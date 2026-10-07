Suspendido el concurso público para la compra de cuatro hospitales de campaña para el Ejército de Tierra

Los nuevos hospitales permitirían atención quirúrgica cerca del frente, reduciendo la evacuación de heridos, y también podrían emplearse ante emergencias nacionales.

El programa contempla tres hospitales Role 2B, capaces de atender 20 pacientes por hora y realizar hasta 12 cirugías diarias, y un Role 2E de mayores capacidades.

El concurso, con un presupuesto de 44,9 millones y un valor estimado de 63,1 millones, queda paralizado hasta que el tribunal resuelva el procedimiento.

El TACRC ha suspendido cautelarmente la licitación del Ejército de Tierra para adquirir cuatro hospitales de campaña, tras un recurso especial de contratación.

El plan más ambicioso de la última década para modernizar la sanidad militar de campaña en España acaba de sufrir un importante revés burocrático. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha dictado la suspensión cautelar de la licitación abierta por el Ejército de Tierra para la adquisición de nuevos hospitales de campaña.

A través del Mando de Apoyo Logístico, Tierra tenía el objetivo de incorporar a sus capacidades nuevas instalaciones Role 2, pero la resolución adoptada por el TACRC el pasado 2 de octubre paraliza los trámites.

Según queda reflejado en la documentación, la suspensión viene motivada por un recurso especial en materia de contratación, sin que hayan trascendido los detalles sobre quién la ha interpuesto o la motivación.

El expediente se publicó a finales de agosto en la Plataforma de Contratación del Sector Público como paso siguiente a su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 14 de julio, cuando el Ministerio de Defensa dio luz verde al acuerdo marco con un techo de gasto de 63 millones de euros y una vigencia de cuatro años.

Fuentes legales han explicado a EL ESPAÑOL que la decisión del tribunal no anula el concurso, pero sí bloquea la evaluación de ofertas y desplaza el calendario de adjudicación un tiempo todavía por definir.

El contrato afectado contempla un presupuesto de 44,9 millones de euros (con el IVA incluido) y un valor estimado de 63,1 millones. Esta diferencia responde a la propia estructura financiera del programa: el acuerdo marco fija el techo global de gasto, mientras que la compra real se canaliza mediante contratos derivados según las necesidades operativas del Ejército de Tierra.

"Hasta que el Tribunal resuelva el procedimiento y ordene el levantamiento de la suspensión, el proceso de selección permanece paralizado", explican. Otra casuística sería la "extinción del programa", como ya ocurrió con la modernización de los aviones apagafuegos CL-215, lo que obligaría al Mando de Apoyo Logístico a "subsanar los errores y volver a presentar el concurso" en el Portal de Contratación.

Hospital de campaña del Ejército de Tierra Ministerio de Defensa

La publicación del concurso en la Plataforma de Contratación se realizó el 26 de agosto y tenía previsto estar vigente hasta el 28 de septiembre. Sin embargo, dado el elevado número de preguntas de licitadores, el Mando de Apoyo Logístico decidió ampliar el plazo hasta el 13 de octubre.

Consecuentemente, el plazo de presentación de las ofertas se amplió hasta el 12 de noviembre. Esta ampliación de tiempos tan solo estuvo vigente unos días, ya que el 2 de octubre fue cuando se hizo efectiva la suspensión temporal del programa de compras.

Asistencia en el frente

Más allá del laberinto jurídico, la suspensión de la adquisición afecta de forma directa a un equipamiento considerado estratégico para la rama sanitaria del Ejército de Tierra y que está enfocado a su despliegue en escenarios de combate de alta intensidad.

La supervivencia de los heridos graves depende de forma directa de la reducción al mínimo del tiempo de respuesta médica. Esta exigencia se sintetiza en la 'hora de oro': el lapso de tiempo crítico en el que debe realizarse una cirugía de control de daños y aplicar soporte vital avanzado a un herido en el campo de batalla.

Un hospital de campaña moderno, como los que tiene previsto incorporar el Ejército de Tierra, es una estructura modular que permite proporcionar asistencia médica y quirúrgica compleja muy cerca de la línea del frente, reduciendo así los tiempos de evacuación e incrementando la supervivencia de los militares.

Además de su empleo en despliegues internacionales, estos centros hospitalarios itinerantes también constituyen una reserva estratégica del Estado, que puede disponer de ellos ante catástrofes naturales u otro tipo de emergencias en todo el territorio nacional.

Hospitales de campaña

El escalón más básico, el Role 1, está integrado en las unidades de combate de primera línea y se limita al triaje inicial, primeros auxilios, soporte vital básico y preparación para evacuación rápida. No dispone de capacidad quirúrgica ni de hospitalización. En el Consejo de Ministros donde se aprobó el programa no consta la adquisición de ningún hospital de esta categoría.

Para nivel de brigada, el Gobierno aprobó la compra de tres hospitales de campaña tipo Role 2B (Bravo). Cada uno de ellos puede clasificar hasta 20 pacientes por hora, estabilizar a 50 heridos en 24 horas y realizar entre 10 y 12 cirugías de control de daños al día.

Dispone, además, de tres camas de UCI en alta rotación, 25 camas de hospitalización de campaña y módulos específicos para farmacia, laboratorio, radiología, psicología y veterinaria.

El gran salto en las capacidades sanitarias está representado por el Role 2E (Echo), del que se aprobó una unidad destinada a dar servicio a las dos Agrupaciones de Sanidad (AGRUSAN) encuadradas en el Ejército de Tierra.

Esta instalación avanzada amplía de forma notable las prestaciones del modelo 'Bravo' con la posibilidad de realizar entre 10 y 16 intervenciones quirúrgicas diarias, cuenta con 6 camas UCI y capacidad para hasta 50 pacientes hospitalizados.

El principal elemento diferenciador es el equipamiento de equipos de diagnóstico, área de urgencias, un laboratorio clínico más avanzado y depósito de sangre.

Defensa completó el programa con una Unidad de Tránsito de Bajas (UTB), concebida para desplegarse en la proximidad de un Role 2E con el fin de gestionar el flujo y la logística de evacuación de los pacientes hacia centros hospitalarios de mayor nivel o hacia la red sanitaria nacional.