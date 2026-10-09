De los blindados a los cazas: el 12-O reúne una amplia red de empresas con presencia industrial en España

Se exhibir el potencial tecnolgico nacional en guerra electrnica con sistemas como la estacin GAMO 8 y el dron terrestre Asturcn.

El evento contar con la participacin de 4.380 efectivos, 144 vehculos y 82 aeronaves de caza, transporte y helicpteros.

El vehculo blindado VCR 8x8 Dragn y el avanzado sistema contradrn Aracne debutarn en la parada militar de Madrid.

El desfile del 12 de octubre mostrar un anlisis industrial con ms de 20 empresas de defensa con presencia en Espa a.

Como cada año, el desfile del Día de la Fiesta Nacional, el próximo 12 de octubre, mostrará en Madrid las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero también el potencial de la industria que desarrolla y mantiene buena parte de sus medios militares.

Detrás de los blindados, los sistemas electrónicos, los drones y las aeronaves que participarán en la parada hay una extensa red de empresas españolas e internacionales con presencia industrial en España.

Un análisis de INDIE identifica a más de una veintena de empresas vinculadas a los vehículos, sistemas y aeronaves del desfile. Entre las novedades, el VCR 8x8 Dragón y el sistema contradrón Aracne desfilarán por primera vez en Madrid.

El desfile reunirá a 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas.

Está prevista la participación de 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos, cinco perros y Babieca, el chivo del Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión. En el aire, si las condiciones meteorológicas lo permiten, participarán 82 aeronaves: 34 de caza y enseñanza, 16 de transporte y 32 helicópteros.

Del Vamtac al nuevo Dragón 8x8

El escalón terrestre reunirá plataformas consolidadas en los Ejércitos con sistemas de incorporación más reciente.

Entre los vehículos más numerosos estarán los Vamtac de Urovesa, utilizados por distintas unidades en configuraciones que abarcan desde puestos de mando y comunicaciones hasta plataformas de armas, defensa antiaérea y desactivación de explosivos.

Vamtac Izan González

Una de las principales novedades será el VCR 8x8 Dragón, desarrollado por Tess Defence. El vehículo desfilará por primera vez en la Fiesta Nacional de Madrid, después de participar en mayo en el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo.

La Legión mostrará tres unidades del nuevo blindado: dos vehículos de combate y uno de Zapadores. El programa está llamado a sustituir progresivamente plataformas como los BMR y VEC del Ejército de Tierra.

La representación terrestre incluirá también los carros de combate Leopardo 2E, los vehículos de combate de infantería Pizarro y los vehículos de zapadores Castor, asociados a Santa Bárbara Sistemas.

A ellos se sumarán plataformas de artillería, vehículos logísticos y el dron terrestre Asturcón, de la empresa asturiana SVMAC, empleado por la Unidad Militar de Emergencias en labores relacionadas con la lucha contra incendios forestales.

Aracne y GAMO 8: la lucha contra los drones

La protección frente a sistemas no tripulados tendrá uno de sus principales exponentes en Aracne, que participa por primera vez en el desfile madrileño. Desplegado sobre dos vehículos Vamtac, está diseñado para detectar, identificar, seguir y neutralizar drones mediante una combinación de sensores, guerra electrónica y sistemas de respuesta cinética.

En su desarrollo participan Indra y EM&E, con la colaboración tecnológica de TRC en las capacidades de guerra electrónica y lucha contra drones.

sistema antidrón ARACNE. Indra Indra

También desfilará la estación GAMO 8 (Goniometría y Adquisición en Movimiento), un sistema táctico del Ejército de Tierra dedicado a la guerra electrónica y la inteligencia de señales que incorpora capacidades frente a sistemas no tripulados.

Su configuración incluye CRBERUS, el sistema de mando y control desarrollado por TRC para centralizar y gestionar los sensores, correlacionar la información y generar alertas en tiempo real. A ello se suma el dron cautivo TRCaptiveX, que amplía la información disponible para las unidades desplegadas.

La presencia de ambos sistemas refleja el creciente peso de la guerra electrónica y la defensa contra drones en los programas de modernización militar, dos ámbitos que han ganado relevancia a partir de las lecciones extraídas de los conflictos recientes.

La Armada también exhibe sus medios

La contribución industrial se extenderá al componente naval, tanto mediante vehículos terrestres de la Infantería de Marina como a través de las aeronaves de la Armada.

La Infantería de Marina participará en el escalón motorizado con vehículos Vamtac. En el desfile aéreo está prevista la presencia de los aviones Harrier AV-8B, dos helicópteros SH-60B Seahawk, dos H135 y dos NH90 MSPT.

Estos dos últimos modelos forman parte del proceso de renovación de la Flotilla de Aeronaves y representan la incorporación de nuevas capacidades al componente aéreo de la Armada.

Del A400M de Sevilla a los cazas Eurofighter

El cielo de Madrid reunirá algunos de los principales programas aeronáuticos en los que España mantiene una participación industrial relevante. Entre ellos destaca el A400M de Airbus, cuyo ensamblaje final se realiza en Sevilla.

Junto a él participarán otros modelos del fabricante europeo utilizados por las Fuerzas Armadas, como el C295 y el A330 MRTT, además de los cazas Eurofighter y F-18, los helicópteros Tigre y las aeronaves de la Armada.

Helicóptero Tigre Ejército de Tierra

El conjunto refleja la estructura de la industria aeronáutica de defensa, en la que conviven empresas españolas con grandes grupos internacionales que mantienen una importante implantación industrial en el país, además de programas desarrollados mediante cooperación europea.

El A400M constituye uno de los ejemplos más visibles de esta dimensión industrial: su ensamblaje final en Sevilla sitúa a España en una posición relevante dentro de uno de los grandes programas multinacionales de transporte militar.

De los sistemas de armas a la uniformidad

La huella industrial del desfile no termina en los grandes vehículos, aviones o sistemas electrónicos. También alcanza elementos esenciales para el funcionamiento diario de las Fuerzas Armadas, como la uniformidad y el equipamiento individual.

Es el caso de FECSA (Fábrica Española de Confecciones), fabricante español de uniformidad y equipamiento militar que suministra distintas prendas a los Ejércitos.

Su presencia ilustra la amplitud de una cadena de suministro que abarca desde los grandes contratistas de vehículos, aeronaves y electrónica hasta fabricantes de componentes, empresas textiles y pequeñas y medianas compañías especializadas.

Así, el desfile del 12 de octubre ofrecerá una imagen del potencial militar español, pero también de la industria que contribuye a hacerlo posible. Más de una veintena de compañías están vinculadas a los sistemas que recorrerán Madrid, desde los blindados y vehículos tácticos hasta los cazas, helicópteros y equipos de guerra electrónica.

Una red industrial que combina grandes programas multinacionales con empresas españolas especializadas en tecnologías y equipamiento para la Defensa.