El grupo checo CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, entra en el sector espacial con MDA Space

CSG ha creado un equipo específico liderado por expertos y exasesores de la OTAN para coordinar sus actividades e inversiones espaciales a largo plazo.

La compañía matriz de la Fábrica de Municiones de Granada considera esta inversión estratégica para explorar la cooperación y posible coinversión en Europa.

El grupo de defensa CSG entra en el sector espacial al comprar el 9,5% de la canadiense MDA Space y convertirse en su mayor accionista.

La compañía de defensa CSG ha anunciado hoy su entrada en el sector espacial a través de la adquisición del 9,5% de la canadiense MDA Space, convirtiéndose así en el mayor accionista.

La defensa y el sector espacial, explican en un comunicado, están "estrechamente interrelacionados". El desarrollo de capacidades en órbita constituye "una extensión natural de las actividades del Grupo CSG en los sectores de la defensa y el sector aeroespacial".

El objetivo pasa por desarrollar su presencia en esta industria de "forma progresiva mediante una cuidadosa asignación de capital, aprovechando la experiencia interna junto con alianzas e inversiones estratégicas selectivas".

CSG, grupo matriz de la española Fábrica de Municiones de Granada (FMG), considera esta inversión estratégica en MDA Space como una oportunidad para explorar una posible cooperación entre ambos grupos a lo largo del tiempo.

Dicha cooperación podría incluir la coinversión en instalaciones de fabricación o montaje en Europa, la colaboración en adquisiciones estratégicas y, en general, tratar de presentar las relaciones con los clientes de CSG a MDA Space para apoyar el crecimiento internacional de esta última.

Esta inversión, aseguran, forma parte de la estrategia general a largo plazo del Grupo en el sector espacial. CSG considera que MDA Space "ofrece una combinación atractiva de solidez tecnológica, actividades diversificadas, una escala industrial y presencia tanto en los mercados comerciales como en los gubernamentales.

De forma paralela, CSG ha anunciado la creación de un equipo espacial específico para desarrollar sus actividades a largo plazo en este sector. El grupo de trabajo "reúne a expertos de alto nivel procedentes de los ámbitos espacial y tecnológico, de la defensa y la seguridad nacional, así como del mercado aeroespacial y de defensa canadiense", han indicado.

Estará compuesto inicialmente por los puestos de nueva creación de director de Estrategia y Tecnología Espacial (que ocupará Ladislav Stahl, antiguo asesor espacial de la OTAN) y director espacial de Desarrollo Corporativo (que ocupará Filip Kocián, un experto profesional en inversiones y desarrollo corporativo especializado en la industria espacial mundial).

A ellos se unirá Cameron McKenzie, un alto ejecutivo canadiense del sector aeroespacial y de la defensa, que asumirá la responsabilidad de las actividades y la expansión de CSG en Canadá en su calidad de asesor sénior.

Michal Strnad, presidente del consejo de administración de CSG, declaró que "MDA Space es una empresa espacial muy respetada, bien dirigida, rentable y en crecimiento, con capacidades tecnológicas excepcionales y una posición diversificada en sistemas de satélites, robótica y operaciones espaciales, geointeligencia y aplicaciones relacionadas con la defensa.

"Las capacidades y la experiencia de MDA Space serán de gran relevancia a medida que CSG desarrolle su propia posición en el sector espacial en colaboración con MDA Space", explicó. "Se trata de una inversión estratégica que refleja la convicción de CSG en la creciente importancia del espacio y en MDA Space como actor clave del sector".

Strnad también afirmó que la compañía checa busca ser un accionista estratégico a largo plazo y apostar por un crecimiento sostenido. "Esperamos que los clientes de CSG puedan beneficiarse de una oferta de productos mucho más amplia y compleja en una era en la que nuestra seguridad depende cada vez más de las aplicaciones espaciales".