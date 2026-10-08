Navantia se alía con L&T para optar por el programa de buques de asalto anfibio para la Marina de la India

El proyecto tomará como referencia diseños LHD de Navantia, como el Juan Carlos I y los Canberra y Adelaide, y busca reforzar la capacidad industrial naval india.

Los LPD estarán destinados a operaciones anfibias, misiones de ayuda humanitaria y respuesta ante catástrofes, además de otras operaciones navales.

La alianza combinará la capacidad de ingeniería y construcción naval de L&T con la experiencia de Navantia en el diseño de buques militares y submarinos.

Navantia y Larsen & Toubro firman en Madrid un acuerdo estratégico para optar al programa de cuatro buques anfibios LPD de la Marina de la India.

Navantia y L&T (Larsen and Toubro) han anunciado la firma de un nuevo acuerdo estratégico para colaborar en el próximo programa de cuatro buques anfibios para la Marina de la India.

La alianza, formalizada en Madrid mediante la rúbrica de un Memorando de Entendimiento (MoU), "establece un marco de colaboración a largo plazo entre ambas compañías".

La colaboración, tal y como han indicado, combinará la "excelencia de L&T en ingeniería con la experiencia de Navantia en el diseño y construcción de buques de superficie y submarinos".

También han explicado que "contribuirá al desarrollo de las capacidades locales para la construcción de grandes buques, a la vez que fortalece la propuesta al apoyarse en la amplia experiencia de Navantia".

El astillero español cuenta con experiencia en buques LHD, como el 'Juan Carlos I' de la Armada española y el 'Canberra' y 'Adelaide' para la Marina australiana.

Estos "diseños probados servirán de base para el programa LPD, que contempla la adquisición de cuatro plataformas que apoyarán las operaciones anfibias de India, las misiones de asistencia humanitaria y respuesta ante catástrofes, así como otras operaciones navales".

"Esta colaboración reúne las amplias capacidades de L&T en construcción naval y la experiencia de Navantia, uno de los principales diseñadores y constructores de buques militares del mundo, para apoyar el programa LPD de la Armada india, de elevada complejidad", ha señalado Arun Ramchandani, vicepresidente sénior y responsable de Precision Engineering & Systems de L&T.

Ramchandani también ha afirmado que están convencidos de que la alianza contribuirá a reforzar las capacidades marítimas de India y a avanzar en la autonomía del país para construir plataformas tan complejas y esenciales".

Por parte de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero, director de Operaciones y Negocio de la compañía española, ha reafirmado la importancia de la alianza con L&T y ha destacado la experiencia de los astilleros españoles "en el diseño y desarrollo de plataformas navales estratégicas".

Esta capacidad irá ligada "a la excelencia de L&T en ingeniería y a su trayectoria en construcción naval, permitirá desarrollar las mejores soluciones técnicas para la Armada india".

"Navantia mantiene asimismo su compromiso de prestar apoyo a largo plazo a L&T, a la Armada india y al resto de actores implicados durante todo el ciclo de vida de los LPD”, ha finalizado.