El Gobierno aprueba la adquisición de misiles aire-aire IRIS-T para el Ejército del Aire por 104 millones de euros

El Gobierno también aprueba una contribución de 50 millones de euros a la OTAN para reforzar las capacidades defensivas de Ucrania en 2026.

España participa, junto a Alemania, Italia y Suecia, en el desarrollo del IRIS-T Bloque II; Sener fabrica las secciones de control y las alas.

La compra busca renovar las existencias de armamento empleadas por los cazas F-18 y Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio.

El Consejo de Ministros ha autorizado en la reunión de hoy la celebración de un contrato para la adquisición de misiles aire-aire de corto alcance del modelo IRIS-T.

Según recoge el Ministerio de Defensa, la finalidad es actualizar y modernizar el stock de este sistema de armas utilizado tanto por los cazas F-18 como por los Eurofighter adscritos al Ejército del Aire y del Espacio.

El mantenimiento del stock de este sistema de armas, indican, constituye una prioridad estratégica para mantener la capacidad operativa del Ejército del Aire y del Espacio. El valor estimado asciende a 104,3 millones de euros.

Sin que haya información sobre la variante de modernización elegida por Defensa, a finales de diciembre de 2024, la agencia gubernamental alemana de adquisición de material militar y Diehl Defence firmaron el contrato para el desarrollo y la producción en serie del denominado IRIS-T Bloque II, una actualización importante para mejorar las capacidades del misil.

Además de Alemania, como país líder del programa, también participan en el desarrollo España, Italia y Suecia. La parte española del programa está liderada por Sener con la producción de las secciones de control y las alas de los IRIS-T.

"La sección de control, situada en la cola del misil, es la encargada de fijar su trayectoria mediante el movimiento de las aletas y la vectorización del empuje del motor de acuerdo a los comandos de la sección de guiado", apuntaron desde la propia compañía.

En cuanto a las novedades que incorporará este Bloque II, una de las más importantes es el intercambio de datos entre misil y aeronave en pleno vuelo. Esta función podría permitir que la munición pueda recibir información extra sobre el objetivo a interceptar e incluso pueda reorientarse tras el lanzamiento.

La segunda cuestión aprobada en el consejo ministerial es la contribución de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para la participación en el sistema de la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania en el ejercicio 2026.

Esta contribución responde a la necesidad trasladada por el Consejo Atlántico de la OTAN y al compromiso de las naciones participantes de contribuir a la asistencia de la defensa de Ucrania, mediante el fortalecimiento de sus capacidades defensivas.

La Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) es uno de los pilares de la estrategia política y diplomática surgida de la 71ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, celebrada en Liubliana (Eslovenia), basada en los acuerdos alcanzados por los países aliados en la Cumbre de la Haya de junio de 2025.

La participación de España en PURL se enmarca en el Acuerdo Marco General entre España y la OTAN, firmado el 6 de noviembre de 2025, y tiene su fundamento en el compromiso español de asistir a Ucrania en el ejercicio de su derecho de defensa individual y apoyando la misma de manera coherente con el derecho internacional. El importe de la contribución asciende a 50 millones de euros.