Llega a la Base Naval de Rota el sexto destructor de EEUU que formará parte del escudo antimisiles de la OTAN

Navantia continuará encargándose del mantenimiento de estos buques de la clase 'Arleigh Burke', un contrato valorado en hasta 822,4 millones que genera más de 1.000 empleos directos.

El despliegue supone un fuerte impacto económico local, impulsando la actividad en Rota, donde la base sostiene cerca de dos tercios de la economía de la ciudad.

Esta incorporación consolida a la Base Naval de Rota como la mayor instalación naval de EE. UU. en Europa, reforzando la seguridad en el Mediterráneo y el mar Negro.

El destructor USS 'John Basilone' ya se encuentra amarrado en Rota, completando la llegada del sexto buque estadounidense asignado al escudo antimisiles de la OTAN.

Si bien tenía previsto recalar en Rota mañana jueves, el destructor USS 'John Basilone' (DDG-122) ya se encuentra amarrado en la Base Naval gaditana.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, se trata del sexto buque de este tipo que Estados Unidos tiene desplegado en la base, completando así su plan de expansión para consolidar el escudo antimisiles de la OTAN en el sur de Europa y reforzar su presencia en el eje Mediterráneo y mar Negro.

Con la incorporación del USS 'John Basilone', Rota se consolida como la mayor instalación naval de Estados Unidos en Europa, dejando clara la importancia de esta zona como nodo crítico para la logística, el mantenimiento y las operaciones de la Fuerza Naval del país americano.

Su posición estratégica permite proyectar capacidad antimisiles hacia zonas de creciente tensión, desde el norte de África hasta el Mediterráneo oriental y el espacio del mar Negro.

Para España, la presencia de estos buques refuerza su papel dentro de la arquitectura de defensa de la OTAN y confirma los planes de EEUU de mantener su presencia en el país.

La llegada del buque permitirá igualmente a la Alianza disponer en el flanco sur de una capacidad más sostenida y flexible, capaz de alternar despliegues, mantenimiento y misiones de vigilancia sin depender de refuerzos puntuales desde Estados Unidos.

Y, además, representa un impulso económico para la ciudad. “Es una buena noticia”, asegura a Efe José Javier Ruiz Arana, alcalde de este municipio de menos de 30.000 habitantes que convive desde hace más de siete décadas con una base de uso conjunto de las armadas española y estadounidense.

Desde la llegada del primero de los destructores, en 2014, hasta la del 'John Basilone', con sus más de 300 tripulantes, "se ha duplicado prácticamente la presencia estadounidense en la base naval", lo que ha llevado a Rota a vivir "unos años de bonanza".

El alcalde calcula que unas dos terceras partes de la economía local giran directa o indirectamente en torno a la base naval y a los servicios que da a las dos armadas y a sus miembros.

La llegada del sexto destructor también revierte de forma positiva en la industria naval gaditana, especialmente para Navantia. Los astilleros de la compañía pública en la Bahía de Cádiz se encargan, desde 2012, de parte de las tareas de mantenimiento de los buques clase 'Arleigh Burke', al que pertenece el USS 'John Basilone'.

El contrato vigente, adjudicado en 2021 y con vigencia hasta enero de 2028, alcanza un valor máximo de 822,4 millones de euros y equivale a un ritmo aproximado de 90 millones de euros anuales. La compañía pública española es el mantenedor principal de la US Navy en Rota y el acuerdo puede generar más de 1.000 empleos directos al año.

Esta confianza estadounidense se ha reforzado con un hito reciente: el destructor USS Arleigh Burke (DDG-51) ha entrado por primera vez en dique seco en las instalaciones de Navantia Cádiz para someterse a labores de mantenimiento y modernización.

Hasta ahora, los trabajos se habían realizado principalmente en la propia Base Naval de Rota, donde Navantia ha desarrollado lo que se conoce como el “cuarto astillero” de la Bahía.

La operación no solo acredita la capacidad técnica del astillero gaditano para intervenir en buques de guerra de alto valor, sino que también fortalece su posición de cara a la futura renovación del contrato, que Estados Unidos prevé licitar a finales de 2026.

Con la llegada del sexto destructor, la carga de trabajo y la relevancia industrial de Cádiz dentro del dispositivo naval estadounidense en Europa aumentarán aún más.