EEUU y Marruecos probarán nuevos sistemas antidrones en un campo de experimentación frente a las costas de Canarias

EEUU destaca las ventajas del espacio aéreo despejado, terreno diverso y espectro radioeléctrico abierto de África para validar hasta 15 soluciones tecnológicas.

La campaña buscará solucionar deficiencias contra drones pequeños de clase I a III mediante técnicas de detección, neutralización cinética, softkill y protección pasiva.

Las pruebas del evento de capacitación acelerada (ACE) están programadas para iniciarse en la primavera de 2027, coincidiendo con el ejercicio African Lion.

El Ejército de EEUU probará nuevos sistemas de defensa antidrones en el campo de maniobras de Tan-Tan (Marruecos), a unos 200 km de las Islas Canarias.

El Army de Estados Unidos convertirá el campo de maniobras de Tan-Tan, en la costa marroquí, en una zona de experimentación para poner a prueba varios sistemas de defensa antidrones.

El primer evento de capacitación acelerada (ACE, por sus siglas en inglés) está programado para la primavera de 2027 en Tan-Tan, Marruecos, a unos 200 km al este de las Islas Canarias.

Según recogen desde el Ejército, esta campaña experimental se centrará en los sistemas de aeronaves no tripuladas y la protección de la fuerza, abordando las deficiencias en la protección de los puestos de mando de entrada temprana y las ubicaciones operativas contra los drones de pequeño tamaño desde la clase I a la III.

"África ofrece un espectro radioeléctrico abierto, un espacio aéreo despejado y un terreno diverso que los campos de entrenamiento de Estados Unidos y Europa no pueden igualar fácilmente", indican.

Estas condiciones permiten al personal militar "validar soluciones en el terreno y aplicarlas en todo el servicio".

Los equipos encargados de las pruebas "traducen las prioridades urgentes de los comandos en requisitos ejecutables, lo que brinda acceso a las autoridades de adquisición en el ámbito táctico".

El calendario publicado por el Army indica que se llevarán a cabo una primera fase de demostración dirigida por soldados en febrero y marzo de 2027, seguida de una evaluación operativa en abril y mayo coincidiendo con el ejercicio African Lion 2027.

Durante este tiempo, los técnicos estadounidenses validarán hasta 15 soluciones con la compañía PAE Fires, una de las principales empresas de modernización del Ejército de EEUU, que es responsable de diseñar, integrar y proporcionar "las capacidades de fuego más críticas".

El evento de capacitación acelerada (ACE) se estructura en torno a varias categorías de capacidades, según detalló la mayor Katlin VanWye, entre las que se encuentran la detección, la neutralización cinética, el softkill y la protección pasiva. Todas estas capacidades centradas en el segmento de los drones.

El coronel Christopher Hill, director de G-TEAD, del Army de EEUU, describió la organización como la respuesta del Ejército para poner soluciones innovadoras al alcance de los combatientes.

"Los Comandos de Apoyo al Ejército (ASCC) siempre han tenido prioridades y carencias de capacidad, pero lo que nunca han tenido es autoridad para la adquisición y fondos para investigación, desarrollo, pruebas y evaluación (I+D)", afirmó Hill

Los ACE "se basan en deficiencias tecnológicas reales, urgentes y específicas de cada teatro de operaciones", indicó en esta ocasión VanWye.

"Tomamos las prioridades del general al mando y traducimos esos desafíos tácticos inmediatos en requisitos técnicos claros y ejecutables que los socios de la autoridad de adjudicación de defensa y los socios del Ejecutivo de Adquisiciones puedan implementar", prosiguió.