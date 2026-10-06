Boeing y Lockheed Martin aceleran el rearme antimisiles de EEUU: triplicarán los sistemas de guiado del Patriot

El aumento responde a la demanda de defensa antiaérea y antimisil, impulsada por las guerras de Ucrania y Oriente Próximo y las necesidades de EEUU y sus aliados.

Boeing triplicará la fabricación de los buscadores del interceptor, esenciales para detectar, identificar y seguir objetivos en la fase final de la interceptación.

Boeing y Lockheed Martin firman un acuerdo de 14.700 millones de dólares y siete años para acelerar la producción de componentes del misil Patriot PAC-3 MSE.

Boeing y Lockheed Martin han cerrado un acuerdo de 14.700 millones de dólares y siete años de duración para acelerar la producción de uno de los componentes clave de los misiles interceptores Patriot PAC-3 MSE.

El contrato permitirá a Boeing triplicar la fabricación de los sistemas de guiado —los denominados buscadores— que equipan a la versión más avanzada del interceptor, en un momento en el que Estados Unidos y sus aliados afrontan una creciente demanda de capacidades de defensa antiaérea y antimisil.

El acuerdo se enmarca en el contrato marco suscrito previamente por Boeing con el Departamento de Defensa estadounidense dentro de la denominada Estrategia de Transformación de Adquisiciones, orientada a reducir los plazos de producción y acelerar la incorporación de capacidades consideradas críticas para las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El movimiento tiene además una lectura industrial y geopolítica. La guerra de Ucrania ha situado a las defensas aéreas de largo alcance entre las prioridades de los países occidentales, mientras que la proliferación de misiles balísticos, de crucero y sistemas hipersónicos ha elevado la presión sobre las cadenas de suministro de interceptores.

El Patriot, desplegado tanto por Estados Unidos como por varios de sus aliados, se ha convertido en uno de los principales sistemas occidentales para hacer frente a este tipo de amenazas.

Los buscadores fabricados por Boeing constituyen un elemento esencial del PAC-3 MSE. Estos sistemas permiten al interceptor detectar, identificar y seguir el objetivo durante la fase final de la interceptación, proporcionando la información necesaria para dirigir el misil contra amenazas aéreas avanzadas.

"La inversión temprana y un enfoque constante en la calidad y la ejecución nos han posicionado para ofrecer sistemas de búsqueda a niveles sin precedentes a corto plazo, y estamos comprometidos a aprovechar este impulso", afirmó Steve Parker, presidente y consejero delegado de Boeing Defense, Space & Security.

El directivo subrayó además la dimensión aliada de esta capacidad: "Nuestros compañeros de Boeing se sienten sumamente orgullosos del papel que desempeñan en la protección de los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y aliadas, los civiles y la infraestructura crítica en todo el mundo".

Una industria bajo presión

Para alcanzar el nuevo ritmo de producción, Boeing ya ha comenzado a ampliar su capacidad industrial. La compañía ha realizado inversiones de capital en su planta de fabricación de buscadores PAC-3, al tiempo que ha reforzado su red de proveedores para disponer de una cadena de suministro más flexible, resiliente y escalable.

El incremento de producción comenzó a principios de este año, después del anuncio del acuerdo marco con el Departamento de Defensa, y el nuevo contrato supondrá la creación de cientos de empleos directos e indirectos en el área de Huntsville, Alabama, uno de los principales polos de la industria de defensa estadounidense.

La aceleración de la fabricación del PAC-3 MSE forma parte de un esfuerzo más amplio de Washington para ampliar la capacidad de su base industrial de defensa, después de que los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo hayan evidenciado las limitaciones de las cadenas occidentales de producción de determinados sistemas y municiones.

El Patriot ocupa en este escenario una posición especialmente sensible. La demanda internacional de sus interceptores ha aumentado al mismo tiempo que Estados Unidos necesita mantener reservas suficientes para sus propias Fuerzas Armadas y atender los compromisos adquiridos con sus aliados.

El nuevo acuerdo entre Boeing y Lockheed Martin busca precisamente responder a esa tensión entre una demanda creciente y una capacidad industrial que necesita expandirse.

Para Washington, aumentar la producción del PAC-3 MSE no supone únicamente disponer de más misiles: implica reforzar una de las capas fundamentales de su arquitectura de defensa frente a la evolución de las amenazas aéreas y de misiles.

En paralelo, el incremento de capacidad permitirá sostener durante los próximos años las necesidades de los países aliados que han apostado por el Patriot como uno de los pilares de sus sistemas nacionales de defensa aérea y antimisil.