Alemania refuerza la capacidad de detección de drones en los ocho principales aeropuertos del país

El refuerzo responde al hallazgo en agosto de un dron con un supuesto artefacto explosivo en el aeropuerto de Leipzig, un incidente que Berlín atribuye a un ataque híbrido ruso.

El sistema está destinado a detectar aeronaves no tripuladas, sin capacidad anunciada para neutralizarlas, y se coordina con el Ministerio del Interior.

La tecnología, operada por el control aéreo alemán, vigila las zonas de aproximación y despegue y permite alertar con antelación a las fuerzas de seguridad.

Alemania desplegará esta semana un nuevo sistema de detección de drones en Leipzig, con lo que cubrirá sus ocho principales aeropuertos comerciales.

Los principales aeródromos comerciales alemanes dispondrán esta misma semana de un nuevo sistema de detección de drones en su espacio aéreo restringido.

Según informó ayer el Ministerio de Transportes de Alemania, se trata de una iniciativa que se ha tomado tras el ataque híbrido ruso el pasado mes de agosto en el Aeropuerto de Leipzig, al este del país.

"Estamos ampliando de forma sistemática los sistemas de detección de drones en nuestros aeropuertos", señaló Steffen Bilger, titular de la cartera de Transportes alemana, en una visita al Aeropuerto de Stuttgart.

Los nuevos sistemas de detección, tal y como recoge Efe, están operados por el Servicio Alemán de Control de Tráfico Aéreo y permitirán realizar avisos tempranos a las fuerzas de seguridad del país.

El sistema ya se encuentra operativo en los siete aeropuertos más importantes de Alemania y tan solo queda el de Leipzig, en el que se instalará esta misma semana.

"Esto sienta una base técnica importante para detectar a tiempo posibles amenazas e informar rápidamente a las autoridades competentes", aseveró Bilger. Que se sepa oficialmente, el sistema está enfocado únicamente en la detección de las aeronaves no tripuladas y no en su neutralización.

De esta forma, la tecnología monitoriza "las zonas de aproximación y despegue" de los ocho aeropuertos y, según Bilger, el Ministerio de Transportes se encuentra en estrecha coordinación con el Ministerio del Interior.

Ataque con drones

El pasado 4 de agosto, un trabajador del Aeropuerto de Leipzig descubrió un dron en una zona restringida de carga aérea y cerca de un avión Antonov que se encontraba en la plataforma.

De la aeronave no tripulada colgaba un paquete sospechoso, lo que encendió todas las alarmas.

La Policía Federal decidió desplegar un robot de desminado a distancia y los expertos del servicio de desactivación de explosivos retiraron el detonador de lo que definieron como un "dispositivo explosivo desconocido".

Poco menos de un mes después, las Fuerzas de Seguridad de Alemania señalaron a Rusia como responsable de lo que Berlín considera un "ataque híbrido".

El diario alemán Bild, citando fuentes de los servicios de seguridad, señaló que el rastro del dron cargado de explosivos parece conducir a un servicio de inteligencia ruso.

"Alemania no se va a dejar intimidar y esa va a ser la base de nuestra política. No habrá sobrerreacción pero habrá reacciones cuando seamos atacados", declaró Johann Wadephul, ministro de Exteriores alemán.

"Rusia tiene que saber que Alemania es un factor de estabilidad en Europa y que siempre está dispuesta a negociar, pero que en ningún caso se va a dejar intimidar", prosiguió el jefe de la diplomacia germana.