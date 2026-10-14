España mantiene el interés en ampliar el pedido de cazas turcos Hürjet a 45 unidades

El proceso de españolización de toda la flota se llevará a cabo en el centro de conversión de Albacete entre los años 2031 y 2035.

El acuerdo cuenta con la participación de 16 empresas españolas y la implicación de Airbus Defence and Space para la nacionalización progresiva de los aviones.

El contrato inicial actual es de 30 unidades dentro del programa Saeta II, con el inicio de las entregas previsto para el año 2028.

España plantea ampliar la compra del caza de instrucción turco Hürjet con 15 unidades adicionales, alcanzando un total de 45 aeronaves.

España se ha convertido en uno de los socios preferentes de la industria aeronáutica militar de Turquía. La firma hace un año de la compra de 30 aviones Hürjet, junto con la transferencia tecnológica para el programa Saeta II, supuso un lazo industrial importante para renovar la flota de los F-5 de instrucción del Ejército del Aire.

Sin embargo, el número de unidades de la flota siempre se ha mantenido en el aire. El director general de Turkish Aerospace Industries, Mehmet Demiroglu, ha reafirmado que España planea adquirir 15 unidades de Hürjet más.

"Incluso antes de comenzar las entregas a la Fuerza Aérea, España expresó su deseo de comprar 30, y así lo hicieron", explicó en una conferencia. "Firmamos el contrato y estamos trabajando para que las entregas comiencen en 2028. Además, planean adquirir otros 15".

Fuentes de la industria consultadas por EL ESPAÑOL han explicado que existe una intención por parte de España de ampliar la flota, pero todavía no ha habido una "solicitud formal para incrementar el número de reactores".

"Existe interés, pero todavía debe ser formalizado", han apuntado. Airbus Defence and Space es el contratista principal del programa en España.

Hace justo un año, el Gobierno autorizó la compra de 45 cazas Hürjet turcos por 3.120 millones de euros como parte de un programa de instrucción más amplio que incluye un elevado componente de nacionalización de la plataforma con la participación de 16 compañías españolas.

Sin embargo, "el contrato inicial es por 30 unidades del Saeta II", según indicó Demiroglu a una entrevista a EL ESPAÑOL el pasado abril, "pero ojalá podamos conseguir ese número más adelante".

Teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto, es posible que esos 15 cazas que todavía no se han firmado puedan adjudicarse a medio plazo.

Si el calendario industrial continúa cumpliéndose, la primera unidad para certificaciones aterrizará en España en la segunda mitad de ese mismo 2028, inaugurando así el proceso de entrega.

Este lote inaugural lo componen un total de 21 cazas que los militares del Ejército del Aire utilizarán durante los primeros años sin ningún tipo de proceso de nacionalización de la plataforma. Serán, por tanto, aparatos 100% turcos.

El segundo —y, por el momento, último— está conformado por las 9 aeronaves restantes. Estas últimas ya entrarán en servicio como unidades nacionalizadas a las que se ha integrado tecnología de las 15 compañías españolas participantes.

A medida que este segundo lote vaya incorporándose a la flota activa del Ejército del Aire, Airbus comenzará con la actualización de las primeras 21 unidades recibidas en el centro de conversión que Airbus Defence and Space abrirá en Albacete.

Esta segunda fase comenzará en 2031 y finalizará alrededor de 2035 con la españolización del total de la flota de Saeta II.