El destacamento Tigru cumple cuatro años de vigilancia aérea en el flanco este de la OTAN con más de 30.000 horas de radar

El compromiso reafirma la contribución de España a la seguridad colectiva europea y al refuerzo de la defensa aliada en la región.

Un total de doce contingentes españoles se han relevado para mantener la operatividad y el sostenimiento logístico del sistema de radar en la costa del mar Negro.

Su despliegue en Schitu desde octubre de 2022 supuso el primer envío al extranjero del radar táctico de largo alcance AN/TPS-43M del Ejército del Aire y del Espacio.

El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) 'Tigru' cumple cuatro años desplegado en Rumanía tras superar las 30.000 horas de vigilancia aérea en el flanco este de la OTAN.

El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) ‘Tigru’ cumple cuatro años desplegado en Rumanía tras superar las 30.000 horas de vigilancia aérea en el flanco este de la OTAN. Desde Schitu, junto al mar Negro, contribuye a la seguridad del espacio aéreo aliado en la operación eAP-RDR.

El despliegue comenzó el 15 de octubre de 2022, con la llegada de los primeros efectivos españoles encargados de preparar las instalaciones y los medios necesarios para activar la misión. Entre el material trasladado figuraba el radar táctico de largo alcance AN/TPS-43M, del Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA).

Su envío supuso un hito para la unidad: era la primera vez que este sistema se desplegaba fuera de España para participar en una operación internacional de la OTAN.

Desde entonces, los distintos contingentes han mantenido el radar operativo y han garantizado la continuidad de la vigilancia aérea. La experiencia acumulada durante estos cuatro años refuerza la capacidad del Ejército del Aire y del Espacio para desplegar y sostener medios especializados en escenarios internacionales.

La continuidad de la misión exige una preparación constante y una estrecha coordinación entre los especialistas encargados de operar el radar y quienes se ocupan de su mantenimiento y sostenimiento logístico. Su trabajo permite mantener activa esta capacidad de vigilancia en una región de especial relevancia estratégica para la seguridad europea.

Doce contingentes, un mismo compromiso

El DAT Tigru está integrado por militares procedentes de distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio. La diversidad de sus conocimientos y especialidades, junto con el trabajo en equipo, resulta esencial para mantener la disponibilidad del sistema y cumplir los objetivos de la misión.

El duodécimo contingente ha conmemorado el cuarto aniversario con un acto dedicado a las virtudes militares, en reconocimiento a valores como la disciplina, el valor, el compañerismo, la lealtad, el espíritu de servicio y la abnegación.

Acto de exaltación de virtudes militares. Emad

La ceremonia ha servido para reconocer la profesionalidad y la dedicación de todos los aviadores que han formado parte del destacamento desde su puesta en marcha.

Su contribución ha permitido mantener una presencia española estable y dar continuidad a la misión a través de los sucesivos relevos.

España refuerza la defensa colectiva

La actividad del destacamento Tigru se integra en el esfuerzo aliado para reforzar la vigilancia aérea en el flanco oriental de la OTAN. Su presencia en Rumanía representa una contribución española a la seguridad común y a la cooperación con los países aliados de la región.

Cuatro años después de su llegada a Schitu, el destacamento mantiene su compromiso con la misión. Las más de 30.000 horas de vigilancia aérea constituyen un balance del esfuerzo técnico, operativo y humano que permite a España aportar capacidades especializadas a la defensa colectiva de la Alianza desde la costa rumana del mar Negro.