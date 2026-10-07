Santa Bárbara entrega el primer vehículo de combate de infantería Hunter a las Fuerzas Armadas de Letonia

La primera unidad fue diseñada, fabricada, integrada y probada en España en 14 meses, antes de superar las pruebas y validación en Letonia.

El contrato prevé suministrar 84 blindados antes de 2029, con un 30% de participación industrial local.

Santa Bárbara Sistemas ha entregado a Letonia el primer vehículo de combate de infantería Hunter, basado en la plataforma ASCOD.

GDELS-Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha entregado a las Fuerzas Armadas de Letonia el primer vehículo de combate de infantería Hunter, un hito para la industria española de defensa que amplía su presencia en uno de los mercados prioritarios del rearme europeo.

El contrato contempla el suministro de 84 vehículos antes de 2029, con un 30% de participación industrial local. El programa parte de la plataforma ASCOD, desarrollada y evolucionada por Santa Bárbara Sistemas y adaptada a los requisitos específicos de las Fuerzas Armadas letonas.

La entrega del primer vehículo consolida así la participación de Santa Bárbara Sistemas en el proceso de modernización de las fuerzas terrestres europeas y refuerza la cooperación industrial y militar entre España y Letonia en pleno fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN.

El Hunter, denominado Mednieks en Letonia, combina potencia de fuego, protección modular, movilidad e interoperabilidad con las fuerzas de la Alianza. Su arquitectura abierta está diseñada, además, para permitir la incorporación de nuevas tecnologías y capacidades durante su ciclo de vida.

Uno de los elementos más destacados del programa es la rapidez de ejecución. Santa Bárbara ha diseñado, desarrollado, fabricado, integrado y probado en España la primera unidad en apenas 14 meses.

Acto de entrega oficial del primer Hunter a las FFAA de Letonia (1).png Santa Bárbara

Posteriormente, el vehículo completó en Letonia las pruebas sobre el terreno, la formación de personal y los procesos de validación y aceptación. La primera unidad acaba de ser aceptada oficialmente.

La llegada de los Hunter se produce mientras Letonia y el resto de los países bálticos aceleran el refuerzo de sus Fuerzas Armadas, en un contexto marcado por el deterioro del escenario de seguridad europeo y la necesidad de fortalecer el flanco oriental de la Alianza Atlántica.

"La entrega de vehículos de combate de infantería supone un paso importante hacia el refuerzo de las capacidades de defensa de Letonia", ha señalado el ministro de Defensa letón, Raivis Melnis, quien ha destacado que los nuevos blindados incrementarán la movilidad, protección y potencia de fuego de las unidades mecanizadas del país.

Industria española y letona

La mayor parte de la fabricación se desarrolla en España, con participación de las plantas de Santa Bárbara en Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), además de una red de proveedores nacionales.

El programa incorpora asimismo empresas letonas y una alianza estratégica con Patria Latvia para el ensamblaje, apoyo y sostenimiento de los vehículos en el país báltico. El modelo permite combinar la capacidad industrial española con el desarrollo de capacidades locales durante el ciclo de vida del sistema.

El Hunter ha sido concebido para evolucionar frente a las nuevas amenazas del campo de batalla. Santa Bárbara

"La entrega del primer HUNTER a las Fuerzas Armadas de Letonia demuestra la capacidad de nuestra industria para transformar una necesidad operativa en una capacidad de defensa real en un plazo especialmente exigente", ha afirmado Alejandro Page, CEO de Santa Bárbara Sistemas.

El programa supone así una nueva oportunidad de internacionalización para la industria terrestre española y para las empresas que integran su cadena de suministro, en un momento de fuerte crecimiento de la demanda europea de vehículos blindados y otros sistemas terrestres.

Preparado para la guerra de drones

El Hunter ha sido concebido para evolucionar frente a las nuevas amenazas del campo de batalla. Santa Bárbara destaca especialmente su capacidad para incorporar sistemas Counter-UAS, destinados a hacer frente a drones, una de las principales amenazas emergentes para las unidades terrestres.

La experiencia de los conflictos recientes, especialmente de la guerra de Ucrania, ha acelerado la integración de estas capacidades en las plataformas blindadas.

En este escenario, los vehículos de combate de infantería ya no se conciben únicamente como medios protegidos para transportar tropas y proporcionar apoyo de fuego, sino como plataformas conectadas capaces de incorporar sensores y sistemas destinados a responder a amenazas cada vez más diversas.

"El HUNTER no es una plataforma estática", ha señalado Page. Su arquitectura abierta y modular permitirá incorporar nuevas tecnologías "a medida que evoluciona el entorno operativo".