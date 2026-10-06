Marruecos refuerza su capacidad para mover sus tanques Abrams con 50 nuevos camiones pesados de Oshkosh

La compra, gestionada mediante Optimum Vehicle Logistics, amplía una primera entrega ya operativa y consolida la cooperación militar entre Rabat y Washington.

El M1070A1, en configuración 8x8, dispone de un motor de 700 CV y puede operar con un peso bruto de hasta 109 toneladas.

Marruecos ha encargado 50 tractocamiones pesados M1070A1 de Oshkosh Defense y 50 semirremolques MN573 para reforzar la movilidad de sus fuerzas terrestres.

Marruecos continúa modernizando la movilidad estratégica de sus fuerzas terrestres con un segundo pedido a Oshkosh Defense: 50 tractocamiones pesados M1070A1 y 50 semirremolques MN573 para el transporte de blindados y sistemas de artillería, entre ellos los carros de combate M1A2 SEPv3 Abrams, uno de los pilares de sus fuerzas acorazadas.

El contrato ha sido canalizado a través de Optimum Vehicle Logistics, distribuidor oficial de Oshkosh Defense en Marruecos. La operación amplía una primera entrega de estos vehículos que ya se encuentra en servicio con unidades de las Fuerzas Armadas marroquíes.

El M1070A1 es uno de los principales vehículos de transporte pesado utilizados por las fuerzas estadounidenses para desplazar por carretera sus sistemas de combate más pesados. El modelo adquirido por Marruecos dispone de una configuración 8x8, un motor diésel Caterpillar C18 de 700 caballos y una transmisión automática Allison de seis velocidades.

Su principal capacidad es la de operar como parte de un conjunto de transporte con un peso bruto de hasta 109 toneladas, lo que permite trasladar carros de combate, piezas de artillería autopropulsada y vehículos blindados de recuperación.

La cabina incorpora protección balística y está diseñada para una dotación de tres militares. Además, el vehículo dispone de dos cabrestantes con una capacidad de tracción conjunta de 45,3 toneladas, una prestación especialmente relevante para las operaciones de recuperación de vehículos pesados.

A los tractocamiones se sumarán los 50 semirremolques MN573, desarrollados conjuntamente con el fabricante neerlandés Broshuis.

Estos remolques incorporan suspensión hidráulica y ejes pendulares PL2 con ruedas direccionales, una configuración diseñada para facilitar el transporte de grandes cargas militares y mejorar su movilidad.

Capaces de transportar los Abrams marroquíes

La nueva flota permitirá a Marruecos ampliar su capacidad para desplegar y redistribuir algunos de sus principales sistemas terrestres. Entre ellos se encuentran los carros de combate M1A2 SEPv3 Abrams, uno de los pilares de sus fuerzas acorazadas y uno de los programas que mejor refleja el estrechamiento de la cooperación militar entre Rabat y Washington.

Los M1070A1 y sus semirremolques también pueden transportar sistemas de artillería como los CAESAR de 155 mm, los M109A5 y los vehículos de recuperación blindados M88A2 Hercules.

El M1070A1 es uno de los principales vehículos de transporte pesado utilizados por las fuerzas estadounidenses. US Army.

La adquisición tiene una importancia que va más allá del número de camiones. La capacidad de trasladar rápidamente carros de combate y artillería pesada constituye un elemento crítico para la movilidad operacional de unas Fuerzas Armadas que en los últimos años han acelerado su proceso de modernización y diversificación de proveedores.

Marruecos ha convertido a Estados Unidos en uno de sus principales socios militares, con importantes programas que incluyen los Abrams, helicópteros Apache, sistemas de artillería y diferentes capacidades de vigilancia y combate.

Esta relación se suma a las adquisiciones realizadas a otros proveedores occidentales, en una estrategia que busca incrementar las capacidades de sus Fuerzas Armadas en un entorno regional marcado por la competición militar en el norte de África.

La apuesta por medios logísticos estadounidenses encaja así en un proceso más amplio de modernización de las Fuerzas Armadas Reales y de adaptación de su estructura terrestre para operar con una flota cada vez más pesada y sofisticada.

M1A1 Abrams US Marine Corps / A. Lambach

En este contexto, disponer de los medios necesarios para mover los sistemas de combate resulta casi tan importante como adquirirlos.

La operación también refuerza la presencia de Oshkosh Defense en el mercado marroquí. La compañía mantiene una estrecha relación con las Fuerzas Armadas estadounidenses y continúa ampliando su cartera de vehículos destinados al transporte de grandes cargas militares.

En enero, el Ejército estadounidense adjudicó a la empresa otro contrato para suministrar 97 camiones FMTV A2 LVAD, en configuraciones 6x6 y 4x4, incluyendo kits específicos para operaciones en condiciones árticas.

Para Rabat, la incorporación de los M1070A1 supone, en definitiva, dotarse de una capacidad logística diseñada para acompañar a una fuerza terrestre equipada con algunos de los sistemas blindados y de artillería más pesados del arsenal occidental.