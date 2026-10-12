Rota ya está preparada para recibir el sexto destructor de EEUU que completará el escudo antimisiles de la OTAN

La llegada del sexto destructor refuerza la importancia estratégica de Rota y aumentará la carga de trabajo de Navantia, que mantiene un contrato de mantenimiento de buques hasta 2028.

Con la incorporación del nuevo buque, la población estadounidense asentada en la localidad gaditana ascenderá a unas 6.000 personas, dinamizando la economía local.

El destructor USS John Basilone llega a la Base Naval de Rota para completar el despliegue de seis buques estadounidenses y consolidar el escudo antimisiles de la OTAN en el sur de Europa.

Como avanzó EL ESPAÑOL, el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke USS John Basilone (DDG-122) tiene previsto llegar este jueves a la Base Naval de Rota. Con su incorporación, Estados Unidos completa el despliegue de seis destructores en la base gaditana, consolidando el escudo antimisiles de la OTAN en el sur de Europa.

Con este movimiento, el buque cambia su puerto base desde Mayport (Florida) y se integra en las Fuerzas Navales Desplegadas en Europa, bajo el mando de la Sexta Flota, reforzando la importancia creciente del eje atlántico-mediterráneo para la estrategia militar de Washington.

La ciudad de Rota (Cádiz) celebra la llegada del sexto destructor de la Marina estadounidense que se asienta en la base naval que acoge la localidad y, con él, de quienes serán sus nuevos vecinos, la tripulación y sus familiares, que harán que la población estadounidense que vive en ella ascienda a unas 6.000 personas.

El despliegue permanente de seis destructores convierte a Rota en la mayor instalación naval de Estados Unidos en Europa y en un nodo crítico de logística, mantenimiento y operaciones para la Sexta Flota y las Fuerzas Navales de Europa-África.

Su posición estratégica permite proyectar capacidad antimisiles hacia zonas de creciente tensión, desde el norte de África hasta el Mediterráneo oriental y el espacio del mar Negro.

Para España, la presencia de estos buques refuerza su papel dentro de la arquitectura de defensa de la OTAN. La llegada del USS John Basilone permitirá a la Alianza disponer en el flanco sur de una capacidad más sostenida y flexible, capaz de alternar despliegues, mantenimiento y misiones de vigilancia sin depender de refuerzos puntuales desde Estados Unidos.

Y, además, representa un impulso económico para la ciudad. “Es una buena noticia”, asegura a EFE José Javier Ruiz Arana, alcalde de este municipio de menos de 30.000 habitantes que convive desde hace más de siete décadas con una base de uso conjunto de las armadas española y estadounidense.

Desde la llegada del primero de los destructores, en 2014, hasta la del 'John Basilone', con sus más de 300 tripulantes, "se ha duplicado prácticamente la presencia estadounidense en la base naval", lo que ha llevado a Rota a vivir "unos años de bonanza".

El alcalde calcula que unas dos terceras partes de la economía local giran directa o indirectamente en torno a la base naval y a los servicios que da a las dos armadas y a sus miembros.

Confianza de EEUU en la industria naval de Cádiz

Más allá de su impacto en la actividad económica y social de la ciudad, el despliegue del escudo antimisiles en Rota ha convertido a la Bahía de Cádiz en un enclave estratégico para la logística naval estadounidense.

La principal beneficiaria es la industria naval, encabezada por Navantia, que desde 2013 se encarga de la reparación y el mantenimiento de los destructores de la clase Arleigh Burke y de otros buques de la US Navy desplegados en la base.

El contrato vigente, adjudicado en 2021 y con vigencia hasta enero de 2028, alcanza un valor máximo de 822,4 millones de euros y equivale a un ritmo aproximado de 90 millones de euros anuales. La compañía pública española es el mantenedor principal de la US Navy en Rota y el acuerdo puede generar más de 1.000 empleos directos al año.

Esta confianza estadounidense se ha reforzado con un hito reciente: el destructor USS Arleigh Burke (DDG-51) ha entrado por primera vez en dique seco en las instalaciones de Navantia Cádiz para someterse a labores de mantenimiento y modernización.

Hasta ahora, los trabajos se habían realizado principalmente en la propia Base Naval de Rota, donde Navantia ha desarrollado lo que se conoce como el “cuarto astillero” de la Bahía.

La operación no solo acredita la capacidad técnica del astillero gaditano para intervenir en buques de guerra de alto valor, sino que también fortalece su posición de cara a la futura renovación del contrato, que Estados Unidos prevé licitar a finales de 2026.

Con la llegada del sexto destructor, la carga de trabajo y la relevancia industrial de Cádiz dentro del dispositivo naval estadounidense en Europa aumentarán aún más.