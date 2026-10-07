Bruselas refuerza la industria de defensa de Kiev con otros 1.240 millones para drones y misiles fabricados en Ucrania

La UE y sus Estados miembros han destinado 228.700 millones de euros a Ucrania desde 2022, incluidos 3.800 millones procedentes de activos rusos inmovilizados.

Bruselas prevé movilizar 28.300 millones de euros en 2026 para reforzar la capacidad industrial de defensa de Ucrania mediante pedidos directos a sus fabricantes.

La ayuda forma parte del préstamo europeo de 90.000 millones para Ucrania en 2026-2027, con 60.000 millones reservados para defensa.

La Unión Europea acelera el apoyo a la industria de defensa de Ucrania. La Comisión Europea ha desembolsado este miércoles 1.240 millones de euros destinados a financiar la adquisición de drones, sistemas interceptores de aeronaves no tripuladas, municiones y misiles fabricados por empresas ucranianas, en una nueva inyección de fondos destinada a reforzar las capacidades militares de Kiev frente a Rusia.

El desembolso se enmarca en el préstamo europeo de apoyo a Ucrania, dotado con 90.000 millones de euros para el periodo 2026-2027, de los que 60.000 millones están destinados a defensa y otros 30.000 millones a asistencia presupuestaria.

La operación supone, además, un paso más en la estrategia europea de utilizar la financiación comunitaria no sólo para proporcionar armamento a Ucrania, sino también para impulsar directamente su capacidad industrial de defensa.

"La estrategia deliberada de terror" de Rusia continúa, tratando de "hacer que la vida cotidiana sea insoportable para los ucranianos", ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Según ha explicado, el nuevo desembolso contribuirá a "fortalecer la industria de defensa de Ucrania" y permitirá a Kiev mejorar su capacidad para "defenderse, proteger a las personas y las infraestructuras".

Más de 28.000 millones para defensa

Bruselas prevé movilizar durante 2026 28.300 millones de euros para reforzar la capacidad industrial de defensa ucraniana. La Comisión ha precisado que los pagos restantes vinculados a este apoyo se realizarán durante las próximas semanas, conforme se cumplan las condiciones y mecanismos de seguimiento establecidos.

La prioridad refleja el cambio experimentado por la guerra desde su inicio. Ucrania ha desarrollado en los últimos años una potente industria vinculada especialmente a los drones de reconocimiento y ataque, sistemas de guerra electrónica, interceptores de drones y misiles, al tiempo que ha tratado de aumentar la producción nacional de munición y otros sistemas empleados directamente en el frente.

El modelo que impulsa ahora Bruselas busca aprovechar esa capacidad industrial y convertir parte de la financiación europea en pedidos directos a fabricantes ucranianos, acelerando los ciclos de producción y reduciendo los tiempos necesarios para que el material llegue a las Fuerzas Armadas ucranianas.

Para lo que resta de 2026, Ucrania dispone todavía de 32.500 millones de euros de asistencia financiera. De esta cantidad, 28.100 millones corresponden al préstamo de apoyo a Ucrania: 15.400 millones destinados a reforzar su capacidad industrial de defensa y otros 12.700 millones para apoyo presupuestario.

A esta cantidad se suman 4.400 millones de euros de apoyo presupuestario procedentes del Mecanismo para Ucrania establecido inicialmente para este año.

En conjunto, el respaldo presupuestario europeo previsto para Ucrania durante 2026 supera los 17.000 millones de euros, siempre condicionado al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan para Ucrania y en el correspondiente Memorando de Entendimiento.

228.700 millones desde el inicio de la guerra

La Unión Europea y sus Estados miembros han destinado desde 2022 un total de 228.700 millones de euros a apoyar a Ucrania, según los datos facilitados por la Comisión Europea.

De esta cantidad, 3.800 millones proceden de los ingresos generados por activos rusos inmovilizados como consecuencia de las sanciones adoptadas contra Moscú.

El nuevo paquete refuerza así una de las principales líneas de actuación de Bruselas: convertir el apoyo financiero a Ucrania en capacidad militar e industrial sostenida, en un momento en el que la guerra ha demostrado que el volumen de producción de munición, drones y misiles es tan determinante como la disponibilidad de plataformas avanzadas.