Dos cazas F-18 españoles de la OTAN en Rumanía despegan por la alerta de drones cerca de la frontera con Ucrania

Las autoridades rumanas recomendaron a los habitantes de la zona permanecer en sus viviendas ante el riesgo de caída de objetos desde el aire.

Dos cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio, desplegados en Rumanía bajo el dispositivo de Policía Aérea de la OTAN, despegaron este martes para verificar y monitorizar dos aeronaves detectadas cerca de la frontera rumana con Ucrania.

La alerta llevó además a las autoridades a recomendar a la población de la zona que permaneciera en el interior de sus viviendas ante el riesgo de caída de objetos desde el aire.

Según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía, los dos objetos permanecieron en el espacio aéreo ucraniano y no llegaron a penetrar en territorio rumano. La alerta fue finalmente desactivada alrededor de las 00.14 GMT, una vez descartado el riesgo inmediato para el espacio aéreo del país.

El incidente se produce en un contexto de elevada actividad aérea en las proximidades del flanco oriental de la OTAN, donde Rumanía mantiene reforzados sus sistemas de vigilancia y defensa aérea ante la proximidad de la guerra en Ucrania.



Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en 2022, Rumanía ha registrado más de 150 ataques en el lado ucraniano de sus 650 kilómetros de frontera común y 49 incursiones no autorizadas en el espacio aéreo rumano.



Solo en lo que va de año se han contabilizado 30 violaciones del espacio aéreo rumano. Cuatro drones han sido derribados, uno de ellos por cazas españoles el pasado 16 de agosto.



A finales de mayo, dos personas resultaron heridas al impactar un dron ruso contra un edificio en Galati, una ciudad rumana cerca de la frontera con Ucrania.