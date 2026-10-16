Marruecos se acerca a los F-35: exhibición de EEUU en Marrakech y gestiones para formar a sus pilotos

Dos aviones Lokheed Martin F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevolaron la base de entrenamiento de la Real Fuerza Aérea el pasado 7 de octubre, en la ceremonia de inauguración de la octava edición del Salón Aeronáutico de Marrakech.

Los dos cazas furtivos de quinta generación, pertenecientes al 48º Ala de Caza con base en RAF Lakenheath en Suffolk (Reino Unido), realizaron el sobrevuelo como parte de la participación estadounidense en el evento. Una demostración operativa específica que ofreció a las delegaciones militares y a los observadores una experiencia inmersiva dentro de un demostrador de la cabina del F-35.

La exhibición permitió mostrar los F-35 junto a medios aéreos marroquíes, en el marco de la cooperación entre ambos países. Desde el país destacan el vuelo conjunto de los F-35A estadounidenses y los F-16 marroquíes.

La imagen resultó especialmente significativa porque reúne en el mismo escenario cazas de quinta generación y los aviones que actualmente forman parte de la flota de combate marroquí.

Sin embargo, este acto va más allá del simple desfile público de una exhibición aérea. La participación estadounidense se enmarca en la cooperación militar entre ambos países y en la conmemoración de los 250 años de relación entre Marruecos y Estados Unidos.

De hecho, AFRICOM (United States Africa Command) publicó información y fotografías del acontecimiento como una muestra de las capacidades de la cooperación militar entre Estados Unidos y Marruecos.

La presencia de estas aeronaves y de un simulador de cabina ilustra la importancia que se otorga a la asociación bilateral, sin prejuzgar una eventual transferencia de tecnología ni una futura adquisición.

La prensa marroquí lo considera "una señal de confianza política" más que "un anuncio contractual".

La delegación de Estados Unidos incluía también un avión de reabastecimiento en vuelo y transporte Boeing KC-135 Stratotanker, procedente de la Guardia Civil Nacional Aérea de Utah; y un HC-130J Super Hercules, especializado en operaciones de búsqueda y rescate de largo alcance y patrulla marítima; y un contingente de aproximadamente 45 militares.

Solicitud de formación

Al margen de la exhibición, Marruecos ha solicitado oficialmente a Washington formación en el manejo del F-35A para varios pilotos de sus Fuerzas Reales, según desveló en exclusiva el medio marroquí Assahifa.

El modelo elegido es la versión convencional, diseñada para operar desde bases aéreas terrestres, frente a otras variantes adaptadas a portaaviones.

La petición está en manos ya de Estados Unidos, aunque se desconoce el número de pilotos ni el calendario. La base aérea de Luke, un centro de formación de pilotos F-35 en Arizona, sería el destino de los militares marroquíes.

Al tratarse de un avión monoplaza, la preparación requiere instrucción teórica, simuladores y evaluaciones antes del primer vuelo. No existe una versión biplaza de entrenamiento del F-35 en la que un instructor pueda acompañar al alumno.

Evidentemente solicitar formación no equivale a tener autorizada la compra, haber firmado un contrato ni haber recibido aviones. No obstante, supone un paso más allá en el interés marroquí por adquirir el avión.

En el mes de septiembre ya barajó la posibilidad de un contrato en un contexto regional modificado por la apertura estadounidense a la eventual venta de 48 de estos aviones a Arabia Saudí. Esta evolución podría reducir algunas de las barreras políticas que han condicionado las exportaciones del F-35 a países árabes.

Vuelo del F-35 Nicholas Rupiper / USAF

Se trata de 32 F-35 por un valor estimado de hasta 18.000 millones de dólares (16.000 millones de euros). Una adquisición de esta magnitud no depende únicamente de que Marruecos quiera comprar el avión, sino que requiere de la aprobación estadounidense y de un acuerdo sobre las condiciones de suministro. La estimación económica incluiría, además de los aviones, equipamiento, formación y apoyo logístico.

En definitiva, en Marruecos se interpreta la posibilidad de adquirir el F-35, no únicamente como una compra de armamento, sino también como una cuestión relacionada con el equilibrio estratégico regional y las relaciones con Washington.

"Un salto adelante"

"No veo tan claro que lo vayan a tener. Una cosa es que hayan firmado, porque ya habían firmado hace unos años ese acuerdo de los F-35, que han vuelto a renovar, y otra que lo consigan. Estamos en 2026 y no han puesto ni un euro todavía en él, o sea, que no veo que el F-35 llegue inmediatamente a Marruecos", mantiene a EL ESPAÑOL un militar español que prefiere mantener el anonimato.

Lo que ha hecho Marruecos es firmar un acuerdo con Estados Unidos con el interés y la intención de comprar el F-35. "El documento dice que has ido al concesionario, has visto el coche y firmas allí un pequeño acuerdo de que a lo mejor en un tiempo te lo compro, pero no hay dinero por el medio ni nada seguro", mantiene la misma fuente.

En todo caso, asegura que "con ese sistema defensivo que están montando no les hace falta el F-35". Considera que "lo hacen por propaganda, pero si lo compran, bien hecho, no se puede decir nada".

Si Marruecos lo adquiere sería "un salto adelante porque esa plataforma sí es mucho mejor que lo que tenemos nosotros, no por el armamento que lleva, sino por la capacidad estratégica y táctica que te da poseer esos aviones por sus ventajas electrónicas", reconoce el militar español consultado.

F-35 de Lockheed Martin Lockheed Martin / Jonathan Case Omicrono

Es el único avión de despegue vertical, "lo mejor que hay en el mercado", sostiene. Por supuesto, la Armada española lo quiere, lo que pasa es que "habría que modificar nuestro portaaeronaves y gastarse un dinero para operarlo. España no se quiere gastar ese dinero ahora mismo", admite.

"Recemos que no nos pase nada y que no lo necesitemos. Mientras no haya guerra no hay problema. Ahora mismo en caso de una guerra nosotros estamos mal porque todavía no ha entrado ningún programa de modernización ni de nuevo material, seguimos tirando de lo antiguo porque se ha dejado pasar muchos años. Antes se iba reemplazando el material en su periodo, pero actualmente no", reconoce.

A pesar de que no existe una relación anunciada entre ambos asuntos, fuentes occidentales apuntan a un entramado de intereses de seguridad y diplomáticos.

Precisamente, el 16 de septiembre se comunicó en Nueva York que Marruecos e Israel avanzarían hacia un nivel superior de relaciones diplomáticas con apertura de embajadas y nombramientos de embajadores. En esa misma fecha, adquirió relevancia la posibilidad de una operación estadounidense para suministrar el F-35 a Arabia Saudí.

Modernización de los F-16

Además, convergen con la modernización de los F-16 que se han probado el mes pasado en el Estado magrebí y que constituyen la columna vertebral de la aviación de combate marroquí.

Efectivamente, mientras que la posible adquisición del F-35 sigue pendiente de confirmación, el programa de nuevos F-16 dispone de una trayectoria contractual concreta y de avances materiales documentados.

El aparato forma parte del programa de adquisición de 25 nuevos F-16, cuya venta fue aprobada en 2019. Esta transición resulta fundamental para entender la modernización de la aviación marroquí.

Como había anunciado Lockheed Martin, el primer vuelo de prueba de un nuevo F-16 Block 72 destinado a Marruecos, la versión más avanzada del caza estadounidense, se llevó a cabo el pasado 8 de octubre. La nueva versión incorpora mejoras en aviónica, sensores y sistemas de misión.

Como informó EL ESPAÑOL, Lockheed Martin ha confirmado que la aeronave completó con éxito su vuelo inaugural, un hito que acerca a la Real Fuerza Aérea de Marruecos a la recepción de los nuevos aparatos.

Para Marruecos, los F-16 modernizados representan una mejora de capacidades sobre una plataforma que ya utiliza, mientras que la incorporación de los F-35 supondría un salto hacia una aeronave furtiva de quinta generación.