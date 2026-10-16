Saab presenta el primer avión GlobalEye de Suecia para reforzar la vigilancia multidominio

La incorporación de estas tres unidades reforzará las capacidades de vigilancia multidominio y el conocimiento de la situación de Suecia tras su entrada en la OTAN.

El GlobalEye utiliza la plataforma Bombardier Global 6000/6500 y combina sensores para detectar e identificar objetivos a larga distancia en aire, mar y tierra.

La aeronave entrará en una fase de pruebas y verificaciones técnicas antes de su primer vuelo y posterior entrega.

Saab ha presentado el primero de los tres aviones de alerta temprana y control aéreo GlobalEye encargados por Suecia.

La compañía sueca Saab ha presentado el primero de los tres aviones de alerta temprana y control aéreo GlobalEye encargados por Suecia. La aeronave entrará ahora en una fase de pruebas y verificaciones técnicas antes de su primer vuelo y posterior entrega, para la que la empresa no ha anunciado fechas.

La Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) contrató los dos primeros aparatos en 2022, en un acuerdo que incluía opciones de compra adicionales. En 2024 ejercitó una de ellas y formalizó el pedido de una tercera unidad.

"La presentación del primer GlobalEye de Suecia marca un hito importante tanto para Saab como para las Fuerzas Armadas suecas. A medida que el programa avanza hacia su entrega, GlobalEye proporcionará a Suecia una potente capacidad de vigilancia aérea y conocimiento de la situación", ha señalado Micael Johansson, presidente y consejero delegado de Saab.

El GlobalEye combina sensores activos y pasivos para detectar e identificar objetivos a larga distancia en los dominios aéreo, marítimo y terrestre.

La información obtenida se transmite en tiempo real a unidades del Ejército de Tierra, la Armada y la Fuerza Aérea, facilitando la coordinación operativa y la toma de decisiones.

GlobalEye Saab

La plataforma, basada en el jet ejecutivo Bombardier Global 6000/6500, permite integrar datos de distintos entornos en un mismo sistema de vigilancia, lo que contribuye a anticipar amenazas y mejorar el conocimiento de la situación en zonas extensas.

La incorporación de los tres aviones ampliará las capacidades de vigilancia de Suecia, miembro de la OTAN desde marzo de 2024. El calendario de entregas todavía no ha sido detallado por Saab.