Las elecciones generales provocan "incertidumbre" en la industria de defensa: 15 PEM y más de 30.000 M, en el aire

Proyectos internacionales como el misil Taurus NEO o las corbetas europeas, así como programas atascados como el SILAM y el Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), quedan pendientes de resolución.

A pesar del parón político, la industria mantiene los compromisos previos respaldados por la aprobación de los techos de gasto y el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en inversión de defensa.

Los nuevos programas cuentan con un presupuesto estimado superior a los 30.000 millones de euros, pero ninguno de los contratos previstos para este ejercicio ha sido adjudicado todavía.

La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generan inquietud en el sector de la defensa, dejando en el aire 15 Programas Especiales de Modernización (PEM) previstos para 2026.

La disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones han llegado en un momento clave para los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados por el Ministerio de Defensa.



Los programas correspondientes a este 2026 todavía no han visto la luz, la capacidad de maniobra en Castellana 109 se ha reducido de forma importante al encontrarse en funciones y el sentimiento de inquietud se ha trasladado a un sector industrial a expensas de los grandes contratos.

“Estamos pendientes de si Moncloa sigue adelante con lo prometido o congela el proceso, puede un parón total o que sólo afecte a algunos programas”, afirman fuentes industriales a EL ESPAÑOL.

“Las próximas semanas serán clave”, coinciden prácticamente en su totalidad, “de los 15 PEM y los más de 30.000 millones anunciados por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, todavía no se ha adjudicado ninguno”.

“Desde la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) nos trasladaron antes del verano que todo estaba más o menos hilado y pensábamos que el proceso se adelantaría”, afirman desde una de las compañías de defensa más importantes en España.

A lo que se refiere esta última fuente consultada por EL ESPAÑOL es que la inmensa mayoría de los PEM de 2025 se adjudicaron a pocos días antes de Nochevieja. "Llegaron a adjudicar siete PEM en un solo día, se hizo todo a última hora", señalan. "De hecho, algunos terminaron formalizándose bien entrado el 2026".

“Esperábamos que este año todo fuera más rápido, pero no ha sido así", aseguran. "Las próximas elecciones también entorpecen el cauce natural, ya que algunos PEM podrían quedarse en stand by".

Otras fuentes del sector confían en que las inversiones en los PEM de 2026 "sigan adelante". "La realidad es que el compromiso del 2% del gasto en defensa sigue vigente y los techos de gasto ya están aprobados". De hecho, ese fue el último paso dado por el Gobierno, a principios de septiembre, a través de Hacienda.

A falta de BOE

En abril del año pasado, el Gobierno presentó el Plan Industrial y Tecnológico en el que quedaron reflejados la práctica totalidad de Programas Especiales de Modernización, cuyos detalles se fueron desgranando en los proyectos de Reales Decreto publicados por el Ministerio de Industria, cuya financiación fue clave para que salieran adelante.

"Los Reales Decretos más importantes del 2025 se publicaron en el BOE entre octubre y noviembre, así que estaríamos a tiempo, pero ahora el Gobierno está en funciones", señalan.

Que se conozcan, para este ejercicio, habrá financiación para la corbeta europea EPC, la modernización de los cazaminas clase 'Segura', modernización del Eurofighter, el desarrollo de sistemas antidrones, obtención de capacidad PNT y la adquisición de misiles Taurus y NSM. De ninguno de ellos ha publicado más información Defensa ni Industria.

A finales de julio, durante una reunión del Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, el Ministerio de Defensa presentó un informe en el que señalaba que gestionan actualmente 79 programas, de los cuales 35 corresponden con los PEM. A los que habría que sumar los 15 nuevos previstos para este año que se encuentran actualmente en el aire por las próximas elecciones.

Además, el Ministerio ya trabajaba en un programa de comunicaciones satelitales para 2027 como parte del megaprograma europeo IRIS2.

"Los datos preliminares apuntaban a unos 32.000 millones de euros para los 15 PEM de 2026, a repartir en diferentes anualidades", indican. "A los que hay que añadir las partidas económicas comprometidas en años anteriores".

En otro aspecto en el que hay quórum está la incógnita de si el Gobierno cambia de siglas, ya que podrían surgir otras preferencias o intereses respecto a los sistemas y capacidades adquiridos —o comprometidos—, con el riesgo de que se venga abajo todo lo construido hasta ahora.

Más allá de las previsiones —casi todas negativas—, el trabajo con las compañías involucradas en los PEM continúa "con cierta normalidad".

"Nosotros continuamos con lo que estaba pactado y vamos cumpliendo la programación con el Ministerio de Defensa", señala otra fuente de la industria a este periódico. "Aunque es cierto que, tras el anuncio de la disolución de las Cortes, no sabemos qué pasará de aquí a finales de noviembre".

Programas pendientes

Dentro de los PEM asignados para este 2026, el Ministerio de Defensa ha incluido algunos enfocados a programas internacionales. Los ejemplos más directos son las corbetas europeas (EPC) y los misiles Taurus NEO, dos proyectos en los que España participa en el desarrollo junto a otros socios.

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Dentro del programa del misil de crucero Taurus NEO, Defensa podría incluir la modernización de varios sistemas armamentísticos como la sustitución del sistema antiaéreo Hawk o el impulso al programa antimisiles hipersónicos HYDEF. Este último, también como parte del consorcio europeo.

La suma económica de los contratos de misiles podría llegar a 6.000 millones de euros.

Las elecciones también llegan con algunos programas atascados desde hace años. Tras el veto a tecnología militar israelí, el lanzacohetes SILAM se encuentra en punto muerto con escasos avances en los últimos años. Lo mismo ocurre con los misiles anticarro Spike LR2, que todavía no tienen un sustituto asignado por Defensa.

En cuanto a la parte nacional, el Vehículo Apoyo de Cadenas (VAC) se erige como uno de los programas que acumulan más retraso. Adjudicado a Tess Defence, esta plataforma continúa atascada debido a que el Ministerio no da por buena la propuesta tecnológica presentada por el consorcio.