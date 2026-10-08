KGM entrega 51 vehículos todoterreno al Ejército del Aire y del Espacio para vigilancia, transporte y representación

Un Musso Sports Pro adicional, personalizado con la imagen de la Patrulla Aspa, apoyará los desplazamientos y actos públicos de la unidad acrobática de helicópteros.

Las 50 unidades operativas se destinarán a patrullar instalaciones militares y al transporte de personal y material en todo el territorio nacional.

El pedido incluye 25 KGM Musso Sports Pro A/T con equipamiento para Policía Aérea y gancho de remolque, además de 25 KGM Rexton Pro 4WD AT.

KGM ha entregado 51 vehículos todoterreno al Ejército del Aire y del Espacio para vigilancia, patrulla, transporte y representación.

La compañía surcoreana KGM ha realizado la entrega al Ejército del Aire de un total de 51 vehículos destinados a diferentes funciones operativas y de representación en instalaciones de todo el territorio nacional.

El grueso de la operación, según han indicado, está compuesto por 50 vehículos destinados a labores de vigilancia, patrulla y transporte. De ellas, 25 son del modelo KGM Musso Sports Pro A/T, equipadas con el kit específico para Policía Aérea y gancho de remolque.

También han proporcionado otras 25 unidades del KGM Rexton Pro 4WD AT, entregadas sin transformación.

Estos vehículos estarán destinados a la vigilancia y patrulla de instalaciones militares del Ejército del Aire y del Espacio, así como al transporte de personal y material.

La configuración del Musso Sports Pro, junto con sus capacidades de carga y remolque, "permite adaptarlo a las necesidades operativas propias de este tipo de servicio, mientras que el Rexton aporta sus capacidades como vehículos SUV 4x4 para las tareas asignadas".

Musso para la Patrulla Aspa

Junto a estas 50 unidades, los surcoreanos han entregado un KGM Musso Sports Pro A/T especialmente transformado y equipado con la uniformidad de la Patrulla Aspa, la unidad acrobática de helicópteros del Ejército del Aire.

Con base en el Ala 78, en la localidad granadina de Armilla, la Patrulla Aspa es una de las formaciones acrobáticas de helicópteros de referencia a nivel internacional.

Vehículo transformado para la Patrulla Aspa KGM

Su actividad no se limita a las exhibiciones aéreas: una de sus misiones fundamentales es contribuir al acercamiento de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil, participando en actividades y eventos que permiten mostrar su labor al público.

En este contexto, el KGM Musso Sports Pro transformado se convertirá en una herramienta de trabajo y también de imagen para la Patrulla Aspa, acompañando sus actividades y contribuyendo a reforzar su presencia en los diferentes actos en los que participa.

La elección del Musso Sports Pro responde a las características de un vehículo concebido para combinar capacidad, robustez y versatilidad, cualidades especialmente adecuadas para acompañar a la Patrulla en sus desplazamientos y actividades.

"Con esta operación, KGM refuerza su presencia en el ámbito institucional y demuestra la capacidad de sus modelos para adaptarse a diferentes escenarios de utilización, desde las tareas operativas de vigilancia y transporte hasta las necesidades específicas de representación e imagen", aseguran.