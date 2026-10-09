El sector de la defensa apela al tejido industrial catalán para impulsar los grandes proyectos de modernización militar

CT Ingenieros se posiciona como un agente facilitador clave para ayudar a las empresas civiles de Cataluña a superar las barreras de acreditación en el sector de la defensa.

El conflicto en Ucrania obliga al sector a acelerar los ciclos de diseño militar de años a semanas, impulsando el uso de 'edge computing' y gemelos digitales.

Empresas líderes como Indra, Airbus, Santa Bárbara Sistemas y Grupo Oesía impulsan el uso de tecnologías duales y la colaboración con pymes locales de sectores clave.

El Defense Engineering Forum 2026 reúne en Badalona a más de 150 compañías para potenciar la integración del tejido industrial catalán en los programas de defensa.

A pesar de ser una de las comunidades autónomas más industrializadas y avanzadas desde el punto de vista tecnológico, Cataluña ha estado históricamente muy desvinculada del sector de la defensa.

La ausencia de grandes empresas tractoras locales y el reducido tamaño de las compañías en su tejido empresarial han actuado como barreras para su integración en los grandes contratos del Ministerio.

Sin embargo, la inclusión de Cataluña como una de las prioridades dentro de los planes de Indra, el aumento de la presencia de Grupo Oesía en la región o la reciente firma de GDLES con Ficosa se suma al incremento global en la inversión militar y la urgencia de garantizar la soberanía nacional y europea. Para abordar esta transformación, CT Ingenieros y CADTECH reunieron en Badalona a más de 150 compañías en el Defense Engineering Forum 2026.

En este marco, David Prieto, CEO de CT, recalcó que "la defensa ya no es solo una cuestión militar, sino de potencia industrial y seguridad tecnológica".

Uno de los ejes sobre los que orbitó el encuentro se centró en la necesidad de crear puentes para que el conocimiento en automoción, aeronáutica, farmacología o telecomunicaciones sirva a los programas estratégicos, todos ellos sectores clave dentro de Cataluña.

Este concepto recae sobre las conocidas tecnologías duales. Sensores, herramientas o sistemas en general que tienen aplicaciones en la rama civil y en la militar.

Aplicaciones duales

Durante una de las mesas redondas centrales del evento, Alejandro Cambra, CEO de Airbus GeoTech, destacó la naturaleza dual de la observación terrestre: "Las mismas imágenes que producimos y que se utilizan para la agricultura o la gestión medioambiental son también las que se pueden utilizar para la gestión de crisis... y para las Fuerzas Armadas".

Cambra hizo hincapié en que "para la defensa es necesaria, sobre todo, la velocidad para facilitar la toma de decisión en tiempo real", apostando por el edge computing y el procesamiento directo de datos a bordo de los satélites.

Por su parte, Sergio Gamo, director comercial del sector defensa en Indra, alertó sobre la drástica aceleración de los ciclos industriales tras el conflicto en Ucrania.

"Anteriormente, los programas desde el ámbito del diseño hasta tener un producto final podían estar en ciclos de muchos años", afirmó."Ahora lo que estamos viendo desde Ucrania son cambios de diseño y de concepto operativo en semanas". Para responder a esta exigencia, Gamo señaló la necesidad de acelerar los diseños y alcanzar una volumetría escalar en territorio nacional.

El análisis del tejido regional corrió a cargo de Joan Martorell, presidente de GUTMAR, quien señaló que "Cataluña tiene un tejido industrial muy potente y muy válido, pero el punto débil es el pequeño tamaño".

Mesa redonda sobre las oportunidades de Cataluña en el sector industrial de Defensa Cedida

David Lugo, director de ingeniería de Santa Bárbara Sistemas (GDELS), apeló al saber hacer de la industria catalana en los sectores de la automoción o el ferrocarril: "Buscamos esa innovación y esa capacidad de empresas que nos puedan aportar la chispa de ingeniería para obtener productos mejores".

En el ámbito del New Space, Carlos Riopedre, director general de Sateliot, ponderó los beneficios de las constelaciones de nanosatélites bajo estándares abiertos: "New Space aporta a la defensa tres grandes beneficios: soberanía, resiliencia y velocidad".

"Los centros tecnológicos somos entidades de innovación que conectamos las necesidades de las Fuerzas Armadas con la industria para promover la autonomía tecnológica", afirmó en este caso Eric Ferrando, responsable de defensa en el centro tecnológico Leitat.

En el ámbito de las tecnologías punteras a nivel nacional, Joan Farnós presentó el desarrollo de un laboratorio nacional de supercomputación para tecnologías duales impulsado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC) para ofrecer herramientas avanzadas de simulación y cálculo.

Asimismo, Dassault Systèmes abordó el uso de gemelos digitales e inteligencia artificial industrial para acelerar los ciclos de diseño y, en el plano industrial, Boost Air Group dio a conocer su proyecto para crear un centro de transformación de aeronaves en el aeropuerto de Lleida-Alguaire, configurando un polo de atracción de empleo calificado y colaboración para las empresas de la zona.

Apuesta por defensa

En cuanto al papel de CT Ingenieros en el panorama de la industria de defensa, David Prieto (CEO), José Evelio Jiménez (Country Manager) y José González (Desarrollo de Negocio de Defensa) explicaron que este sector ocupa entre el 40 y el 50% de la actividad global de la compañía.

Especialmente los programas aéreos, navales, terrestres y duales en los que participa; y en los que CT quiere seguir creciendo.

Según explicaron, la firma proporciona la arquitectura técnica y normativa para que pymes consolidadas en ámbitos como la automoción o la farmacología integren sus desarrollos en defensa sin asumir de forma aislada la compleja carga de acreditaciones o habilitaciones de seguridad.

"Nos permite conocer las diferentes industrias y nos hace ser un agente facilitador para aquellas empresas que quieran pasar de unos a otros sectores", recalcaron.

La firma cuenta con participación histórica en los principales desarrollos militares de Airbus (A400M, A330 MRTT, Eurofighter y C295), en la rama naval (submarino S-80 y fragatas F-110) y en el ámbito terrestre, donde están integrados en los Programas Especiales de Modernización (PEM) de artillería de campaña (ATP sobre cadenas y ruedas) y en plataformas lanzapuentes.