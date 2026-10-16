La Comisión Europea adjudica a la española Rheinmetall Expal un proyecto para acelerar la producción de municiones

Se prevé que a partir de 2027 estas iniciativas reduzcan los tiempos de fabricación hasta un 90% y protejan 17 plantas ante amenazas físicas y cibernéticas.

La UE destina en total 168,2 millones de euros a ocho proyectos industriales que movilizarán 1.260 millones en inversiones para el sector de defensa.

El proyecto español se centra en el desarrollo de obuses de 155 milímetros de alcance extendido y cabezas de guerra para municiones merodeadoras.

La Comisión Europea adjudica un proyecto de 8 millones de euros a la española Rheinmetall Expal para aumentar la producción de municiones.

La Comisión Europea ha destinado 168,2 millones de euros para apoyar a los primeros ocho proyectos del pilar de Acción de Refuerzo Industrial (IRA, Industrial Reinforcement Action del programa europeo de la Industria de la Defensa (EDIP).

Entre esos ocho proyectos, se encuentra el presentado por la española Rheinmetall Expal, que cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros, a través de la iniciativa IPC-BBFW.

Según la documentación aportada por el EDIP, este proyecto español se centra en el desarrollo de obuses base bleed de 155 milímetros, diseñados para prolongar el alcance efectivo del proyectil, y de cabezas de guerra de municiones merodeadoras.

Los otros siete proyectos concentran el grueso de los fondos e incluyen propulsores para misiles, TNT y nitrocelulosa de grado militar. También contemplan cabezas de guerra para loitering, pequeños turborreactores y cartuchos de pequeño calibre.

Las compañías participantes y seleccionadas para los proyectos, además de en España, se localizan en Finlandia, Alemania, Lituania, Estonia, Francia, Polonia, Bélgica, Letonia, República Checa y Suecia.

Según se refleja del comunicado publicado por la Comisión, estos proyectos movilizarán 1.260 millones de euros en inversión industrial para acelerar y ampliar la producción de componentes energéticos utilizados en misiles, drones y municiones.

A partir del próximo 2027, se prevé que los proyectos reduzcan los tiempos de fabricación hasta en un 90% y permitan la producción anual de más de 20.000 toneladas de materiales energéticos, 3.500 sistemas de propulsión para drones y misiles, 200.000 cabezas de guerra para loitering y 60 millones de municiones de varios tipos.

La inversión respaldará la producción en 17 plantas ubicadas en 14 países miembros de la UE y Noruega, "y contribuirá a proteger estas instalaciones frente a las crecientes amenazas físicas y cibernéticas".

La iniciativa, tal y como indica Efe, da continuidad a la Ley de Apoyo a la Producción de Munición (ASAP, de sus siglas en inglés). Se trata de un instrumento de emergencia que se puso en marcha con el objetivo de aliviar los cuellos de botella en la fabricación de munición tras la invasión rusa de Ucrania.

Por otro lado, el EDIP es el programa de la UE dedicado a fortalecer la industria de defensa europea. Tiene un presupuesto total de 1.500 millones de euros, de los que 700 están asignados al pilar de Acción de Refuerzo Industrial para ampliar la capacidad y el ritmo de producción en el ámbito de la defensa.