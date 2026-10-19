El submarino 'Isaac Peral' se incorpora al Grupo de Combate 'Dédalo' y participará en la operación 'Sea Guardian'

Realizará escalas operativas y logísticas en el archipiélago canario y en Italia antes de regresar a la península.

El buque, bajo el mando del capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, zarpó desde el Arsenal de Cartagena.

Posteriormente se integrará en la operación 'Sea Guardian' de la OTAN para reforzar la seguridad marítima y la disuasión.

El submarino S-81 'Isaac Peral' se incorpora por primera vez al Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 26-02'.

El submarino S-81 'Isaac Peral' de la Armada se ha incorporado, por primera vez, en el Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 26-02' y, posteriormente, se integrará en la operación de seguridad marítima 'Sea Guardian' de la OTAN.

Ambas misiones, explican desde el Estado Mayor de la Defensa, refuerzan el compromiso firme de España con la disuasión, la seguridad marítima y la lucha contra el terrorismo internacional en áreas estratégicas para nuestros aliados.

El submarino, que zarpó del Arsenal de Cartagena, está al mando del capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle. Durante su singladura, el 'Isaac Peral' realizará escalas logísticas y operativas en el archipiélago canario y en Italia, antes de poner rumbo de regreso a la península tras completar sus cometidos de patrulla, vigilancia y control del entorno marítimo.

El comandante de la Flotilla de Submarinos (COMSUBMAR) de la Armada en Cartagena, capitán de navío Alfonso Carrasco Santos, presidió el acto de despedida del buque, destacando la importancia de las tareas encomendadas en este doble marco operativo.

La integración del submarino en el Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 26-02' se desarrolla "en un eje vital para la seguridad regional de la OTAN".

"El océano Atlántico concentra rutas esenciales de comercio marítimo, infraestructuras energéticas críticas y cables de telecomunicaciones submarinos", indican desde el EMAD.

En este mismo marco de protección y vigilancia de espacio marítimo, la posterior participación del 'Isaac Peral' en la operación 'Sea Guardian' "complementa este esfuerzo en el ámbito mediterráneo".

El capitán de corbeta Fernando Clavijo se convertirá, el próximo 25 de junio, en el comandante del submarino S-81 'Isaac Peral'. Alfonso Durán E. E.

La presencia del submarino más moderno de la flota de la Armada española constituye, según el mismo EMAD, una clara muestra de compromiso y de la solidaridad de España con la lucha contra el terrorismo y la respuesta ante amenazas compartidas.

La Sea Guardian es una operación flexible que puede potencialmente cubrir toda la gama de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima de la OTAN.

En la actualidad, se encarga de la creación de capacidad en materia de seguridad marítima y prestando apoyo al conocimiento situacional en el dominio naval y a la lucha contra el terrorismo.

Entre sus tareas, además de las antes mencionadas, se encuentra la disuasión y protección, la contribución al desarrollo de capacidades regionales de seguridad marítima, mantener la libertad de navegación, llevar a cabo la interdicción marítima, luchar contra la proliferación de armas de destrucción masiva y proteger la infraestructura crítica.

España contribuye de forma anual a la 'Sea Guardian' con aviones de patrulla marítima, submarinos, patrulleros de altura, buques de mando y con autorización diplomática permanente para las bases de Cartagena, Rota y Mahón.