Israel amplía sus vínculos militares con la UE: Elbit Systems fabricará sistemas de alerta láser en Suecia

El centro fabricará una nueva generación de sistemas pasivos capaces de detectar al instante amenazas guiadas por láser e integrarse en mandos militares existentes.

La nueva instalación estará operativa en 2027 para atender las necesidades de seguridad de la Unión Europea y los países de la OTAN.

La compañía tecnológica de origen israelí Elbit Systems, a través de su filial Elbit Systems Sweden AB, ha anunciado oficialmente su intención de establecer el primer centro europeo de producción y mantenimiento enfocado en sus sistemas de alerta láser (LWS, por sus siglas en inglés).

Esta iniciativa, afirman desde la empresa, forma parte de su compromiso con el fortalecimiento de la base industrial de defensa tanto de Suecia como del resto del continente, con el objetivo de respaldar de manera directa las necesidades de seguridad nacional de los Estados miembros de la Unión Europea y de las naciones integradas en la OTAN.

El proyecto, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2027, centralizará en territorio sueco las actividades locales de integración, montaje, mantenimiento y apoyo integral durante todo el ciclo de vida de estos dispositivos de defensa avanzada.

La creación de este centro responde a la estrategia a largo plazo de Elbit Systems de expandir su presencia industrial en Europa, promoviendo el desarrollo de capacidades tecnológicas locales que garanticen una mayor disponibilidad de los equipos, plazos de entrega considerablemente más cortos y una atención al cliente de primer nivel para las fuerzas armadas europeas.

La tecnología que se producirá en esta instalación corresponde a la próxima generación de sistemas pasivos de alerta láser desarrollados por la firma. Estos equipos están diseñados para detectar y localizar al instante cualquier amenaza guiada por láser, otorgando a las tripulaciones y a las unidades operativas la máxima flexibilidad y el margen de tiempo necesario para activar las medidas de protección adecuadas.

Entre las innovaciones de esta nueva generación destaca su capacidad para integrarse sin contratiempos con los sistemas de mando y control preexistentes, haciendo uso de una arquitectura descentralizada que disminuye el número de componentes necesarios, minimiza las modificaciones en las plataformas militares y ofrece una solución integral mucho más robusta.

Actualmente, este tipo de tecnología presta servicio en diversas fuerzas armadas de todo el mundo, consolidándose como un elemento vital dentro de los conjuntos avanzados de autoprotección.

Desde su fundación en el año 2020, Elbit Systems Sweden ha experimentado un crecimiento notable, contando en la actualidad con una plantilla superior al centenar de empleados, repartidos por el país escandinavo.

La entidad opera como el núcleo regional para las actividades de la matriz en el norte de Europa, trabajando de la mano con el ecosistema de defensa sueco mediante el desarrollo de programas de digitalización y modernización militar.

Tobias Wennberg, director ejecutivo de la división sueca, ha destacado que esta iniciativa marca un hito fundamental para la consolidación de la autonomía estratégica y la soberanía industrial en el sector de la defensa dentro de Suecia, la Unión Europea y la OTAN.

Con la transferencia de estas tecnologías de vanguardia, la empresa busca ofrecer soluciones de autoprotección fiables y con un sólido respaldo local, garantizando cadenas de suministro seguras ante los desafíos geopolíticos actuales.