martin transforman un Super Hercules en un avión de comunicaciones diseñado para la guerra nuclear

Northrop Grumman completará la integración de los sistemas de misión para la transformación final de la aeronave.

El modelo recupera el vínculo de la misión TACAMO con la familia Hercules, mejorando el alcance, la capacidad de supervivencia y la aviónica.

La aeronave operará bajo la misión TACAMO para garantizar las comunicaciones de mando y control nuclear en caso de ataque.

Lockheed Martin entrega un C-130J-30 Super Hercules a la US Navy para convertirlo en el futuro E-130J Phoenix II.

La Marina de Estados Unidos (US Navy) ha modernizado una de sus capacidades de mando y control aéreo más estratégicas con la entrega, por parte de Lockheed Martin, de un avión C-130J-30 Super Hercules destinado a convertirse en la nueva plataforma de la misión Take Charge and Move Out (Toma las riendas y vete), conocida por las siglas TACAMO.

El C-130J-30 Super Hercules, según ha detallado la empresa armamentística a través de un comunicado, se modificará para convertirse en el E-130J Phoenix II, la aeronave de misión TACAMO de próxima generación de la US Navy.

TACAMO es la misión de apoyo al mando y control nuclear aerotransportado de la Marina estadounidense, concebida para garantizar que la cadena de mando mantenga la comunicación con sus fuerzas estratégicas en caso de un ataque o la interrupción de los centros de mando en tierra en el marco de una guerra atómica.

Esta entrega restablece el vínculo entre la misión TACAMO y la familia de aviones Hercules. Durante tres décadas, la variante EC-130Q sirvió como plataforma TACAMO, realizando la misión con éxito desde 1963 hasta 1993.

El nuevo Super Hercules se basa en ese legado, incorporando aviónica avanzada, sistemas de comunicación mejorados y mayor capacidad de supervivencia.

El Super Hercules proporciona a la Navy una plataforma de cuatro motores, fiable, de larga autonomía y de fabricación nacional, con un rendimiento probado para llevar a cabo con éxito la misión TACAMO.

Gracias a su aviónica avanzada, mayor potencia, mayor alcance, eficiencia de combustible y capacidad de carga útil, el C-130J-30 ofrece las capacidades y la autonomía que exige esta misión crítica, según ha subrayado su fabricante.

"Esta entrega marca un hito histórico para la Marina de Estados Unidos, Lockheed Martin y la red de comunicaciones estratégicas del país", ha afirmado Trish Pagan, vicepresidenta de Misiones Marítimas y de Movilidad Aérea de Lockheed Martin.

"El C-130J-30 Super Hercules continúa evolucionando y adaptándose a las necesidades de nuestros clientes, manteniendo la probada fiabilidad de su linaje a la vez que se transforma para un nuevo conjunto de misiones estratégicas. Está diseñado para ofrecer las capacidades que exige nuestra fuerza conjunta y para resistir cualquier desafío operacional", ha asegurado Pagan.

Como parte de la transformación del Super Hercules, la aeronave será transferida a Northrop Grumman, el integrador de sistemas de misión, donde el equipo industrial E-130J TACAMO completará la conversión que permitirá que la estructura del avión entre en servicio como el E-130J Phoenix II.

"La plataforma C-130J tiene una larga trayectoria apoyando nuestra misión de comunicaciones estratégicas, y la recepción de este primer C-130J-30 marca un nuevo y emocionante capítulo", ha señalado el capitán Roger Davis, director del programa de Comando, Control y Comunicaciones Estratégicas Aerotransportadas (PMA-271).

"La entrega por parte de Lockheed Martin de esta aeronave, de probada eficacia en combate, proporciona la estructura y el rendimiento necesarios para nuestra misión a medida que avanzamos hacia la integración de los sistemas de misión para desplegar el E-130J Phoenix II", ha añadido.

El C-130J Super Hercules representa la última generación del legendario C-130 Hercules. Equipado con aviónica avanzada, mayor alcance y velocidad, y una capacidad de supervivencia mejorada, el C-130J está certificado para 20 tipos de misiones diferentes, incluyendo lanzamiento aéreo, búsqueda y rescate, extinción de incendios, evacuación médica, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y operaciones especiales.

Con una flota global que supera las 570 aeronaves, continúa consolidándose como el único avión de transporte táctico de su clase y la auténtica columna vertebral de la movilidad aérea a nivel mundial.