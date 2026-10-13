El Gobierno aprueba 20 M para el apoyo logístico del dron Predator B y comunicaciones satelitales por 19 M

El sector de la defensa vive con incertidumbre el futuro de los 15 Programas Especiales de Modernización valorados en 30.000 millones de euros.

La prórroga en las comunicaciones satelitales responde a la pérdida del satélite SpainSat NG II por el impacto de una partícula hace un año.

Se autoriza un contrato de 19,2 millones para mantener la capacidad de comunicaciones satelitales de las Fuerzas Armadas mediante SpainSat.

El Consejo de Ministros aprueba 20 millones de euros para el apoyo logístico del dron Predator B del Ejército del Aire y del Espacio.

El Consejo de Ministros de hoy ha autorizado la tercera enmienda del contrato para el apoyo logístico del Predator B, el dron más avanzado que el Ejército del Aire y del Espacio tiene en servicio en estos momentos.

Tal y como queda reflejado en la documentación, se trata de sistemas aéreos tripulados remotamente que proporcionan capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, garantizando su disponibilidad operativa y el adecuado sostenimiento de estas capacidades.

El valor estimado de la enmienda es de 20 millones de euros, de la cual el Ministerio de Defensa no ha añadido más información.

De forma paralela, el segundo y último punto abordado en el Consejo de Ministros de hoy es la autorización para la celebración del contrato para la capacidad de comunicaciones por satélite.

Se trata de una necesidad para mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas a través del SpainSat a partir de diciembre del presente ejercicio y hasta la obtención de la capacidad plena del sistema SpainSat NG, prevista en noviembre de 2030.

Este contrato tendrá una duración de cuatro años a contar desde el próximo 1 de diciembre y se podrá prorrogar un año. El valor estimado es 19,2 millones de euros.

Esta prolongación de los servicios del SpainSat viene provocada por la pérdida del SpainSat NG II hace casi un año, cuando el satélite fue impactado por una partícula mientras se dirigía a su órbita. Este hecho provocó que los planes del Ministerio de Defensa sobre la capacidad de comunicaciones seguras no puedan cumplirse hasta el lanzamiento y puesta en servicio del SpainSat NG III.

Con el Gobierno en funciones, el Consejo de Ministros afronta semanas complejas y con importantes tareas pendientes. En la rama de Defensa, quedan por aprobarse los Reales Decretos de los 15 Programas Especiales de Modernización (PEM) que tienen previsto salir adelante este mismo año.

Una vez ocurra esto, desde la cartera de Margarita Robles deberán ir adjudicando cada uno de ellos a las compañías a través de la plataforma de contratación del Estado.

Fuentes industriales consultadas por EL ESPAÑOL explicaron cierta cautela e incertidumbre sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas respecto a estos PEM, que alcanzarán unos 30.000 millones de euros.

La capacidad de maniobra en Castellana 109 se ha reducido de forma importante al encontrarse en funciones y el sentimiento de inquietud se ha trasladado a un sector industrial a expensas de los grandes contratos.

“Estamos pendientes de si Moncloa sigue adelante con lo prometido o congela el proceso, puede haber un parón total o que sólo afecte a algunos programas”, afirman fuentes industriales a EL ESPAÑOL.

Otras fuentes del sector confían en que las inversiones en los PEM de 2026 "sigan adelante". "La realidad es que el compromiso del 2% del gasto en defensa sigue vigente y los techos de gasto ya están aprobados". De hecho, ese fue el último paso dado por el Gobierno, a principios de septiembre, a través de Hacienda.