EEUU recibe los primeros drones de combate colaborativos e inicia su fase experimental en la Fuerza Aérea

El Vengeance de General Atomics prioriza la baja observabilidad radar, mientras el Pentágono aspira a disponer de 150 aeronaves autónomas de combate antes de finalizar la década.

El Fury de Anduril puede alcanzar Mach 0,95, soportar hasta 9 G e integrar sensores, guerra electrónica y armamento; ya ha probado el lanzamiento de un misil AIM-120 AMRAAM.

Estos drones semiautónomos estarán controlados por pilotos de cazas convencionales y asumirán misiones de mayor riesgo, con el objetivo de ampliar la capacidad de combate aérea.

La Fuerza Aérea de EEUU ha recibido en la base de Creech los primeros drones de combate colaborativos YFQ-44A Fury y YFQ-42A Vengeance para iniciar su experimentación operativa.

El nuevo concepto de guerra aérea que está impulsando Estados Unidos tiene en los drones de combate colaborativos (CCA, por sus siglas en inglés) uno de los pilares más importantes.

Este tipo de aeronaves, que estarán bajo control de los pilotos a bordo de cazas convencionales, se centrarán en las tareas más arriesgadas del teatro de operaciones.

Por su parte, la Fuerza Aérea de EEUU acaba de recibir las primeras unidades de estos CCA en la Base Aérea de Creech, donde realizarán la parte de experimentación operativa. Se trata del YFQ-44A 'Fury', desarrollado por Anduril, y del YFQ-42A 'Vengeance', de la casa General Atomics.

"Poner los CCA en manos de los aviadores es la clave para construir el futuro operativo de este programa", declaró el secretario de la Fuerza Aérea de EEUU, Troy Meink.

Meink también explicó que las entregas de ambas compañías demuestran que "podemos actuar con una rapidez increíble, competir y proporcionar capacidad de combate rentable a la fuerza".

La recepción de los aviones de combate colaborativo se alinea con el concepto de la USAF para el desarrollo de los sistemas, enfocándose en la competición, velocidad y la participación temprana del operador.

El YFQ-44A 'Fury' de Anduril cuenta con una envolvente de vuelo muy similar a la que proporciona un avión de combate ligero. Está propulsado por un único motor, puede alcanzar velocidades de Mach 0.95 y está diseñado para soportar cargas de hasta 9 G.

El concepto de sistema desarrollado por la compañía contempla una arquitectura abierta y modular que permite la integración de cargas útiles para inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), armamento, equipos de guerra electrónica y sistemas de retransmisión de comunicaciones.

En cuanto al armamento, el 'Fury' lanzó un misil AIM-120 AMRAAM el pasado mes de julio como parte de una campaña de pruebas. Se espera que estos CCA puedan llevar a bordo armamento aire-aire y aire-superficie.

Por otro lado, el YFQ-42A 'Vengeance' recurre a un concepto muy diferente de aeronave. El diseño del fuselaje enfatiza más las cualidades de baja observabilidad radar, alas en flecha, estabilizadores verticales y un motor dorsal.

General Atomics también ha adoptado una arquitectura modular y de un único motor, aunque las características técnicas y las capacidades todavía no se han hecho públicas.

YFQ-44 en unas instalaciones de prueba aerodinámica Gustavo Castillo / USAF

"Estamos encantados de dar la bienvenida a 'Fury' y 'Vengeance' a la unidad operativa experimental", ha declarado el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach. "Nuestros aviadores están entusiasmados por ver de lo que es capaz el programa de aeronaves de combate colaborativo".

La elección de ambas plataformas se realizó el pasado junio, cuando la Fuerza Aérea optó por no elegir un ganador del concurso y adjudicar tanto a Anduril como a General Atomics su parte proporcional del programa CCA.

"Al pasar rápidamente de la selección competitiva a la fabricación a gran escala, nos posicionamos para desplegar sistemas semiautónomos altamente fiables y listos para el combate, lo que nos permitirá anticiparnos al desafío del ritmo acelerado", explicó Meink.

Asimismo, Meink aseguró que estos contratos reafirman la confianza del Pentágono en contar con 150 aeronaves autónomas con capacidad de combate para finales de esta década.

Northrop Grumman

Además de General Atomics y Anduril, el contratista estadounidense Northrop Grumman también se encuentra desarrollando su propio concepto de CCA.

Todo el proceso de diseño y construcción de prototipos se está llevando a cabo con financiación propia de la compañía, ya que no ha recibido ningún contrato formal por parte de la USAF para integrarlo dentro del programa CCA.

Desarrollado por la filial Scaled Composites, el YFQ-48A 'Talon Blue' se basa en un diseño más simple, con aproximadamente un 50% menos de piezas que sus homólogos, con un peso 450 kg inferior y una velocidad de ensamblaje un 30% mayor, según cifras internas.

Estas reducciones suponen una característica muy importante de cara a la estrategia del Departamento de Defensa de impulsar la creación de plataformas baratas y muy rápidas de fabricar.

El pasado 3 de octubre, la compañía anunció la realización de una serie de pruebas del 'Blue Talon' centradas fundamentalmente en el vuelo autónomo, un requisito que podría abrir la puerta a ejercicios conjuntos con cazas tripulados.