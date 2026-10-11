Robles reivindica Ceuta como “españolísima” y agradece a los militares desplegados allí "su trabajo impecable"

El encuentro con los contingentes militares se ha adelantado este año con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Robles elogia el "trabajo impecable" y la discreción de la Comandancia General de Ceuta ante la crisis migratoria registrada a finales de julio.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reivindicó este domingo que Ceuta es una “españolísima ciudad autónoma”, en referencia a la avalancha de más de 80.000 inmigrantes irregulares registrada los pasados 30 y 31 de julio. Robles realizó estas declaraciones durante una videoconferencia con los militares españoles desplegados en misiones internacionales.

El encuentro, que tradicionalmente se celebra antes del desfile del 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional, se ha adelantado este año. De forma excepcional, la ministra —acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón— ha incorporado a la conexión a la Comandancia General de Ceuta, cuyos efectivos ha elogiado por el “trabajo impecable” que realizan desde la crisis migratoria desatada el pasado verano y durante todos estos días.

"Yo me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan", subrayó la ministra. Quien señaló además que, “si en algún lugar es necesario que esté la bandera española es en Ceuta”. Y les recordó: “Para todos los ceutíes sois un orgullo”. La ministra les agradeció, especialmente, la tranquilidad que su presencia infunde a los vecinos de la ciudad.

La ministra de Defensa durante su conversación con la Comandancia general de Ceuta. -

“Su labor está siendo impecable y los vecinos de Ceuta lo saben y lo aprecian”, ha dicho la ministra, quien ha agradecido que desde la Comandancia General hayan indicado que “no hay mejor manera de celebrar el Día de la Fiesta Nacional que ayudando en la calle, fortaleciendo aún más el vínculo existente entre Ceuta y el ejército”.

Robles trasladó a la Comandancia de Ceuta que los vecinos de la ciudad autónoma valoran “absolutamente” su trabajo, tal y como ella misma dijo haber comprobado en sus ocho últimas visitas a la localidad. En particular, alabó la “prudencia” y “mucha discreción” con la que las tropas trabajan allí en una acción que es “motivo de orgullo, agradecimiento y emoción".

Por su parte, el general de Brigada Antonio Julian Ferrer explicó desde Ceuta a la ministra que sus militares están trabajando desde finales de julio para “mitigar la inquietud que sufre la población” por la presencia masiva de inmigrantes que entraron de forma irregular desde Marruecos y destacó especialmente el “orgullo” de poder recibir a los Reyes de España este martes en visita oficial.

En su mensaje a las tropas, Robles justificó el adelanto de la videoconferencia para que pudiera ser “más larga de lo habitual” y conversar “con un poco más de calma” con los representantes de los 4.352 militares que actualmente permanecen desplegados en misiones internacionales bajo el paraguas de la OTAN, Naciones Unidas y la Unión Europea.

“Desde los lugares más lejanos del mundo, desde Yibuti, desde el Líbano, desde Letonia, desde Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, por tierra, mar y aire, están dando la mejor imagen de este gran país que es España”, afirmó la ministra, quien aprovechó para felicitar a todos los contingentes y a sus familiares con motivo del Día de la Fiesta Nacional.