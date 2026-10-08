Las Fuerzas Armadas llegan al 12-O como la institución más valorada y con 3.000 militares desplegados en 4 continentes

La Fiesta Nacional también destacará la modernización militar, el futuro buque A-21 Poseidón y el centenario de la Escuadrilla Elcano.

La parada incluirá 50 aviones, unos 30 helicópteros, 144 vehículos, 39 motocicletas y el estreno de tres blindados 8x8 Dragón.

Los Reyes presidirán el desfile en Madrid, con 4.400 participantes, entre ellos unas 530 mujeres, y un amplio despliegue aéreo y terrestre.

Las Fuerzas Armadas llegan al 12-O con unos 3.000 militares desplegados en cuatro continentes en misiones de la OTAN, la ONU y la UE.

Las Fuerzas Armadas españolas afrontan el Día de la Fiesta Nacional, presidido por los Reyes, con el respaldo mayoritario de la sociedad y una presencia internacional que mantiene desplegados a unos 3.000 militares en cuatro continentes, integrados en operaciones bajo paraguas de la OTAN, la ONU y la UE.

El tradicional 12 de octubre volverá a poner el foco sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas y sobre el papel que España desempeña en la seguridad colectiva en un escenario internacional marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas, la proliferación de conflictos y el reforzamiento de los dispositivos de disuasión aliados.

Como suele ser tradicional, la jornada comenzará con la videoconferencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con los contingentes españoles desplegados en el exterior.

Robles les trasladará a los militares el reconocimiento del Gobierno por su participación en unas misiones que abarcan desde la disuasión y la vigilancia de los espacios estratégicos hasta las operaciones de paz, la asistencia humanitaria y la respuesta ante crisis.

España mantiene efectivos desplegados en cuatro continentes dentro de las estructuras de la OTAN, la ONU y la UE, consolidando a sus Fuerzas Armadas como uno de los principales instrumentos con los que contribuye a la seguridad colectiva.

4.400 efectivos desfilarán por el centro de Madrid

El acto central tendrá lugar a partir de las 11.00 horas y estará presidido por los Reyes. Unos 4.400 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones civiles participarán en el desfile por los paseos del Prado y de Recoletos. Entre ellos habrá unas 530 mujeres.

Miles de ciudadanos volverán a congregarse en el centro de Madrid para asistir a una de las principales exhibiciones públicas de las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas. La celebración del 12 de octubre está regulada por la Ley 18/1987, que establece esta jornada como una conmemoración solemne de la historia colectiva de España.

Uno de los momentos más esperados será, como cada año, el salto paracaidista con la Bandera de España.

La maniobra correrá a cargo de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).

El sargento primero Pablo García Matanza ejercerá de saltador guía, mientras que el cabo primero José Antonio Lago portará durante el descenso la enseña nacional, de 24 metros cuadrados y 15 kilogramos de peso.

Formación 'Mirlo' dibujando la bandera nacional sobre Madrid Chema Moya Efe

La exhibición aérea incorporará además una de las imágenes características del 12-O: el paso de las aeronaves sobre Madrid.

En total participarán 50 aviones de caza, enseñanza y transporte, acompañados por alrededor de 30 helicópteros.

A ellos se sumará la Formación Mirlo, heredera de la histórica Patrulla Águila, que volverá a sobrevolar la capital por segunda vez durante esta celebración coincidiendo con el final del homenaje a quienes dieron su vida por España.

El desfile contará también con un componente más simbólico: 286 caballos, cinco perros y 'Babieca', el chivo macho de dos años que ejerce como mascota del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de la Legión.

144 vehículos y 39 motocicletas

La dimensión terrestre del desfile estará formada por aproximadamente 144 vehículos y 39 motocicletas, a los que se añadirán unos 300 caballos y cinco perros pertenecientes a distintas unidades.

Más allá de su componente ceremonial, el desfile permitirá mostrar parte del músculo operativo de las Fuerzas Armadas y de los organismos que participan en la seguridad y defensa nacional, en un momento en el que España, como el resto de los aliados europeos, afronta el desafío de reforzar sus capacidades militares ante el deterioro del entorno estratégico.

El 12-O se convierte así también en un escaparate de la transformación que están experimentando los ejércitos españoles, inmersos en programas de modernización y adquisición de nuevas capacidades para responder a amenazas cada vez más diversas, desde los conflictos convencionales hasta la guerra electrónica, los drones, la ciberseguridad o las amenazas híbridas.

Entre las novedades de esta edición, se podrá ver por las calles de Madrid tres de los nuevos vehículos blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, que desfilarán por primera vez en la parada militar de la Fiesta Nacional.

El nuevo A-21 Poseidón, protagonista

La celebración permitirá además poner en valor algunos de los principales hitos recientes de las Fuerzas Armadas.

Entre ellos figura la botadura y bautizo del A-21 Poseidón, futuro buque de la Armada destinado a convertirse en una de las principales plataformas españolas para las operaciones de intervención subacuática, salvamento y rescate de submarinos.

Buque BAM IS A-21 'Poseidón' en los astilleros de Puerto Real Navantia

El nuevo buque representa la apuesta de la Armada por reforzar unas capacidades especialmente relevantes en un escenario estratégico en el que las infraestructuras submarinas, los cables de comunicaciones y las instalaciones energéticas bajo el mar han adquirido una importancia creciente.

El programa se suma a otros proyectos de renovación de la Armada destinados a dotar a España de mayores capacidades para operar en un entorno marítimo cada vez más disputado.

Un siglo de la Escuadrilla Elcano

El componente histórico tendrá también un papel destacado durante la celebración.

Entre los hitos que serán recordados figura el centenario de la Escuadrilla Elcano, protagonista de uno de los grandes desafíos de la aviación militar española: la conexión aérea entre Madrid y Manila.

Mapa de las distintas etapas que cubrió este vuelo épico. MDE

La efeméride permitirá reivindicar una de las grandes gestas de la aviación española y vincularla con la evolución de unas Fuerzas Armadas que, un siglo después, mantienen una importante presencia internacional y participan en operaciones en escenarios alejados de territorio nacional.

El 12 de octubre servirá, por tanto, para combinar la dimensión histórica y ceremonial de la Fiesta Nacional con la realidad de unas Fuerzas Armadas que desarrollan buena parte de su actividad fuera de las fronteras españolas y que afrontan un escenario de seguridad cada vez más complejo.

Con unos 3.000 militares desplegados en el exterior, España mantiene su compromiso con la defensa colectiva mientras avanza en la modernización de sus capacidades militares y en el refuerzo de su contribución a la seguridad europea y euroatlántica.