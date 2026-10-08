Esmeralda Ruiz Alonso hace historia en el Ejército de Tierra al convertirse en la primera mujer suboficial mayor

Ha participado en cuatro despliegues internacionales en Afganistán, Mali y Líbano, y recibió en 2021 el Premio Soldado Idoia Rodríguez.

Ingresó en el Ejército en 1994 y fue pionera al realizar en 2001 el Curso de Operaciones Especiales y ejercer el mando en este tipo de unidades.

Esmeralda Ruiz Alonso se convierte en la primera mujer del Ejército de Tierra en alcanzar el empleo de suboficial mayor, el máximo grado de la escala.

Esmeralda Ruiz Alonso ha hecho historia en el Ejército de Tierra al convertirse en la primera mujer en alcanzar el empleo de suboficial mayor, el máximo grado de la escala de suboficiales. Su ascenso culmina una trayectoria de más de tres décadas marcada por su paso por unidades de élite, operaciones especiales, cuatro despliegues internacionales y una destacada carrera en el deporte militar.

Oficial de operaciones especiales desde 1994, Ruiz Alonso ha servido en unidades de élite como los GOE III y IV, la Legión, la Brigada Paracaidista y el Mando de Operaciones Especiales.

Su trayectoria adquirió un carácter especialmente pionero en 2001, cuando se convirtió en la primera mujer cuadro de mando del Ejército de Tierra en realizar el Curso de Operaciones Especiales y, posteriormente, ejercer el mando en una unidad de estas características.

#Buenosdías. Esmeralda Ruiz Alonso es la primera mujer del #EjércitodeTierra en ascender al empleo de suboficial mayor. ¡Enhorabuena por este hito y por una carrera marcada por el compromiso y la vocación de servicio! ✅ Ingresó en el Ejército en 1994. A lo largo de su carrera ha estado destinada en La Legión, el Mando de Operaciones Especiales, la Guardia Real y la Brigada Paracaidista. Fue la primera mujer cuadro de mando del Ejército de Tierra que realizó el Curso de Operaciones Especiales y ejerció el mando en unidades de esta naturaleza. También ha participado en diversas misiones internacionales. ✅ En 2021 fue distinguida con el VIII Premio «Soldado Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas Armadas». Hoy felicitamos a la suboficial mayor Ruiz Alonso. Su ascenso reconoce más de tres décadas de preparación, experiencia y servicio, y da visibilidad al desarrollo profesional de las mujeres en el Ejército de Tierra. #SomosTuEjército 🇪🇸 — Ejército de Tierra 🇪🇸 (@EjercitoTierra) October 5, 2026

Aquel hito abrió camino en uno de los ámbitos tradicionalmente más exigentes de las Fuerzas Armadas y fue reconocido dos décadas después con la concesión, en 2021, del VIII Premio «Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas».

La carrera de la nueva suboficial mayor también está vinculada a las operaciones en el exterior. Ruiz Alonso ha participado en cuatro despliegues internacionales: en 2007, en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Afganistán; en 2013 y 2020, en la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali (EUTM Mali); y en 2016, en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL).

Una experiencia operativa que se suma a un amplio historial de reconocimientos militares. Entre ellos figuran la Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, además de dos Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco.

También cuenta con diversas condecoraciones relacionadas con sus despliegues internacionales, entre ellas la Medalla de las Naciones Unidas y la Medalla al Servicio de la Política Europea de Seguridad y Defensa. En 2025 recibió además la Medalla Conmemorativa de la DANA de 2024.

Una carrera paralela en el deporte militar

Junto a su trayectoria profesional, Ruiz Alonso ha construido durante décadas una carrera deportiva de alto nivel, especialmente vinculada a las carreras de orientación, una disciplina que combina resistencia física, navegación terrestre y capacidad de decisión bajo presión.

Desde 1999 ha conseguido numerosos podios en campeonatos del Ejército de Tierra e interejércitos y ha representado a España en competiciones militares internacionales en países como Portugal, Noruega, Bélgica, Finlandia, Brasil, Austria, Corea del Sur y China.

Su trayectoria internacional ha sido reconocida por el Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM), que le concedió la Estrella Dorada y posteriormente la Doble Estrella Dorada al Mérito Deportivo. Ejército de Tierra

Entre sus resultados más destacados se encuentra el 17º puesto logrado en Corea del Sur en 2015, donde fue la deportista española mejor clasificada entre todas las disciplinas, y el 13º puesto conseguido en China en 2019, la mejor clasificación obtenida hasta entonces por un militar español en carreras de orientación.

Su actividad deportiva se ha prolongado hasta 2026. Este mismo año volvió a subir al podio en el ámbito interejércitos, con un segundo puesto en distancia larga y un tercero en distancia media.

Su vinculación con el deporte de alto nivel comenzó también en el ámbito del pentatlón, disciplina en la que formó parte del Equipo Nacional de Pentatlón en 2001 y 2002. Posteriormente, entre 2005 y 2007, integró el Equipo Nacional de Carreras de Orientación en el ámbito civil.

Su trayectoria internacional ha sido reconocida por el Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM), que le concedió la Estrella Dorada y posteriormente la Doble Estrella Dorada al Mérito Deportivo. A estos reconocimientos se suma su distinción como deportista militar destacada en 2023 y 2024.

El ascenso de Esmeralda Ruiz Alonso a suboficial mayor supone así un nuevo hito en la incorporación y progresión de la mujer en las Fuerzas Armadas españolas.