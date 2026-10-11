Así será el desfile del 12 de octubre: más de 4.300 efectivos en Madrid y la primera vez del 8x8 'Dragón'

La jornada conmemorará efemérides como los 125 años de la Virgen del Carmen como patrona de la Armada y el centenario de grandes gestas de la aviación española.

Entre las principales novedades destaca la primera exhibición en el desfile de tres Vehículos de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 'Dragón'.

El Desfile del 12 de Octubre en Madrid contará con la participación de 4.380 efectivos, recorriendo 1,5 kilómetros entre la Glorieta de Carlos V y la plaza de Colón.

Todo preparado para acoger este lunes, 12 de octubre, el Desfile de la Fiesta Nacional de 2026. Una parada militar compuesta por 4.380 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas que recorrerán algunas de las calles más insignes de la capital española.

Como ya es tradición, el acto central arrancará sobre las 11:00 horas y tendrá una duración de una hora aproximadamente. El recorrido, con una longitud de 1.540 metros, comenzará a la altura de la Glorieta del Emperador Carlos V, discurrirá por la plaza Cánovas del Castillo —donde se ubicará la Tribuna Real— y finalizará en la plaza de Colón.

Presidiendo el acto estarán los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y personalidades públicas de las esferas militar y política.

El Monarca recibirá los honores militares reglamentarios y pasará revista a la agrupación. A continuación, se dará paso a uno de los momentos de mayor precisión técnica del programa: el salto paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).

Este año, el Sargento 1º Matanza actuará como saltador guía tras haber obtenido el oro en el Campeonato Nacional Militar de Paracaidismo de abril de 2026, mientras que al Cabo 1º Lago le corresponderá el honor de descender portando la enseña nacional de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso, avalado por sus más de 12.500 lanzamientos y su victoria internacional en Suiza.

Esquema del recorrido del desfile del 12 de Octubre de 2026 Ministerio de Defensa

La llegada de la bandera abrirá paso a su izado solemne y al emotivo homenaje a los que dieron su vida por España.

Donde sí ha habido cambios ha sido en la videoconferencia que mantiene la ministra de Defensa con los militares desplegados en misiones internacionales. En lugar de realizarse el 12 de octubre, se llevará a cabo a las 5 de la tarde de hoy domingo.

Entre las novedades de este año se encuentra el desfile de tres Vehículos de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 'Dragón', concretamente dos unidades de infantería y otra más de zapadores.

Desfile aéreo

El despliegue sobre los cielos de la capital congregará a un total de 82 aeronaves: 34 cazas y aviones de enseñanza, 16 aeronaves de transporte (incluida la plataforma del salto paracaidista) y 32 helicópteros de los ejércitos, la Armada y los organismos de la Administración del Estado.

El peso de la representación de instrucción técnica recaerá sobre la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) con seis aviones E.26 Pilatus PC-21 integrados en la Formación Mirlo, que en esta ocasión no emitirán humo blanco, como estaba previsto originalmente.

A330 MRTT reabasteciendo a Eurofighters españoles Airbus

El desfile aéreo se completará con las pasadas de cazas Eurofighter Typhoon (Alas 11 y 14) y F-18 Hornet (Ala 12), los aviones de ataque Harrier AV-8B+ de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, formaciones de reabastecimiento en vuelo con el Airbus A330 MRTT, transporte estratégico A400M y los hidroaviones del 43 Grupo.

Finalmente, el broche al componente aéreo correrá a cargo de tres cazas C.16 Eurofighter del Ala 14, procedentes de la Base Aérea de Albacete, que realizarán el sobrevuelo de cierre a gran velocidad sobre el eje del desfile.

Columna motorizada

El escalón motorizado movilizará 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos y 5 perros de trabajo a una velocidad de marcha constante de 15 km/h. La jefatura de la columna recaerá en el General Jefe de la Brigada 'Guadarrama' XII (BRI XII).

En este bloque pesado destacan los carros de combate Leopardo 2E, los vehículos de combate de infantería 'Pizarro', el blindado de zapadores 'Castor', obuses autopropulsados M-109 A5 y los cazacarros 'Centauro'. Por parte de la Legión, sobresale el avance de los anteriormente mencionados 8x8 Dragón (en versiones VCI, de infantería, y VCZAP, de zapadores).

Castor con el rodillo antiminas acoplado Ejército de Tierra

En el ámbito de las transmisiones y la guerra electrónica, el Mando de Transmisiones (MATRANS) aportará al desfile el Vehículo Ligero Multipropósito Iveco con la estación GAMO (Goniometría y Adquisición en Movimiento) y el URO Vamtac ST-5 AM2020 ATQH especializado en la comunicación satelital.

Por su parte, la UME exhibirá sus drones 'Asturcón' (equiparados con sensores hiperespectrales TIS y equipos LCIF) y el sistema de comunicaciones 'Gerona', mientras que el EADA desplegará los sistemas de mortero embarcado de 81 mm DUAL EIMOS.

El desfile se completará con las columnas motorizadas de la Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, AECID y Guardacostas de Galicia.

Desfile a pie

El componente a pie se estructurará en varias agrupaciones operativas encabezadas por la Guardia Real, bajo la cual marcharán la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música y las compañías históricas 'Monteros de Espinosa', 'Mar Océano' y 'Plus Ultra'.

A continuación, la Agrupación de Centros de Enseñanza desplegará a los futuros oficiales y suboficiales de las academias generales del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil.

Seguidamente avanzará el bloque de la fuerza, integrado por un batallón mixto de la Infantería de Marina (BRIMAR-TEAR), unidades de la Flota, escuadrillas del Ejército del Aire y del Espacio (EADA y EDHEA), compañías de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil.

Legionarios desfilando Ministerio de Defensa

El Ejército de Tierra exhibirá la marcialidad de sus unidades históricas y de línea, destacando las compañías del Regimiento 'Inmemorial del Rey' nº 1, el Regimiento 'Asturias' nº 31, la Brigada Paracaidista (BRIPAC) y unidades de transmisiones.

Uno de los momentos más esperados del desfile a pie llegará con las unidades de paso específico. En primer lugar marcharán los legionarios del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la Legión, marcando sus característicos 160 pasos por minuto al compás de su banda de guerra y acompañados por su mascota oficial 'Babieca'.

Inmediatamente después cerrará el bloque a pie el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, cuyo paso cadencioso de 90 pasos por minuto y el sonido ceremonial de su nuba volverán a levantar los aplausos del público. La Agrupación Montada, formada por la Batería Real y los escuadrones a caballo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pondrá el broche de honor a la marcha sobre el asfalto.

Aniversarios

La celebración institucional de este año se vertebra en torno a significativos aniversarios de las Fuerzas Armadas. En el ámbito naval, la Armada conmemora los 125 años del nombramiento de la Virgen del Carmen como su Patrona, oficializado mediante Real Orden en abril de 1901 bajo la firma de la Reina Regente María Cristina.

A esta efeméride se unen los 250 años de la fundación de las Academias de Guardias Marinas de Ferrol y Cartagena en 1776, así como el hito reciente de la botadura del Buque de Acción Marítima (BAM-IS) 'A-21 Poseidón' efectuada en septiembre de 2026 en Puerto Real para el rescate subacuático de la Armada.

En el plano aeronáutico, el Ejército del Aire y del Espacio rinde tributo al centenario de las grandes gestas aéreas de 1926. Se recuerda el histórico vuelo de la Escuadrilla Elcano entre Madrid y Manila a bordo del Breguet 'López de Legazpi', junto a la expedición de la Patrulla 'Atlántida', que unió Melilla con Guinea con tres hidroaviones Dornier Wal.

Se conmemoran también los 75 años del Polígono de Tiro de Bardenas Reales, centro estratégico para la aviación de caza.

Por último, el Ejército de Tierra celebra el centenario de la VIII Bandera 'Colón' de la Legión, creada en enero de 1926 y distinguida desde sus orígenes en las campañas norteafricanas hasta sus actuales despliegues internacionales en misiones de paz.