Anduril invierte 3.700 millones de dólares en un nuevo astillero centrado en la construcción de los submarinos clase 'Virginia'

Arsenal-2 empleará la plataforma ArsenalOS y estará apoyado por una planta en California que validará procesos y producirá componentes críticos, como tubos lanzatorpedos.

El proyecto, previsto para operar en 2030, creará 3.100 empleos directos y respaldará más de 11.000 indirectos en el condado de Baltimore.

La instalación suministrará ensamblajes de gran tamaño a Electric Boat y Newport News Shipbuilding, reforzando la producción en paralelo del programa submarino.

Anduril invertirá 3.700 millones de dólares en Arsenal-2, un nuevo astillero en Maryland para fabricar componentes de submarinos Virginia de la US Navy.

Anduril, uno de los principales contratistas de defensa de EEUU, ha anunciado la construcción de un nuevo astillero que viene aparejado a una inversión de 3.700 millones de dólares.

Se trata de un concepto de "astillero definido por software" en el que la compañía fabricará componentes críticos para los submarinos de la clase 'Virginia' de la US Navy y con el objetivo de incrementar el ritmo industrial del programa naval.

Los submarinos clase 'Virginia' son construidos por General Dynamics Electric Boat y Newport News Shipbuilding de Huntington Ingalls Industries como parte de uno de los programas más complejos de todo el país.

Desde Anduril, aseguran que satisfacer los requisitos de la flota estadounidense y los compromisos adquiridos de AUKUS (la alianza entre EEUU, Reino Unido y Australia) requerirá un crecimiento sustancial en todo el proyecto, incluyendo nuevos proveedores, infraestructura, mano de obra y capacidad de producción.

El astillero Arsenal-2, como así lo han denominado, "está diseñado para contribuir a esa expansión", afirman en un comunicado.

Arsenal-2 construirá componentes complejos y ensamblajes a gran escala del submarino clase 'Virginia' y los entregará a Electric Boat y Newport News Shipbuilding para el ensamblaje final.

Agregar otra fuente de este trabajo permitirá que se realice más construcción de submarinos en paralelo en toda la base industrial y aumentará la capacidad general disponible para el programa.

El nuevo astillero se construirá en Tradepoint Atlantic en el condado de Baltimore, Maryland, donde el proyecto creará 3.100 empleos directos y apoyará más de 11.000 empleos indirectos.

Anduril prevé el inicio de operaciones en las nuevas instalaciones durante el año 2030, con un plan de incremento progresivo de la producción.

En cuanto a su estrategia de software, Anduril ha desarrollado ArsenalOS. Se trata de la plataforma industrial que proporcionará la infraestructura digital para el astillero y sus sistemas de producción.

Conectará los flujos de trabajo de fabricación, las secuencias de equipamiento, el movimiento de materiales, los protocolos de inspección y los requisitos de documentación en un único sistema, brindando a los trabajadores y gerentes visibilidad en tiempo real del estado de la producción, explican.

Planta en California

De forma paralela a la construcción de Arsenal-2 en Baltimore, Anduril fabricará componentes críticos para los submarinos de la clase 'Virginia' en una nueva planta en California, construida específicamente para respaldar los procesos de construcción más importantes en esta rama naval.

Esta planta, ubicada en el Condado de Orange, proporcionará a Anduril "una ventaja operativa de dos años para desarrollar y validar métodos de fabricación, flujos de producción y sistemas de calidad antes de que Arsenal-2 entre en funcionamiento".

Tal y como indican, también apoyará la creación de prototipos y la producción de activos de prueba de la clase Virginia y componentes marítimos críticos, incluidos tubos lanzatorpedos, al tiempo que permitirá a Anduril reclutar y capacitar a la fuerza laboral inicial.

Actualmente, Anduril cuenta con un astillero —denominado Arsenal-1— en Ohio, una fábrica marítima en Rhode Island, instalaciones en Australia, otra fábrica de motores cohete en Mississippi y más de 15 ubicaciones de producción adicionales.