Santa Bárbara incorpora tecnología de Ficosa para mejorar la visión y la conducción de sus blindados

La alianza impulsa tecnologías de uso dual y refuerza la base industrial y tecnológica de la defensa española.

Las tecnologías de automoción permitirán mejorar la captación, procesamiento y visualización de datos para las tripulaciones.

El acuerdo combinará la experiencia de Ficosa en sensores y percepción electroóptica con la integración de plataformas militares de Santa Bárbara.

Santa Bárbara Sistemas y Ficosa desarrollarán sistemas avanzados de ayuda a la conducción y visión para vehículos blindados.

Santa Bárbara Sistemas (SBS) y la multinacional española de automoción Ficosa han firmado un contrato para desarrollar conjuntamente sistemas avanzados de ayuda a la conducción y de visión para vehículos blindados, en una apuesta por trasladar capacidades tecnológicas del sector civil a las plataformas militares terrestres.

El acuerdo permitirá combinar la experiencia de Ficosa en sistemas electroópticos, vigilancia y percepción del entorno con las capacidades de Santa Bárbara Sistemas en el diseño, producción e integración de plataformas terrestres militares. El objetivo es adaptar tecnologías ya maduras en el ámbito de la automoción a las exigencias específicas de los vehículos de combate.

Según explica la compañía española de defensa, integrada en el grupo General Dynamics European Land Systems (GDELS), la colaboración permitirá mejorar la captación, procesamiento y visualización de información procedente del entorno, con el propósito de proporcionar a las tripulaciones una percepción más completa tanto de la situación táctica como de las condiciones de conducción.

La iniciativa se enmarca en la creciente incorporación de tecnologías procedentes del ámbito civil a los sistemas de defensa.

Sensores, cámaras, inteligencia artificial y herramientas de procesamiento de datos desarrolladas originalmente para la automoción pueden encontrar nuevas aplicaciones en vehículos militares, aunque adaptadas a escenarios mucho más exigentes y a requisitos específicos de supervivencia, seguridad y operación en entornos de combate.

De la automoción a los blindados

Santa Bárbara Sistemas, que actúa como empresa tractora del proyecto, destaca que el contrato permitirá incorporar a su cadena de suministro capacidades procedentes de uno de los principales sectores industriales de Cataluña.

La compañía considera que esta colaboración contribuye a ampliar y diversificar la base industrial y tecnológica de la defensa española, al conectar dos ecosistemas industriales con capacidades complementarias.

La alianza busca además potenciar las denominadas tecnologías de uso dual, aquellas que pueden encontrar aplicaciones tanto en el mercado civil como en el militar. En este caso, la colaboración abarca ámbitos como los sensores y sistemas de percepción, la inteligencia artificial, la industrialización y la gestión de cadenas de suministro complejas.

El interés militar de estas tecnologías reside en buena medida en su capacidad para reducir la carga de trabajo de las tripulaciones y mejorar su capacidad para detectar y comprender lo que ocurre alrededor del vehículo.

Rehabilitación de varios vehículos militares en la planta de Santa Bárbara Sistemas en Sevilla. María José López Europa Press

La evolución de los campos de batalla hacia escenarios cada vez más saturados de sensores, drones y amenazas obliga a los vehículos blindados a disponer de una mayor capacidad para observar, procesar y compartir información en tiempo real.

El acuerdo entre ambas compañías se produce además en un contexto de creciente demanda de nuevas capacidades para los vehículos terrestres, impulsada por las lecciones extraídas de los conflictos actuales y por los programas de modernización y renovación de las flotas militares europeas.

La alianza con Ficosa supone un nuevo paso en la conexión entre la industria de defensa y otros sectores tecnológicos nacionales, una estrategia que está adquiriendo especial relevancia ante la necesidad de aumentar la capacidad industrial europea y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías a los sistemas militares.